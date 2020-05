Proteste in tutta Italia contro le misure governative. Il clima si sta facendo pesante

da Redazione

L’esasperazione delle persone per le misure di blocco imposte dal governo e per i ritardi nell’erogazione degli aiuti hanno spinto moltissimi cittadini a scendere in piazza per protesta in molte città italiane.

Il malcontento dilaga e si tocca con mano per gli effetti della crisi e del blocco che ha gettato sul lastrico centinaia di migliaia o milioni di persone, di famiglie, di piccole imprese sprofondate in un mare di debiti e di costi da pagare, senza possibilità di fatturare o di avere alcuna entrata da circa tre mesi.

In prima linea i commercianti, i lavoratori del turismo, i ristoratori, gli ambulanti, gli artigiani e decine di altre categorie che sono con l’acqua alla gola mentre il governo Conte continua ad emettere decreti con norme assurde ed impossibili da seguire per passare alla fase 2 che dovrebbe partire dal prossimo Lunedì.

A Roma in migliaia si sono dati appuntamento in piazza nel centro storico, da Piazza del Popolo fino a via Tomacelli per una manifestazione di protesta pacifica, delle “mascherine tricolori”, che si è canalizzata in un corteo, bloccato poi dalla Polizia in assetto antisommossa. La manifestazione era partita con rispetto delle distanza e con il grido di slogan come “libertà e lavoro”, “basta con i decreti”, “l’Italia si è desta”, suscitando applausi da parte di molte persone che si trovavano a passeggio nella zona e non è mancata la tensione con le forze di polizia che hanno bloccato il passaggio e identificato alcune decine di manifestanti.

Manifestare contro il governo Conte in questa fase non è ammesso, hanno detto i responsabili dell’ufficio politico della Questura, ci vuole l’autorizzazione, ma di chi? E’ stato chiesto. Ma dello stesso Conte, che diamine.

A Milano si è svolta una manifestazione spontanea in piazza Duca d’Aosta che ha visto in prima linea ristoratori, commercianti, tassisti e gli slogan erano “servono fatti non decreti”, “Falliamo noi, fallite voi”. Sono alcune delle frasi che si leggevano sugli striscioni portati dai ristoratori e gestori di bar alla manifestazione denominata ‘L’Italia s’e’ desta’, dalle persone adunatesi spontaneamente questa mattina, a Milano, per chiedere al governo “regole chiare” in vista della riapertura di lunedì 18 maggio.

Proteste a Milano p.zza Duca D’Aosta



Le aziende anche a Milano e d’intorni sono in ginocchio e molte di queste rischiano di non riaprire con le nuove regole che sono considerate eccessivamente rigide e che non hanno pari in nessun altro paese. Lo spettro del fallimento incombe su molte aziende e monta l’insofferenza verso un governo parolaio e pasticcione che non riesce a far avere gli aiuti che ha promesso mentre detta regole incomprensibili per la maggior parte degli operatori.

Altrettante manifestazioni si sono avute a Firenze, a Bologna a Udine ed in molte altre città ma i media ufficiali non danno spazio a questi eventi, vista la necessità di simulare un clima di concordia e di appoggio al governo che in realtà non risulta affatto. Una aria di regime circola insistentemente fra le mura delle città italiane e si percepisce un clima sempre più pesante.

Il governo si avvia a predisporre nuovi strumenti di controllo e di verifica, limitando al massimo gli spostamenti fra una regione all’altra e cercando di creare un tracciamento di tutti i cittadini. Ogni spostamento deve essere preventivamente autorizzato e il governo si riserva di chiarire quali affetti siano stabili e quali relazioni siano consentite. Un brivido di paura attraversa le coppie clandestine che ancora si incontrano fra mille rischi di essere sopresi e multati dalle implacabili pattuglie militari.

Le regioni fanno altrettanto lasciando spazio alla fantasia dei vari presidenti di regione: c’è quello che vorrebbe chiudere tutti gli over 65 in casa fino a dicembre (Zingaretti), c’è quell’altro che vuole introdurre un test sierologico per tutti i cittadini andando a cercare questi nelle proprie case ed internando in quarantena chi risulti positivo in appositi centri (Bonaccini), c’è il fenomeno della Campania (De Luca) che vuole l’Esercito a presidiare il lungomare di Salerno e Napoli e fermare chi non porta mascherina e non rispetti le distanze, e chi più ne ha più ne mette.

Proteste contro il Governo per la fase 2



Intanto il premier Conte aspetta nuove disposizioni dalla OMS per introdurre in Italia il vaccino obbligatorio, seguendo le raccomandazioni di Bill Gates, si rivolge alla Commissione Europea per decidere a quali strumenti di prestito finanziario debba ricorrere e aspetta ordini dal FMI e dalla Germania per quanto riguarda le misure di bilancio da predisporre.

Quello che è certo è che le disposizioni che arrivano al governo prevedono di instaurare un controllo di massa, utilizzando tutti gli strumenti possibili, dall’app. per il tracciamento al braccialetto elettronico, fino al microchip sottocutaneo quando sarà pronto. Per questo fine è bene diffondere psicosi, paura e isteria di massa che facilitano l’adozione di misure straordinarie.

Le commissioni e i comitati speciali, detti di “salute pubblica”, istituiti dal governo Conte, sono al lavoro 24 ore su 24 e i membri di tali commissioni sono dotati di totale impunità, ovvero non potranno essere giudicati per le loro azioni.

Al lavoro anche la speciale commissione per contrastare le “fake news” che provvede a segnalare eventuali dissidenti e a far chiudere le pagine sui social o su YouTube che siano di turbativa rispetto alle direttive ed alle tesi del governo. Basta una segnalazione e la pagina dell’incauto viene chiusa, provvede Mark Zukemberg che si dimostra implacabile e le sue decisioni non consentono appello.

La Parola d’ordine al momento è “distanziamento sociale“. Non basta però la sola parola d’ordine per attraversare la Linea Gotica e passare dal nord al sud Italia o viceversa: occorre un lasciapassare che soltanto il Comando Supremo può rilasciare. Un clima di guerra è subentrato nel paese.

Sembra che alcuni intellettuali e giornalisti dissidenti stiano cercando una via per trovare rifugio in Vaticano, per sottrarsi alla prossima repressione dello Stato che potrebbe in un vicino futuro mettere in atto retate dei dissidenti considerati pericolosi. Per i più problematici è previsto il TSO e internamento in clinica psichiatrica.

La situazione si farà sempre più pesante e lo stato di assedio potrebbe essere proclamato con il pretesto di una nuova ondata di epidemia.

L’Ambasciata russa, quella di Cuba e dell’Iran a Roma stanno predisponendo alloggi per eventuali rifugiati che richiedano asilo. L’esperienza di Julian Assange ha insegnato che, qualora in pericolo, bisogna individuare una sede diplomatica sicura.

di Luciano Lago