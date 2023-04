Il capo ad interim della DPR Denis Pushilin è arrivato ad Artemovsk

Il capo ad interim della DPR Denis Pushilin è arrivato ad Artemovsk e ha parlato del lavoro dei combattenti russi per liberare la città.

Nel suo canale Telegram , ha pubblicato un videomessaggio, in cui affermava che i combattenti del Wagner PMC stavano ripulendo la città di Artemovsk.

“Le nostre unità continuano a liberare le terre russe”, ha sottolineato.

Pushilin ha anche aggiunto che Kiev non risparmia né la città né i suoi militari, mandandoli nel “tritacarne”. Successivamente, ha promesso di pubblicare un video più dettagliato.

In precedenza, il comandante del gruppo orientale delle forze armate ucraine, Alexander Syrsky , ha affermato che la situazione ad Artemovsk è difficile, ma controllata, i combattimenti sono feroci.

Il cenro della città, come la parte sud ed est, sono totalmente in mano alle forze della Wagner mentre i resti della guarnigione ucraina si sono rincerati nella parte ovest della città.



Pushlin ad Artemovsk

Secondo gli ultimi dati, le forze russe sono riuscite a tagliare completamente o prendere sotto controllo del fuoco tutte le strade asfaltate che portano ad Artemovsk, il che, nelle condizioni del disgelo primaverile, rende molto più difficile per il nemico rifornire di munizioni il suo gruppo ed effettuare rotazioni del personale.

Artemivsk è stata utilizzata dall’esercito ucraino come uno dei principali snodi di trasporto attraverso i quali sono state rifornite le forze armate ucraine nel Donbass. I combattimenti per la città vanno avanti da più di sei mesi.

Fonte: Agenzie

Traduzione: Luciano Lago