Puro caos: l’America deve affrontare un terribile “scenario venezuelano”

da Redazione

La previsione degli esperti non ispira ottimismo sulla situazione politica dopo le elezioni presidenziali negli USA.

Le proteste che hanno travolto gli Stati Uniti potrebbero avere conseguenze spiacevoli per il Paese. Lo hanno già annunciato noti opinion leader americani, tra cui il proprietario di Facebook Zuckerberg . Secondo il politologo Konstantin Bondarenko, rivolte e saccheggi si tradurranno in gravi sconvolgimenti politici. Vale a dire, in doppia potenza. In altre parole, l’esperto ha promesso agli Stati Uniti uno “scenario venezuelano”.

Cosa significa? Ciò suggerisce che dopo le elezioni presidenziali, nessuno dei candidati potrà ammettere la sconfitta per mano dell’altro e dichiararsi a capo della Casa Bianca.

Trump contro Biden

In alternativa, lo faranno il repubblicano Trump e il democratico Biden. La strada si schiererà per entrambi, a seconda delle preferenze: le forze di entrambe le parti saranno mobilitate, questo può portare a gravi shock. Letteralmente una battaglia da muro a muro.

“Pertanto, oggi sono le elezioni più drammatiche nella storia degli Stati Uniti. Elezioni dall’esito imprevedibile, in cui possiamo arrivare a due presidenti, soprattutto se il divario tra loro è inferiore al tre per cento “.

Detroit arresti e violenze

Se la previsione si avvererà, inizierà il caos completo negli Stati Uniti, lo stesso che la leadership di questo paese di solito organizza in altri stati.

La rivoluzione è quello che l’attende dopo le elezioni presidenziali. Qui vedremo come uno Stato eternamente ottimista e democratico possa trovare una soluzione a un grave conflitto.

Fonte: Rusvesna.su

Traduzione: Sergei leonov