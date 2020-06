PROSPETTIVE DELL’OFFENSIVA DELL’ESERCITO UCRAINO SULLE REPUBBLICHE POPOLARI DI DONETSK E LUGANSK

L’oggetto mobile incontra la forza resistente

di J.Hawk

Negli ultimi anni, il conflitto tra l’Ucraina e le non ancora riconosciute Repubblica popolare di Donetsk e la Repubblica popolare di Lugansk si è sviluppata in una tesa routine di guerra trincea attrattiva, punteggiata da cecchini, scontri tra pattuglie, raid su piccola scala, offensiva e imboscate usando missili guidati anticarro. Ci sono state poche operazioni per unità più grandi di una compagnia . La prima linea è rimasta quasi completamente invariata. Allo stesso tempo, entrambe le parti si sono preparate per il possibile prossimo round di guerra ad alta intensità. Cosa accadrebbe se i combattimenti dovessero ripresentarsi?



Questa particolare previsione è resa più difficile dal fatto stesso della lunga pausa nei combattimenti ad alta intensità durante la quale entrambe le parti hanno subito un certo grado di trasformazione che rimane relativamente sconosciuto all’altra parte. Entrambe le parti hanno visto alcuni miglioramenti materiali, sebbene apparentemente nulla di drammatico. La flotta di veicoli corazzati ucraini fa ancora affidamento sugli stessi, ma ora con veicoli ancora più logori è andata in guerra nel 2014. Le attrezzature di equipaggiamento pianificate con Oplot MBT non hanno mai avuto luogo, e anche il T-64BU Bulat aggiornato è stato trovato imperfetto. Pertanto, l’anziano T-64BV rimane il veicolo principale delle forze ucraine. La flotta di veicoli corazzati leggeri ha registrato alcuni miglioramenti grazie alla produzione interna e alle consegne dagli ex stati membri del Patto di Varsavia.

Se c’è un’area in cui i militari ucraini possono aver fatto un grande passo avanti, è l’artiglieria, che usa il grande magazzino di armi inattive per le forze di riserva dell’era sovietica. Tuttavia, la produzione di munizioni di artiglieria continua a rappresentare un problema. Mentre il numero delle brigate ucraine è cresciuto, le forze armate incontrano grossi problemi con il reclutamento e la conservazione, il che significa che molte di queste brigate hanno la forza di un battaglione di armi combinato rafforzato.

Da parte di Novorossia la situazione non è affatto diversa. Le unità DPR e LPR continuano a utilizzare gli stessi tipi di apparecchiature utilizzate durante le campagne di cinque anni fa. La forza numerica non sembra essere cambiata molto, e anche qui il reclutamento e la conservazione rimangono un problema.

L’altro fattore che rende difficili le previsioni è il livello del morale di queste due forze che sono state impantanate in una guerra apparentemente infinita che va oltre il loro potere di finire. La combinazione di noia e terrore nella guerra di trincea significa che è debilitante per il morale e la competenza delle unità se sono costretti a rimanere nelle trincee per troppo tempo. Mentre le forze più offensive sono tenute fuori dalle trincee come riserve mobili, anche loro possono mantenere il loro stato di allerta solo per così tanto tempo prima di perdere il loro vantaggio.

Forze ucraine

Paradossalmente, questo stato di cose offre un vantaggio alla parte che intende passare all’offensiva, perché i preparativi per l’attacco e l’addestramento associato avrebbero dato alle truppe la speranza che, dopo la prossima grande spinta, la guerra sarebbe finalmente finita . Allo stesso tempo, entrambe le parti sanno che una tale offensiva sarebbe una proposta estremamente rischiosa, perché se fallisce, macinerà le unità più efficaci della parte attaccante e renderà l’esercito vulnerabile a una controffensiva alla quale non sarebbe in grado di rispondere .

Pertanto, la probabilità di un rinnovato combattimento dipende anche in larga misura da chi effettivamente prende la decisione. Mentre i leader locali possono essere abbastanza cauti, quelli stranieri in capitali distanti possono avere in mente considerazioni diverse.

Solo Biden poteva andare a Mosca?

Una grande incognita che incombe sul futuro del Donbass è la posizione di Joe Biden, il candidato del Partito Democratico e il probabile vincitore delle elezioni di novembre. Biden ha già svolto un ruolo altamente distruttivo nelle politiche di Ucraina e relazioni USA-Russia. È Biden che ha ricattato Poroshenko nel licenziare il procuratore capo Shokin a causa del suo interesse per le relazioni corrotte della compagnia energetica Burisma, che famigeratamente aveva il figlio di Joe, Hunter, nel suo consiglio di amministrazione. È anche Biden che ha tenuto una lunga conversazione telefonica di 30-45 minuti con Poroshenko il giorno in cui MH17 è stato abbattuto ed è uscito prontamente incolpando la Russia, anche se il relitto stava ancora fumando dove era caduto. Biden si è identificato come un nemico della Russia molto prima, durante i dibattiti vice-presidenziali del 2012 in cui si è posizionato come “duro con Putin”, che a posteriori si è rivelato un primo indicatore di dove sarebbe andata la politica estera dell’amministrazione Obama di secondo mandato.

Va da sé che Biden è un fervente promotore dello sforzo di “RussiaGate” per dipingere Donald Trump come un agente / fantoccio / compagno di viaggio / utile idiota russo.

Le forze armate ucraine stanno inviando attrezzature militari in prima linea.

Allo stesso tempo, anche la linea di Biden contro la Cina si è rafforzata, il che potrebbe avere implicazioni per le relazioni USA-Russia durante la probabile presidenza di Biden. Fino a maggio 2019, Biden avrebbe descritto la Repubblica popolare cinese come “non sono cattive persone”, aggiungendo che “non sono concorrenza per noi”, commenti che potrebbero ancora venire a perseguitarlo sulla pista della campagna. Tuttavia, una volta che il COVID-19 è sfuggito al controllo negli Stati Uniti, Biden ha cercato di battere Trump nelle sue accuse, l’alto numero di morti negli Stati Uniti era dovuto alla Cina che ha fuorviato gli Stati Uniti sulla natura del virus e non ha permesso al pubblico americano i funzionari sanitari hanno accesso ai laboratori di epidemiologia di Wuhan e della Cina. Ancor prima, Hunter Biden si è dimesso dai consigli di amministrazione di aziende con sede in Cina. Anche se questo potrebbe essere stato motivato da suoa iniziativa e da suo padre,

Forze del Donbass

L’emergere della RPC come percepito avversario internazionale numero uno di Biden può significare un desiderio di migliorare le relazioni con la Russia nel modo in cui Trump, compromesso dall’inizio da RussiaGate e senza una storia della propria retorica anti-Russia su cui ripiegare, non potrebbe mai offrire . Biden, tuttavia, è nella stessa posizione di Nixon alla fine degli anni ’60. La sua precedente retorica e le azioni anti-russe ora lo rendono quasi immune dallo stesso tipo di accuse che, anche se false, si sono comunque attaccate a Trump. La partecipazione entusiasta di Nixon alle cacce alle streghe di McCarthy gli permise di fare ciò che il suo predecessore del Partito Democratico Lyndon Johnson non aveva potuto fare : porre fine alla guerra del Vietnam, impegnarsi in trattati sul controllo degli armamenti con l’URSS e “andare in Cina” per sfruttare il crescente divario tra i due principali poteri comunisti. Biden ha il capitale politico necessario per ripetere il processo: porre fine alla guerra in Afghanistan (qualcosa che aveva già proposto come vice presidente), stipulare trattati di controllo degli armamenti con la Cina e … andare a Mosca, che è attualmente visto a Washington allo stesso modo che Pechino era negli anni ’70, vale a dire lo sfidante secondario che doveva essere rimosso da quello principale. Inoltre, proprio come nei primi anni ’70, gli Stati Uniti degli anni ’20 del XIX secolo sono sconvolti da un’enorme crisi interna che richiede un ridimensionamento internazionale per concentrarsi sulle riforme interne. vale a dire lo sfidante secondario che deve essere distaccato da quello primario. .

Ma quello scenario ottimista rimane meno probabile della prospettiva di una rinnovata escalation. Gli Stati Uniti dell’era Nixon non soffrivano per l’arroganza dell’eccezionalismo americano. Al contrario, era un paese pieno di dubbi e senza illusioni riguardo ai limiti del suo potere. È entrato in trattati di controllo degli armamenti perché non sentiva di poterli vincere. Nonostante i disastri all’estero e in patria, l’élite americana non è ancora stata scossa dalla sua compiacenza, e sembra credere sinceramente di poter vincere una corsa agli armamenti strategica e convenzionale contro Cina e Russia. Finora non abbiamo visto alcuna indicazione che Biden abbia intenzione di moderare la politica estera o di ritornare a una politica di cooperazione con la Russia.



Ci si dovrebbe aspettare che, in caso di vittoria di Biden, L’Ucraina lancerà un’offensiva contro il Donbass poco dopo l’inaugurazione, in altre parole, a febbraio o marzo 2020. Questa offensiva raggiungerebbe due obiettivi per Biden. Uno, stabilirebbe la sua buona fede “patriottica” di falco, lo farebbe sembrare “presidenziale” agli occhi dei media mainstream e dell’establishment della sicurezza nazionale. In secondo luogo, consentirebbe agli Stati Uniti di esercitare una pressione ancora maggiore sulla Germania e su altri Stati membri dell’UE in merito al North Stream e ad altre aree di cooperazione con la Russia.



Al fine di raggiungere questi obiettivi, in particolare il secondo, l’offensiva non avrebbe bisogno di invadere il Donbass, in realtà, questo non sarebbe affatto l’obiettivo. Piuttosto, l’obiettivo sarebbe quello di costringere le forze russe ad intervenire direttamente a sostegno delle repubbliche di Lugansk e Donetsk per giustificare la rappresentazione della Russia come aggressore in materia. E anche se i militari delle repubbliche riescono a far fronte all’assalto UAF da soli, il puro livello di violenza farà comunque abbastanza titoli per soddisfare i requisiti di Biden. Se Zelensky voglia quel tipo di escalation per il suo paese è quasi irrilevante. Sia lui che Biden sanno benissimo qual è l’equilibrio di potere in quella relazione. L’Ucraina è uno stato fallimentare che dipende seriamente dall’assistenza finanziaria estera sotto forma di continui prestiti del FMI, riprogrammazione del debito, accordi commerciali favorevoli, ecc.

Inoltre, anche se Biden fosse guidato dai motivi nixoniani sopra descritti, è dubbio che la politica estera Deep State gli avrebbe permesso di farlo. Le conversazioni di Biden con Poroshenko contengono senza dubbio molti momenti imbarazzanti la cui liberazione lo avrebbe immediatamente coinvolto in un enorme scandalo. Il fatto che Donald Trump sia stato messo sotto accusa solo per il desiderio degli apparatchik di sicurezza nazionale di continuare la loro guerra da compagnia in Ucraina è indicativo del loro potere di rendere la politica estera del tutto indipendente dai loro presunti capi civili.

Conclusione

Mentre un’offensiva ucraina è relativamente improbabile nel 2020, la sua probabilità aumenta considerevolmente nel 2021, in particolare in caso di vittoria di Biden. Il conflitto in Ucraina è durato così a lungo soprattutto perché gli attuali sponsor dell’Ucraina in Occidente non sono interessati a metterlo fine, indipendentemente da quale sia la volontà del popolo ucraino. La situazione peggiorerà ulteriormente se la presidenza degli Stati Uniti venisse rilevata da qualcuno con una ostilità ben consolidata nei confronti della Russia, che ritiene che i suoi obiettivi sarebbero meglio serviti da un’altra sanguinosa campagna sul Donbass.

Fonte: South Fronth

Traduzione: Sergei Leonov