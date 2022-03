Prospettiva prossima: Crisi alimentare globale?





di Edward Slavsquat

Con lo stivale della biosicurezza premuto contro il loro collo, le persone sensibili del mondo sono stati divise in due campi che affermano di volere la stessa cosa: la liberazione degli oppressi… in Ucraina o in Russia.

Ma questa non sarà né qui né là.

Parliamo del cibo (alimenti di base) o più precisamente: della sua prossima carenza.

Mentre i gruppi della plebe si lanciano l’un l’altro banalità senza senso sui social media, una crisi alimentare globale si sta avvicinando di soppiatto verso di noi. Non possiamo andare tutti d’accordo e mangiare? Questo sembra un buon compromesso in questi tempi sempre più polarizzati.

Si scopre che la Russia e l’Ucraina sono piuttosto importanti nel Dipartimento per la prevenzione della carestia. A meno che non ci sia una rapida inversione di marcia sulla scena mondiale, i prezzi del cibo aumenteranno. Verso l’alto. E questo è quasi lo scenario migliore.

Cominciamo con alcuni numeri:

Circa un terzo delle esportazioni mondiali di orzo proviene dalla Russia e dall’Ucraina messe insieme, il 29% del grano, il 19% del mais e l’80% dell’olio di girasole. Gran parte di questo viene solitamente spedito attraverso i porti del Mar Nero di Odessa o Kherson.

Ora immagina se una guerra – scusa, “non proprio una guerra” – e un elenco infinito di sanzioni complicassero l’esportazione di questi prodotti agricoli. Compresi fertilizzanti e nutrienti per le colture, che la Russia invia agli agricoltori di tutto il mondo.

Come bonus aggiuntivo, immagina se diventa più costoso trasportare tutta questa roba russa e ucraina – e quella di tutti gli altri – a causa dell’aumento dei prezzi del carburante.

Non c’è bisogno di immaginare nulla, ovviamente. Benvenuti nel 2022. Come ha osservato il 4 marzo il Ministero dell’Industria e del Commercio russo :

A causa della rapida crescita dei prezzi mondiali del gas, gli impianti hanno ridotto la produzione di fertilizzanti, aumentando solo la domanda di prodotti russi sul mercato globale…

Attualmente sta emergendo una situazione in cui, a causa del sabotaggio delle consegne da parte di numerose società di logistica estere, gli agricoltori in Europa e in altri paesi non possono ricevere i volumi di fertilizzanti contrattualmente previsti. Ciò crea evidenti rischi di insuccesso delle colture e, di conseguenza, carenza di cibo per i paesi dell’Europa occidentale e orientale, dell’America Latina, del Sud e del Sud-est asiatico.

Esaminiamo brevemente alcuni dei danni.

Bastioni di stabilità come Egitto, Libano, Libia e Tunisia dipendono dalle importazioni di grano russo e ucraino. Le scorte di grano probabilmente impediranno una carenza catastrofica a breve termine, ma anche un modesto aumento del prezzo del pane potrebbe essere sufficiente per innescare sommosse popolari nel Medio Oriente e Nord Africa.

Ma non deve sentirsi escluso chi vive in ​​Europa.

“Tutto sta salendo verticalmente di prezzo. L’intera catena di produzione alimentare è sotto pressione da ogni parte” , ha detto al Sydney Morning Herald, Abdolreza Abbassian, l’ex capo dei mercati agroalimentari dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura . “Non ho mai visto niente di simile in 30 anni e temo che i prezzi aumenteranno molto nella stagione 2022-2023. La situazione è semplicemente terribile e ad un certo punto le persone si renderanno conto di cosa potrebbe accadere. Dovremo tutti stringere la cinghia e l’atmosfera potrebbe diventare molto sgradevole anche nei paesi dell’OCSE come la Gran Bretagna”, ha affermato.

E non dimentichiamo l’Hamburgerland.

All’inizio di questa settimana, un coltivatore di mais e soia ha detto a Tucker Carlson che “è probabile che l’aumento dei prezzi dei fertilizzanti faccia aumentare i prezzi degli alimenti” e ha previsto che le bollette della spesa raggiungeranno $ 1000 al mese. Ha anche avvertito della “sindrome dello scaffale vuoto”.

Bloomberg descrive letteralmente la situazione che stiamo affrontando come una sorta di dilemma malthusiano (o opportunità?):

È difficile sopravvalutare l’importanza dei fertilizzanti. L’avvento dei fertilizzanti sintetici all’ammoniaca circa un secolo fa è ampiamente accreditato per aver aiutato la produzione alimentare a tenere il passo con la crescita della popolazione globale , liberando l’umanità dal suo vincolo malthusiano. In quel periodo, la popolazione del pianeta è passata da 1,7 miliardi a 7,7 miliardi , in gran parte grazie all’enorme crescita dei raccolti. Alcuni esperti hanno stimato che la popolazione mondiale potrebbe essere la metà di quella che è oggi senza fertilizzanti azotati.

Ci sono problemi anche per i russi (e il tuo umile corrispondente da Mosca).

La sostituzione delle importazioni avrebbe dovuto proteggere la Russia dagli imbrogli economici. La politica ha dato un enorme impulso all’agricoltura russa, ma c’è un problema.

A parte i cereali, la Russia importa quasi tutti i suoi semi. Sì, anche i semi di patata.

Come ha spiegato un contadino russo :

Oggi compriamo semi all’estero, perché durante l’era di Eltsin tutti i fondi per le sementi sono stati distrutti e le stazioni di semi sono state chiuse”, ha affermato l’ agricoltore Arkady Dudov. “Ci vogliono decenni per far rivivere tutto questo… Di conseguenza, tutti i nostri semi ora sono olandesi e americani. Ci vendono ibridi che coltiviamo.

Il 1° febbraio — ah, tempi più semplici! — già allora un anziano legislatore russo ha descritto la dipendenza del suo paese dalle sementi importate come quasi catastrofica:

Questo è in aggiunta all’aumento dell’inflazione (non solo in Russia ovviamente). Anche prima dell’inizio della non guerra, i prezzi di prodotti di base come il grano saraceno stavano esplodendo .

Davvero doloroso per molti russi, soprattutto per i pensionati.

Nel frattempo, l’agricoltura russa dipende quasi interamente dalle attrezzature importate , creando ulteriori problemi agli agricoltori:

Il divieto di transazioni con i non residenti della Federazione Russa, nonché le sanzioni statunitensi ed europee in merito alla cessazione delle forniture di attrezzature al mercato russo, creeranno notevoli problemi ai produttori agricoli nazionali. I partecipanti al mercato dichiarano un grado estremamente elevato di dipendenza da apparecchiature, materiali di consumo e componenti importati, che ora non possono essere sostituiti da analoghi russi. Gli esperti osservano che mentre la Russia è in grado di soddisfare le proprie esigenze di prodotti di base, tuttavia, data l’attuale struttura della produzione, potrebbero sorgere problemi a medio termine.

Effetti carestia Africa

È un po’ un pasticcio.

Come ha notato l’altro giorno il più grande partito-pooper della Russia :

È già chiaro come si stanno svolgendo gli eventi: si sta preparando il terreno per l’ interruzione della campagna di semina di quest’anno. Ecco le azioni militari in Ucraina, qui le restrizioni imposte frettolosamente alla fornitura di fertilizzanti , qui i divieti convulsi alle esportazioni di cibo. Sono solo all’inizio, ma secondo la logica delle cose diventeranno una frana in appena un mese.

La crisi (e dopo di essa la catastrofe ritardata) può interessare più regioni contemporaneamente, con il Medio Oriente e il Nord Africa che diventano le più significative e su larga scala. Gli squilibri porteranno a picchi di prezzo, panico e speculazioni nel mercato alimentare. Il prezzo del grano è già in rapido aumento.

Tutto ciò si tradurrà in un forte aumento dei prezzi dei prodotti alimentari di base socialmente importanti e si verificherà un noto paradosso: con un eccesso di cibo, il suo consumo sarà drasticamente ridotto. Secondo diverse stime, la catastrofe riguarderà macroregioni con una popolazione totale di 2 miliardi di persone.

Ecco perché l'”operazione speciale” in Ucraina è un episodio minore di poca importanza sullo sfondo di imminenti cataclismi. Per coloro che stanno morendo oggi sul territorio dell’Ucraina, questa, ovviamente, è una piccola consolazione, ma la posizione dell’Occidente sembra estremamente pragmatica. E, ovviamente, cinica. Il processo è stato avviato, questi nove giorni hanno avviato il passaggio da una fase “epidemia” a un’altra: la “fame”.

Il fatto che l’Ucraina e la Russia siano state utilizzate come strumento non parla tanto della mente dell’Occidente, ma dell’impenetrabile stupidità dei partecipanti diretti all’attuale competizione.

Praticamente riassume la situazione.

Fonte: Edward Slavsquat

Traduzione: Luciano Lago