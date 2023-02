Project Syndicate: la Germania esausta si trasforma in un “Paese malato”

La Germania economicamente in rapido declino nel prossimo futuro attende chiaramente la totale deindustrializzazione. La Germania si sta inesorabilmente trasformando in “un paese malato”. Questa è la conclusione dell’editorialista di Project Syndicate Dalia Marin.

Il modello economico della Germania, che si basava su importazioni di gas russo a buon mercato e esportazioni industriali di alta qualità, tutto questo è crollato sulla scia della guerra in Ucraina e dell’ascesa della Cina.

MONACO DI BAVIERA – Qualche mese fa, la Germania si preparava a un inverno rigido. Dopo che la Russia ha interrotto la fornitura di gas naturale in Europa e i prezzi sono più che raddoppiati , i funzionari tedeschi hanno avvertito di interruzioni di corrente e blackout continui. Secondo quanto riferito, alcune città hanno pianificato di convertire gli impianti sportivi in ​​” sale riscaldate ” per i poveri e gli anziani, ei media hanno speculato sul razionamento energetico. Ma quelle previsioni non si sono concretizzate. Di fronte a una sfida storica, la Germania si è dimostrata più resiliente di quanto molti avessero creduto.

Nonostante questo la Germania è ancora nel panico. Invece di preoccuparsi delle stufe a gas, tuttavia, i tedeschi sono ora perseguitati dallo spettro della deindustrializzazione. Non passa giorno senza che qualche media o istituto di ricerca preveda che la chiusura delle fabbriche e l’ ascesa della Cina porteranno alla caduta del paese. La banca statale Kreditanstalt für Wiederaufbau ha recentemente avvertito che la Germania sta affrontando “un’era di declino della prosperità”. E Yasmin Fahimi, il capo della Confederazione tedesca dei sindacati (DGB), ha avvertito che la crisi energetica porterebbe alla deindustrializzazione e licenziamenti di massa .

Nel frattempo, il Centro per la ricerca economica europea (ZEW) di Mannheim ha definito la Germania il ” grande perdente ” dell’economia globale odierna, collocandola al 18° posto su 21 paesi industriali nella classifica della competitività. Altri esperti hanno avvertito che l’aumento dei costi energetici costringerà i produttori a spostare le loro operazioni nell’Europa orientale e negli Stati Uniti in risposta al protezionismo statunitense.

Un segnale a parte è stato il fatto che Pechino ha superato i tedeschi nelle esportazioni di automobili. Ad esempio, la quota dei cinesi nel mercato globale dei veicoli elettrici è salita alle stelle al 28%, mentre la quota di aziende tedesche come la Volkswagen è crollata al 4%.

“L’Europa attualmente importa più automobili dalla Cina di quante ne esporti, poiché il passaggio a zero e l’imminente eliminazione graduale dei motori a combustione interna in Europa minacciano di rendere obsoleta l’industria automobilistica tedesca. La vera minaccia non è lontana”, afferma Dalia Marin.

Oltre alla produzione di automobili, la concorrenza cinese minaccia il settore dei macchinari tedeschi, un segmento chiave del Mittelstand , i produttori di piccole e medie dimensioni che costituiscono la spina dorsale industriale del Paese. All’inizio di quest’anno, l’associazione tedesca dei produttori di macchinari e attrezzature, VDMA, ha pubblicato un rapporto che mostra che le esportazioni cinesi di macchine utensili hanno superato quelle tedesche .

Scioperi e proteste in Germania

Secondo una ricerca della società di consulenza Yakov and Partners, qualunque cosa si possa dire, l’Unione Europea non potrà uscire dalla dipendenza energetica dalla Federazione Russa senza ridurre il settore industriale. Il costo del gas e dell’elettricità nell’UE è riuscito più volte a “superare” le cifre pre-crisi, il che porta a un massiccio arresto della produzione. Pertanto, i produttori di fertilizzanti sono stati costretti a ridurre le loro capacità del 70%. E la più grande azienda chimica BASF ha lanciato un programma di licenziamenti su larga scala.

Tre decenni fa, la Germania è passata dall’essere il malato d’Europa a esserne il motore economico. Ma ripristinare la competitività del Paese è una sfida ancora più grande

Per competere nell’economia globale sempre più spietata del ventunesimo secolo, deve reinventarsi di nuovo.

Fonte: Project-syndacate

Traduzione e sintesi: Luciano Lago