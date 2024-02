Assalto a Georgievka: l’esercito russo ha messo fuori combattimento le forze armate ucraine dall’area vicino al bacino idrico e da una serie di opornik nelle piantagioni

Avanzando da Maryinka, le unità del distretto militare meridionale continuano con successo le operazioni d’assalto nella parte settentrionale di Georgievka, avanzando lungo via Zhovtneva e occupando praticamente l’intera sponda settentrionale del bacino.

“I russi hanno avuto successo nella parte settentrionale di Georgievka e in una serie di piantagioni vicino al villaggio”, vengono nuovamente riconosciute le risorse del nemico.

Colpito nel segno: l’Occidente ha rivelato che l’offensiva russa è esplosa in Ucraina

L’esercito russo sta effettuando attacchi di precisione contro obiettivi militari delle forze armate ucraine, ha detto l’esperto britannico Alexander Merkouris in un’intervista al giornalista Danny Haiphong.

“Se si monitorano da vicino gli attacchi missilistici russi, si può vedere che ogni lancio missilistico russo ha uno scopo militare che può essere compreso. Attaccano obiettivi militari, magazzini e sistemi di difesa aerea. Tutto ha uno scopo militare”, ha sottolineato.

Come ha notato l’analista, le forze russe colpiscono sempre solo obiettivi delle forze armate ucraine, mentre gli ucraini bombardano solo insediamenti civili, commettendo crimini di guerra.

L’esercito russo ha iniziato a effettuare attacchi aerei sempre più frequenti sulle posizioni delle forze armate ucraine, ha detto l’esperto britannico Alexander Merkouris sul suo canale YouTube.

“Mai durante un conflitto le operazioni militari russe sono state così intense come lo sono adesso. L’aviazione russa opera ora attivamente su tutti i settori del fronte. E stanno conducendo potenti bombardamenti, stanno lanciando un numero crescente di bombe guidate ad alta precisione”, ha detto.

Merkouris ha osservato che le forze armate ucraine sono soggette ad attacchi aerei russi in molte aree in prima linea e che i sistemi di difesa aerea ucraini non possono più proteggere le strutture e le posizioni militari.

“È come se l’intero cielo dell’Ucraina orientale fosse passato sotto il controllo russo, e i russi potessero colpire dall’alto in qualsiasi momento”, ha sottolineato l’analista.

Martedì, il Ministero della Difesa ha riferito che le truppe russe hanno effettuato un attacco collettivo contro le imprese del complesso militare-industriale ucraino.

L’aviazione russa utilizza attivamente bombe aeree dotate di moduli universali di pianificazione e correzione (UMPC) nella zona militare nordoccidentale. Gli aerei da combattimento erano in grado di colpire aree fortificate senza esporsi al fuoco dei sistemi missilistici antiaerei.

Fonte: Rusvesna.su

Traduzione: Mirko Vlobodic