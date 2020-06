Prof. Zangrillo: “Coronavirus clinicamente non esiste più, basta terrorismo sanitario”

Basta con la dittatura sanitaria di Conte. A sostenere l’ormai inesistenza clinica del Coronavirus non sono i “gilet arancioni senza mascherina ma Alberto Zangrillo, che dirige la terapia intensiva al San Raffaele di Milano.

https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/05/31/zangrillo-virus-dal-punto-vista-clinico-non-esiste-piu_cKLg3uEOQMd7dxxfTbNYgK.html

«Sono tre mesi – lamenta Zangrillo – che tutti ci sciorinano una serie di numeri che hanno evidenza zero. Siamo passati da Borrelli a Brusaferro e tutti questi cos’è che hanno portato? A bloccare l’Italia, mentre noi lavoravamo». «Noi – aggiunge al quotidiano La Repubblica – chiediamo di poter ripartire velocemente, perché vogliamo curare le persone che altrimenti non riusciamo a curare. Non ce ne frega del campionato o delle vacanze ma dobbiamo tornare a un Paese normale».

«I nostri pronto soccorso e reparti di terapia – sottolinea – intensiva sono vuoti».



I virologi affermano l’esatto contrario. «Un mese fa – dice ancora Zangrillo – abbiamo sentito in tv un professore di Boston, Vespignani, condizionare le scelte del governo dicendo che andavano costruiti 151mila posti di terapia intensiva. Domani uscirà un editoriale a firma mia e del professor Gattinoni, in cui diciamo perché questo non va bene ed è una frenesia» utile solo a «terrorizzare il Paese». Tanto più, ricorda, che Mers e Sars, le due precedenti epidemie, sono «scomparse per sempre».

Nulla vieta «che capiti anche ora». «Non vedo perché – ha concluso l’esperto -, avendo due scelte, dobbiamo utilizzare quella che ci fa più male».

Fonte: Stop Censura

Dopo la bufera per le sue parole sulla carica virale del Coronavirus, Alberto Zangrillo, direttore della terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano non corregge il tiro, anzi rilancia e risponde a Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e componente del comitato tecnico scientifico. «Sono molto dispiaciuto che Locatelli sia sconcertato. In medicina non esistono punti di vista e chi dice che il mio è un punto di vista sbaglia prospettiva. Io riporto la realtà dei fatti», ha detto Zangrillo all’agenzia AdnKronos.

Il professore ha voluto rispondere anche alla sottosegretaria Sandra Zampa, che aveva espresso critiche alle parole di Zangrillo. «Non ho detto che da domani ci possono essere gli assembramenti. Ho detto che sarà opportuno essere cauti per un certo periodo. D’altronde, il viceministro Pierpaolo Sileri, che parla la mia stessa lingua, sa che parlo a ragion veduta».

Fonte: Open On line

Nota: E adesso chi lo dirà a Conte che i suoi consulenti (circa 400 ) della Presidenza del Consiglio, lautamente pagati, non si sono accorti di nulla e continuano a predicare l’emergenza per il coronavirus po addirittura il pericolo della “nuova ondata ” a Ottobre. D’altra parte era bello andare in TV dietro lauto pagamento, e lasciare dichiarazioni, le più varie, seminando il clima di psicosi e di paura che fa tanto comodo al governo per decretare le misure di emergenza ed alle grandi case farmaceutiche per predisporre i vaccini. Come farà adeso Bill Gates se metteranno in dubbio la necessità delle sue sperimentazioni di vaccini?

Per fortuna in Italia qualche specialista onesto si riesce ancora a trovare ma prevediamo che il prof. Zangrillo subirà una gogna mediatica per aver calpestato degli interessi forti.

Luciano Lago