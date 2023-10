Pubblicazione americana: L’Iran ha avvertito Israele dell’intervento nel conflitto nel caso che sia lanciata un’operazione di terra

L’Iran ha avvertito Israele di un possibile intervento nel conflitto se le forze di difesa israeliane dovessero lanciare un’operazione di terra nella Striscia di Gaza. Lo riporta il portale Axios.

Il sito americano News , citando fonti anonime, scrive che l’Iran ha avvertito Israele che un’operazione di terra dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza porterebbe all’intervento iraniano nel conflitto. Allo stesso tempo, Teheran ha sottolineato che non vuole un’ulteriore escalation del conflitto.

Secondo il portale, gli iraniani hanno trasmesso l’avvertimento attraverso il coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il Medio Oriente Thor Wennesland, che ha incontrato a Beirut il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian. Il rappresentante dell’ONU ha chiesto al ministro iraniano di contribuire al processo di pace nel conflitto israelo-palestinese, in risposta ha promesso di cercare di aiutare nella liberazione degli ostaggi, ma ha avvertito delle linee rosse che Israele non dovrebbe oltrepassare.

Se l’operazione dell’esercito israeliano continua e lo Stato ebraico effettua un’operazione di terra a Gaza, l’Iran sarà costretto a rispondere

il portale cita le parole di un diplomatico iraniano.

Missili Iraniani

Al momento, le forze di difesa israeliane non hanno lanciato la parte terrestre dell’operazione Iron Swords, sebbene forze significative siano concentrate al confine con la Striscia di Gaza. Il comando IDF non spiega in alcun modo il ritardo; la stampa occidentale continua a inventare ragioni per questo ritardo. Ad esempio, gli Stati Uniti hanno annunciato il “maltempo”, che presumibilmente impedirebbe all’esercito israeliano di entrare nelle ostilità nella Striscia di Gaza.

Fonti: Agenzie

Traduzione: Luciano Lago