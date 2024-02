di Markku Siira

L’emittente televisiva taiwanese TVBS riferisce che i berretti verdi americani, destinati all’addestramento dell’esercito taiwanese, saranno di stanza sull’isola di Kinmen, proprio vicino alla città portuale cinese di Xiamen.

La pazienza è una virtù cinese, ma mi chiedo per quanto tempo Pechino resterà a guardare di fronte a questo tipo di situazione.

Questa azione causerà una nuova crisi nello Stretto di Taiwan, come quella dell’agosto 1958? In questa occasione, l’esercito della Repubblica popolare cinese ha risposto al rinforzo militare di Taiwan con un violento sbarramento di artiglieria sull’isola di Kinmen, durato tredici giorni.

La Cina guidata da Mao mise alla prova anche gli Stati Uniti e continuò a sparare sull’isola Kinmen nei giorni dispari fino al 1979, con i taiwanesi che rispondevano nei giorni pari. Dopo questo episodio, gli Stati Uniti interruppero le relazioni diplomatiche con Taiwan e le stabilirono con la Cina continentale.

Washington riconosce ancora formalmente la politica “One China”, ma continua a fornire armi al regime ribelle di Taipei e a mantenere i contatti con questa provincia, divenuta una testa di ponte per l’Occidente. Attraverso la continua provocazione, Washington cerca apparentemente di provocare un primo attacco per far apparire la Repubblica popolare come un aggressore aggressivo.

L’ascesa economica e politica della Cina sotto la guida di Xi Jinping, che è critico nei confronti dell’Occidente, è stata accolta con preoccupazione in Occidente. Washington ha parlato di “scontro di civiltà” e ha intrapreso azioni forti per fermare la Cina. La guerra commerciale, la corsa alla tecnologia e l’impiego degli scienziati cinesi nella guerra dell’informazione condotta dall’Occidente ne sono esempi sinistri.

Anche la Finlandia ufficiale vuole “mostrare colore” e ha iniziato a criticare la Cina attraverso i suoi politici. Per molto tempo sui giornali sono stati pubblicati articoli negativi e in televisione sono stati trasmessi “documentari” negativi sulla Cina, così come programmi di attualità che parlano della “rottura con la Cina”.

Forze speciali USA

Questo cambiamento di atteggiamento si riflette anche a livello culturale. Dal 2007, Helsinki non ospita alcun evento per il Capodanno cinese, quindi la situazione è cambiata recentemente. La Helsinki Events Foundation ha annunciato che non organizzerà più i festeggiamenti per il Capodanno cinese poiché la città sente il bisogno di “ rinnovare il proprio portfolio di eventi ”.

Non c’entra forse l’immagine della NATO di nemico dell’Occidente, essendo la Cina il primo “rivale strategico” degli Stati Uniti? La Finlandia autodistruttiva è già stata un imbarazzante studente modello nell’UE, con l’adesione alla NATO e l’accordo DCA che cercano di brillare nel promuovere gli interessi politici esteri ed economici degli Stati Uniti. Le relazioni con la Russia sono già state interrotte, ora è il turno della Cina.

fonte: Markku Siira Tramite Eurosynergies

Traduzione: Gerard Trousson