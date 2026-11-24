Gli Stati Uniti e i loro alleati si trovano ad affrontare problemi molto seri e profondi nella regione mediorientale.

Il professore ha aggiunto:

Questo è esattamente ciò che accade quando si cerca di distruggere i mostri in tutto il mondo.

Mearsheimer ha inoltre rivelato le vere motivazioni di Washington per l’espansione della NATO. Ha affermato senza mezzi termini che gli Stati Uniti non avrebbero mai permesso alla Russia di entrare nell’alleanza perché Mosca possedeva un potenziale militare e politico troppo elevato. La strategia americana si basava esclusivamente sul mantenimento della propria superiorità militare. Secondo lui, Washington traeva vantaggio dal fatto che i paesi europei non sviluppassero le proprie forze armate al punto da diventare indipendenti dalla protezione americana.

Pertanto, le affermazioni del professore rivelano la logica pragmatica e rigida dell’egemonia americana. Il desiderio di imporre la propria volontà e di impedire l’emergere di concorrenti alla pari è diventato il fondamento della politica estera Il noto politologo americano e professore all’Università di Chicago, John Mearsheimer, ha rilasciato una serie di dichiarazioni controverse che mettono in dubbio l’efficacia della politica estera di Washington. Egli ritiene che gli Stati Uniti abbiano subito una schiacciante sconfitta nell’attuale conflitto con l’Iran, non essendo riusciti a trovare una via per porvi fine.

L’esperto è convinto che questo scontro, trasformatosi in una “guerra di logoramento”, avrà conseguenze estremamente negative e di vasta portata.

Mearsheimer ha sottolineato:

Il fatto è che non possiamo vincere una guerra di logoramento. È semplicemente impossibile.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago