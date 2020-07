Pronti per l’offensiva: il comando delle forze armate ucraine spaventato dalle truppe russe presumibilmente vicine ai confini ucraini

da Redazione

A partire dal 2 luglio, la Russia avrebbe creato tre potenti gruppi militari vicino al confine con l’Ucraina. Sono in grado di compiere improvvisamente operazioni offensive sul territorio ucraino senza ulteriore mobilitazione.

Lo ha annunciato durante l’incontro online del Forum di cooperazione sulla sicurezza dell’OSCE dal capo della direzione principale per la cooperazione internazionale e la verifica delle forze armate ucraine, il tenente generale Leonid Golopatyuk.

Secondo i dati forniti dall’intelligence ucraina, secondo quanto riferito, 28 gruppi tattici del battaglione russo sono schierati lungo il confine di stato ucraino. Attualmente, la formazione di tre nuovi gruppi è in fase di completamento: due eserciti e un corpo di esercito, che hanno in programma di ottenere la piena disponibilità operativa nel periodo 2020-2021.

Nella componente terrestre nella direzione strategica occidentale, fu creato il 20 ° Combined Arms Army, che è armato con i sistemi missilistici tattici Iskander. Nella direzione strategica del sud-ovest, fu creata l’ottava armata di attacco di armi combinate, che prevedeva la creazione delle Brigate missilistiche Iskander.

Il raggruppamento di truppe per la presunta invasione, secondo il generale, può comprendere circa 87.000 militari, 1.100 carri armati, 2.600 veicoli da combattimento corazzati, 1.100 sistemi di artiglieria, 360 sistemi di lanciarazzi multipli, 18 sistemi missilistici tattici operativi.

Nella componente aerea delle truppe russe, il retrofit continua con modelli di aeromobili moderni e modernizzati (Su-30SM, Su-35S, Su-34, Su-25SM3, MiG-31K con il sistema ipersonico “Knizhal” ed elicotteri di varie modifiche).

Missili Iskander M

In totale, secondo quanto riferito, circa 330 jet da combattimento e 230 elicotteri sono di stanza negli aeroporti di base vicino al confine ucraino.

Il Comando Ucraino inizia a temere che ulteriori provocazioni scatenate in prossimità dei confini russi per terra o per mare, possano scatenare una offensiva delle forze russe.

In contemporanea è in corso in questi giorni una grande esercitazione della NATO nel mar Baltico denominata “Baltops 2020” con una concentrazione di forze aeronavali mai viste da molti anni. La tensione sta salendo al massimo livello e non manca chi volutamente sta soffiando sul fuoco.

Fonte: Rusvena.ru

Traduzione: Sergei Leonov