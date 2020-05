Protesta contro la quarantena a Berlino: la polizia usa la forza per disperdere i manifestanti

da Redazione

I berlinesi si riunirono per protestare contro le misure restrittive adottate dalle autorità per combattere l’epidemia di coronavirus.

La richiesta principale dei manifestanti era “ripristino dei diritti costituzionali”. Vedono misure restrittive come una violazione dei loro diritti civili ed economici.

Proteste a Berlino

Il video mostra che la polizia nella capitale tedesca non si limita agli avvertimenti e usa la violenza per disperdere i manifestanti.

https://de.news-front.info/2020/05/25/quarantaneprotest-in-berlin-die-polizei-setzt-gewalt-ein-um-die-demonstranten-zu-zerstreuen/

La gente si mostra esasperata e richiede l’allenatamento delle misure di blocco. Le autorità sono irremovibili.

Quarantäneprotest in Berlin: Die Polizei setzt Gewalt ein, um die Demonstranten zu zerstreuen

Die Berliner versammelten sich, um gegen die restriktiven Maßnahmen der Behörden zur Bekämpfung der Coronavirus-Epidemie zu protestieren. Fonte: New Front