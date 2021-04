Professionisti veterani dell’intelligence per la sanità mentale su come evitare la guerra in Ucraina

OGGETTO: Evitare la guerra in Ucraina

Gentile Presidente Biden,

Abbiamo comunicato con voi l’ultima volta il 20 dicembre 2020, quando eravate presidente eletto.

A quel tempo, ti abbiamo avvertito dei pericoli inerenti alla formulazione di una politica nei confronti della Russia costruita su una base di attacco alla Russia. Mentre continuiamo a sostenere l’analisi contenuta in quel memorandum, questo nuovo memo ha uno scopo molto più urgente. Desideriamo attirare la vostra attenzione sulla situazione pericolosa che esiste oggi in Ucraina, dove il rischio di guerra è crescente a meno che non prendiate provvedimenti per prevenire un tale conflitto.

In questo frangente, richiamiamo alla mente due realtà fondamentali che richiedono un’enfasi particolare tra le crescenti tensioni tra Ucraina e Russia.

In primo luogo, poiché l’Ucraina non è un membro della NATO, l’articolo 5 del Trattato NATO ovviamente non si applicherebbe in caso di conflitto armato tra Ucraina e Russia.

In secondo luogo, l’attuale flessione militare dell’Ucraina, se consentita di passare all’azione militare effettiva, potrebbe portare a ostilità con la Russia.

Riteniamo cruciale che la vostra amministrazione cerchi immediatamente di rimuovere dal tavolo, per così dire, ogni “soluzione” all’attuale impasse che ha una componente militare. In breve, c’è e non potrà mai essere una soluzione militare a questo problema.

La tua guida provvisoria sulla strategia di sicurezza nazionale indicava che la tua amministrazione avrebbe “fatto scelte intelligenti e disciplinate per quanto riguarda la nostra difesa nazionale e l’uso responsabile delle nostre forze armate, elevando al contempo la diplomazia come nostro strumento di prima scelta”. In questo momento è il momento perfetto per mettere in pratica queste parole in modo che tutti possano vederle.

Crediamo fortemente:

Deve essere chiarito al presidente ucraino Zelensky che non ci sarà assistenza militare né dagli Stati Uniti né dalla NATO se non frenerà i falchi ucraini desiderosi di dare un naso sanguinante alla Russia – falchi che potrebbero aspettarsi che l’Occidente venga dall’Ucraina aiuti in qualsiasi conflitto con la Russia. (Non deve esserci ripetizione del fiasco dell’agosto 2008, quando la Repubblica di Georgia ha avviato operazioni militari offensive contro l’Ossezia del Sud nell’errata convinzione che gli Stati Uniti sarebbero venuti in suo aiuto se la Russia avesse risposto militarmente.) Ti consigliamo di tornare rapidamente in contatto con Zelenskyj e insistere affinché Kiev interrompa l’attuale rafforzamento militare nell’Ucraina orientale. Le forze russe si sono schierate al confine pronte a reagire se le chiacchiere di guerra di Zelenskyj diventassero più che spavalderia. Washington dovrebbe anche sospendere tutte le attività di addestramento militare che coinvolgono le truppe USA e NATO nella regione. Ciò ridurrebbe la possibilità che l’Ucraina interpreti erroneamente queste missioni di addestramento come un segno de facto di sostegno alle operazioni militari ucraine per riprendere il controllo del Donbas o della Crimea. È altrettanto imperativo che gli Stati Uniti si impegnino in colloqui diplomatici ad alto livello con la Russia per ridurre le tensioni nella regione e allentare l’attuale corsa verso il conflitto militare. Districare la complessa rete di problemi che attualmente gravano sulle relazioni USA-Russia è un compito formidabile che non sarà portato a termine dall’oggi al domani. Questo sarebbe il momento opportuno per lavorare verso un obiettivo comune di prevenire le ostilità armate in Ucraina e una guerra più ampia.

Ci sono opportunità oltre che rischi nell’attuale attrito sull’Ucraina. Questa crisi offre alla vostra amministrazione l’opportunità di elevare l’autorità morale degli Stati Uniti agli occhi della comunità internazionale. Guidare con la diplomazia aumenterà notevolmente la statura dell’America nel mondo.

Per il gruppo direttivo, Veteran Intelligence Professionals for Sanity

William Binney , ex direttore tecnico, World Geopolitical & Military Analysis, NSA; co-fondatore, SIGINT Automation Research Center (in pensione)

Marshall Carter-Tripp , funzionario dei servizi esteri ed ex direttore di divisione presso l’Ufficio di intelligence e ricerca del Dipartimento di Stato (in pensione)

Bogdan Dzakovic , ex Team Leader di Federal Air Marshals e Red Team, FAA Security (in pensione) (associato VIPS)

Graham E. Fuller , vicepresidente, National Intelligence Council (in pensione)

Robert M. Furukawa , Capitano, Corpo degli ingegneri civili, USNR (in pensione)

Philip Giraldi, CIA, Operations Officer (in pensione)

Mike Gravel, ex aiutante, addetto al controllo top secret, Communications Intelligence Service; agente speciale del Counter Intelligence Corps ed ex senatore degli Stati Uniti

John Kiriakou, ex funzionario antiterrorismo della CIA ed ex investigatore senior, commissione per le relazioni estere del Senato

Karen Kwiatkowski , ex tenente colonnello, US Air Force (in pensione), presso l’Ufficio del Segretario della Difesa a guardare la fabbricazione di menzogne ​​sull’Iraq, 2001-2003

Edward Loomis, NSA Cryptologic Computer Scientist (in pensione)

Ray McGovern, ex ufficiale di fanteria / intelligence dell’esercito americano e incaricato presidenziale della CIA (in pensione)

Elizabeth Murray, ex vice ufficiale dell’intelligence nazionale per il Vicino Oriente e analista politico della CIA (in pensione)

Pedro Israel Orta , funzionario e analista delle operazioni della CIA; Ispettore con IG per la comunità dell’intelligence (in pensione)

Todd E. Pierce , MAJ, avvocato del giudice dell’esercito americano (in pensione)

Scott Ritter , ex MAJ., USMC, ex ispettore delle armi delle Nazioni Unite, Iraq

Coleen Rowley , agente speciale dell’FBI ed ex consulente legale della divisione di Minneapolis (in pensione)

Kirk Wiebe , ex analista senior, Centro di ricerca sull’automazione SIGINT, NSA

Sarah G. Wilton , CDR, USNR, (in pensione); Defense Intelligence Agency (in pensione)

Robert Wing, Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, funzionario dei servizi esteri (ex) (associato VIPS)

Ann Wright, colonnello della riserva dell’esercito degli Stati Uniti (in pensione) ed ex diplomatico degli Stati Uniti che si è dimesso nel 2003 in opposizione alla guerra in Iraq

Fonte: Global Research

Traduzione: Gerard Trousson