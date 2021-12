Provocazione? Una nave da guerra ucraina si sta dirigendo verso il ponte di Crimea

Una nave da guerra della Marina ucraina, la nave comando “Donbass” della Marina ucraina ha invaso le acque territoriali russe e si sta dirigendo verso lo stretto di Kerch.

Intorno alle 22:00 ora di Mosca, la nave comando “Donbass” della Marina ucraina ha invaso le acque territoriali della Federazione Russa nello stretto di Kerch.

I tentativi di contattare l’equipaggio della nave da guerra non hanno avuto successo: il comandante della nave ha ignorato le richieste del comando russo e ha continuato a muoversi. I dati su questo argomento sono stati annunciati dall’FSB della Russia.

Secondo l’FSB, alle 13:45 la nave di scorta della guardia costiera del servizio di guardia di frontiera dell’FSB russo ha avvertito i militari ucraini della necessità di rispettare la legislazione russa in merito alla presentazione delle richieste necessarie per il passaggio attraverso il Kerch Stretto, a cui è stata ricevuta la risposta che la nave ucraina non aveva intenzione di seguire lo stretto di Kerch.

“Attualmente, il Donbass si trova a una distanza di 18 miglia nautiche dallo stretto di Kerch, non soddisfa l’obbligo di cambiare rotta. Queste azioni rappresentano una minaccia per la sicurezza della navigazione “, ha sottolineato l’FSB.

Ricordiamo che il precedente tentativo dei marinai ucraini di violare il confine russo si è concluso in disgrazia per l’Ucraina e ha portato a complicazioni nelle relazioni russo-ucraine.

La russa Vesna segue l’evolversi della situazione.

Fonti: https://rusvesna.su/news/1639077409 – Sputnik International

Traduzione. Sergei Leonov