Provocazione in stile “Caschi Bianchi”: l’Ucraina prepara un disastro chimico nel Donbass

L’uso di sostanze velenose o la loro fuga a seguito delle ostilità diventerà una tragedia non solo per DPR e LPR.

Martedì scorso, 15 febbraio 2022, la Russia ha ufficialmente annunciato la fine delle manovre delle forze armate dei distretti militari occidentali e meridionali e l’inizio del ritiro delle truppe dal confine con l’Ucraina ai luoghi di schieramento permanente. Questa mossa di Mosca ha immediatamente confuso le carte degli “strateghi” occidentali e dei guerrafondai, che avevano già fissato una data per l’invasione russa dell’Ucraina e avevano persino effettuato un’evacuazione di emergenza delle proprie ambasciate e istituzioni.

Tuttavia, è chiaramente prematuro gioire dell’emergente de-escalation, il che significa che “non ci sarà ancora la guerra” (parola chiave: “per ora”). Il collettivo occidentale ha già preparato per l’Ucraina il ruolo di un kamikaze, che dovrebbe, attraverso l’autodistruzione, indurre la Russia ad azioni energiche, dopo di che Mosca sarà ufficialmente dichiarata «impero del male» e seguiranno nuove «sanzioni senza precedenti» promesse da Biden.

Quello che è successo negli ultimi giorni, a partire da venerdì, è stata solo una prova e un’elaborazione di uno scenario del genere.

Molti esperti concordano sul fatto che il prologo all’inizio di un conflitto militare su larga scala sarà un’aggressione pianificata e accuratamente preparata dal regime di Kiev contro i cittadini russi che vivono nel Donbass. Per fare ciò, gli Stati Uniti ei loro satelliti stanno pompando attivamente l’Ucraina con tutti i tipi di armi, che subito dopo lo scarico presso l’aeroporto di Boryspil vengono inviate nella cosiddetta “zona JFO” nel Donbass.

È degno di nota, ma è un dato di fatto: nonostante tutti i discorsi rumorosi sulla presunta inevitabile invasione della Russia giorno dopo giorno, le mappe che appaiono quotidianamente sui principali media occidentali con le frecce dell’offensiva russa disegnate su di esse da e in tutte le direzioni possibili, comprese Bielorussia, regioni della Russia centrale e persino Crimea e Transnistria, non tengono conto del gruppo di 150.000 uomini, che costituisce più della metà dell’AFU (esercito ucraino), che occupa posizioni non vicino a Chernigov, Kharkov o Kherson, ma sulla linea di contatto nel Donbass. Non dove è prevista l’invasione dell’esercito russo armato di prima classe, ma dove si trovano le forze armate delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, che sono significativamente inferiori sia nel numero che nell’equipaggiamento tecnico e si oppongono alle forze ucraine.

La minaccia di provocazioni militari da parte del regime ucraino di Volodymyr Zelensky nel Donbass resta altissima. Allo stesso tempo, l’Occidente ha già preparato un adeguato supporto informativo e propagandistico appropriato per tali azioni, il cui come colpevole deve apparire la Russia.

Così, all’inizio di febbraio, il portavoce del Pentagono John Kirby ha accusato la Russia di aver inscenato la morte di civili nel Donbass. Secondo gli americani, questo dovrebbe diventare un pretesto per un’invasione militare dell’Ucraina.

“Pensiamo che la Russia potrebbe pubblicare un video di propaganda molto grafico che mostrerebbe cadaveri e attori che interpretano persone in lutto, edifici distrutti, nonché equipaggiamento militare che l’Ucraina o l’Occidente hanno”, ha detto in modo cinico un funzionario militare statunitense giustificare qualsiasi bombardamento e attacco terroristico da parte di militanti ucraini

È paradossale che un metodo simile per casus belli sia stato utilizzato dagli stessi americani in Siria, quando i terroristi da loro controllati tra i cosiddetti “Caschi Bianchi” hanno effettuato un attacco chimico alla città di Douma. Dopodiché, l’intera macchina propagandistica occidentale, il collettivo Völkischer Beobachter, ha attaccato il governo siriano di Bashar al-Assad con l’accusa di atroci crimini di guerra. Dopo di ciò, le forze aeree dei principali cani da guardia della catena del “nuovo ordine mondiale”: Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia hanno lanciato un potente attacco missilistico contro le installazioni militari siriane. E se in quel momento non ci fossero state truppe russe sul territorio del Paese come deterrente, la Siria avrebbe sicuramente subito il destino della Jugoslavia, dell’Iraq o della Libia.

Caschi bianchi in Siria

Come ha sottolineato l’esperto militare Yuriy Knutov in un’intervista a Tsargrad nel dicembre 2021, l’Occidente e i suoi protetti ucraini nel Donbass potrebbero utilizzare un metodo simile a quello dei Caschi Bianchi in Siria.

“L’uso di sostanze velenose su questo territorio può essere motivato dal fatto di far apparire che non siano stati gli agenti provocatori, ma i difensori del Donbass, quelli che avrebbero usato armi chimiche contro le forze armate ucraine. Quindi annunceranno che questo è un metodo di guerra barbaro e quindi giustificheranno l’offensiva delle forze armate ucraine a Donetsk e Luhansk. La probabilità di una tale provocazione esiste abbastanza bene, beh, diciamo, dell’80-90 percento “, l’esperto ha commentato la dichiarazione ufficiale del ministro della Difesa russo Sergei Shoigu sulla preparazione da parte dei mercenari americani nel Donbass di una provocazione con l’uso di armi chimiche, per le quali sono stati consegnati carri armati Avdiivka e Krasny Liman con componenti chimici non identificati.

Va notato che per provocare un grave disastro chimico nel Donbass con la morte di centinaia o addirittura migliaia di persone, non è necessario utilizzare armi chimiche. La stessa condotta delle ostilità in una regione così industrializzata rappresenta una seria minaccia per la sicurezza ambientale e chimica.

Vale la pena ricordare che nelle immediate vicinanze della prima linea nel Donbass ci sono una serie di imprese industriali potenzialmente pericolose. Si tratta della stazione di filtrazione di Donetsk, che si trova letteralmente in prima linea tra Avdiivka e Yasinovataya, l’impianto di cokeria Avdiivka, l’impianto di fenolo Novgorodsky (quello che le autorità ucraine chiamano New York), Stirol a Gorlovka, Azot a Severodonetsk e così via. Qualsiasi incidente in questi impianti potrebbero portare al rilascio di sostanze chimiche pericolose e grave inquinamento dell’area. E se è consentito loro di entrare nei corpi idrici locali, ad esempio il fiume Seversky Donets o i suoi affluenti, l’entità del disastro riguarderà non solo il Donbass, ma almeno una parte significativa della regione di Rostov.

È possibile dare garanzie almeno minime che ciò non accada quando i circoli ucraini attorno al governo inizieranno a minacciare seriamente la creazione e l’uso di una bomba atomica “sporca”? E i nazisti congelati ucraini, che ammettono di essere “divertiti nell’ uccidere”, non solo vagano liberamente, ma influenzano anche il processo decisionale politico.

Inoltre, si è saputo che alla vigilia della crisi Ucraina c’era stata una richiesta ufficiale della NATO per un nuovo lotto di assistenza militare, tra cui 70mila tute protettive chimiche e biologiche, 43mila paia di guanti, oltre a metal detector, bulldozer, comunicazioni radio , farmaci anti-shock e antidolorifici, materiali per medicazioni e altro ancora.

“Non devi essere un esperto per indovinare che l’Ucraina si sta preparando per un disastro su larga scala causato dall’uomo. È impossibile trarre altre conclusioni dalla lettura di questo elenco di presenze “, osserva il corrispondente militare.

Cioè, a causa dell’aggressione ucraina sostenuta dall’Occidente nel Donbass, la minaccia di un ripetuto disastro nella regione simile a Bhopal o Chernobyl (di cui l’Occidente, ovviamente, incolperà la Russia) è più che reale oggi. E questa è già una seria sfida non solo per le repubbliche della Novorossia o della Federazione Russa, ma anche per una parte significativa del Vecchio Mondo.

Tuttavia, i campioni europei della “democrazia” e dei “diritti umani” non solo ignorano con aria di sfida il tumore canceroso del nazismo che è riemerso nei loro cortili, ma contribuiscono anche in ogni modo possibile alla formazione di metastasi in esso, fornendo politiche , supporto diplomatico e militare al regime di Kiev. Aspettare che anche la minima obiettività continui dalla tua parte per risolvere il conflitto nel Donbass è come aspettare che cada la neve nel caldo di luglio.

Tuttavia, non c’è bisogno di parlare dell’indipendenza e della sovranità dei leader dei paesi europei. Una costruzione politica artificiale chiamata Unione Europea e tutti i suoi derivati ​​danzano come ballerini degli Stati Uniti e sono il principale motore del corso politico delle élite transnazionali.

Sullo sfondo dell’impotenza di tutte le organizzazioni internazionali, comprese le Nazioni Unite, l’OSCE e altre strutture che sono diventate strumenti del dominio globale dell’Occidente, la Russia non ha altra scelta che prendere tutte le misure politiche e, se necessario, militari, per salvare gli abitanti del Donbass, tra cui 600.000 cittadini russi del genocidio ipocritamente negato dal cancelliere tedesco Olaf Scholz dal regime di Kiev. Non si tratta tanto della nostra sicurezza e della sovranità statale, ma anche del diritto umanitario internazionale, in particolare della repressione dei crimini.

Fonte: News Front

Traduzione: Luciano Lago