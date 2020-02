Proteste a Monaco contro i crimini di guerra della NATO

Diverse migliaia di persone nel centro di Monaco hanno preso parte ad una manifestazione di protesta contro la NATO e le guerre promosse da questa organizzazione.

La manifestazione è stata organizzata in occasione della Conferenza sulla Sicurezza che si tiene a Monaco in città, e che vede la partecipazione di tutti i capi di stato o ministri degli esteri dei paesi membri dell’Alleanza, come riporta l’attivista Oleg Muzyka sulla scena.

Gli attivisti e i manifestanti hanno affermato di volersi opporre alla “conferenza della NATO a Monaco” e alle politiche della NATO nel loro insieme, attirando l’attenzione pubblica su numerosi problemi di sicurezza ed esprimendo sostegno in particolare per i residenti del Donbass, che sono stati colpiti per il sesto anno, mentre tutto questo è sostenuto dagli Stati Uniti e dalla NATO, che sono coinvolti nei crimini di guerra contro la popolazione civile che avvengono nel Donbass.

I partecipanti portano cartelli con la scritta “La libertà sta morendo di sicurezza”, “Tutto deve cambiare – contro la guerra e la distruzione del clima”, “Abbasso la NATO, vicino Ramstein”.

Scontri a Monaco in proteste contro la NATO

La base aerea di Ramstein è una roccaforte della US Air Force nella Germania settentrionale, il quartier generale della US Air Force in Europa (US Air Force in Europa, USAFE) e una delle principali basi della NATO. Questa è la più grande roccaforte della US Air Force al di fuori degli Stati Uniti.

L’Amministrazione Trump ha richiesto al governo di Berlino di pagare i costi di queste basi e di aumentare il suo budget di spese militari (in acquisti di armamenti USA).

Ci sono stati scontri con la polizia quando i manifestanti si sono avvicinati alle barriere di protezione e la polizia ha cercato di contenere i manifestanti.

