Le Forze Armate ucraine fuggono sempre più lontano da Avdiivka: la brigata dei “Coraggiosi”, forze russe d’elite, hanno occupato un’altezza strategica e stanno rapidamente espandendo il controllo sul territorio ai loro fianchi.

Gli analisti militari nemici sulla situazione relativa allo sfondamento della difesa delle forze armate ucraine sulla linea Ocheretino-Novobakhmutovka-Novokalinovo riferiscono quanto segue:

Dopo aver rapidamente catturato parte di Ocheretino e aver atteso la conferma della completa cattura del villaggio, Novobakhmutovka sembra essere stato abbandonato dalle forze armate ucraine (esiste un video della 15a Brigata russa che opera nella zona).

L’esercito russo ora controlla le altezze strategiche ed è stato in grado di espandere rapidamente il controllo nelle aree ai propri fianchi.

Non ci sono informazioni a nord: la 100a brigata meccanizzata ucraina (recentemente riformattata dalla brigata Volyn TrO) è stata inviata come rinforzo, e la 47a sta cercando di tenere Solovyevo immediatamente a ovest oltre Novobakhmutovka (non etichettato sulla mappa)) .

Alcune osservazioni: le città di Berdychi e Semenovka sono praticamente sotto il controllo russo. Novokalinovo e Keramik si trovano in una situazione difficile ed è probabile un ritiro sulla linea condizionale Sokol-Novopokrovskoye-Umanskoye (ultima mappa).

L’avanzata delle forze russe è stata facilitata dall’artiglieria che ha martellato le posizioni nemiche e dalle incursioni degli UAV sulle difese trincerate ucraine. Sono state distrutte una quantità di armi ed attrezzature occidentali fornite dalla Nato.

Fonte: Rusvesna.su

Traduzione: Mirko Vlobodica