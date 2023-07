Problemi BRICS, soluzioni BRI

Sebbene i cinque stati BRICS originari abbiano le loro differenze geopolitiche, stanno trovando un enorme terreno comune sul fronte geoeconomico mentre i volumi commerciali aumentano e le rotte commerciali si moltiplicano.

Mentre i BRICS si avvicinano al vertice più importante della loro storia, il 22-24 agosto a Johannesburg, in Sud Africa, è necessario osservare alcuni principi fondamentali.

Le tre principali piattaforme di cooperazione BRICS sono politica e sicurezza, finanza ed economia e cultura. Quindi l’idea che una nuova valuta di riserva dei BRICS, sostenuta dall’oro sarà annunciata al vertice del Sud Africa, è falsa.

Quello che è in corso, come confermato dagli sherpa del BRICS, è l’R5: un nuovo sistema di pagamento comune. Gli sherpa sono solo nelle fasi preliminari della discussione su una nuova valuta di riserva che potrebbe essere basata sull’oro o sulle materie prime. Le discussioni all’interno dell’Unione economica eurasiatica (EAEU), guidate da Sergey Glazyev, al confronto, sono molto più avanzate.

L’ordine delle priorità è far girare R5. Tutte le attuali valute BRICS iniziano con una “R”: renminbi (yuan), rublo, real, rupia e rand. R5 consentirà agli attuali membri di aumentare il commercio reciproco aggirando il dollaro USA e riducendo le loro riserve in dollari USA. Questo è solo il primo di molti passi pratici nella lunga e tortuosa strada della de-dollarizzazione.

Un ruolo ampliato per la New Development Bank (NDB) – la banca BRICS – è ancora in discussione. La NDB può, ad esempio, concedere prestiti denominati in oro BRICS, rendendola un’unità di conto globale nelle transazioni commerciali e finanziarie. Gli esportatori dei BRICS dovranno quindi vendere le loro merci contro l’oro dei BRICS, invece che con i dollari USA, così come gli importatori dell’occidente collettivo dovrebbero essere disposti a pagare in oro dei BRICS.

È molto lontano, per usare un eufemismo.

Le frequenti discussioni con sherpa della Russia e anche operatori finanziari indipendenti dell’UE e del Golfo Persico toccano sempre il problema chiave: squilibri e nodi deboli all’interno dei BRICS, che tenderanno a proliferare in serie con l’imminente espansione dei BRICS+.

All’interno dei BRICS, c’è una ricchezza di seri dossier irrisolti tra Cina e India, mentre il Brasile è schiacciato tra un elenco di dettami imperiali e la spinta naturale del presidente Luiz Inacio Lula da Silva a rafforzare il Sud del mondo. L’Argentina è stata quasi costretta dai soliti sospetti a “rinviare” la sua richiesta di ammissione ai BRICS+.

E poi c’è l’anello debole per definizione: il Sudafrica. Stretto tra l’incudine e il martello, l’organizzatore del vertice più importante della storia dei BRICS ha optato per un compromesso umiliante non esattamente degno di una potenza di medio rango indipendente del Sud del mondo.

Il Sudafrica ha deciso di non ricevere il presidente russo Vladimir Putin e ha optato invece per la presenza del ministro degli Esteri Sergey Lavrov – come Pretoria aveva inizialmente suggerito a Mosca. Gli altri membri BRICS hanno convalidato la decisione.

Il compromesso prevede che la Russia sarà rappresentata fisicamente da Lavrov mentre Putin parteciperà all’intero processo – e alle successive decisioni – in videoconferenza.

Traduzione: Putin ha messo alla prova Pretoria e l’ha esposta all’intero Sud del mondo come un fragile nodo della “giungla” – in realtà la maggioranza globale – facilmente minacciata dalla banda del “giardino” occidentale e non un vero praticante indipendente di politica estera.

San Pietroburgo-Shanghai attraverso l’Artico

Questa decisione sudafricana di per sé solleva seri interrogativi sul fatto che la geopolitica guidata dai BRICS sia solo un’illusione.

Dal punto di vista geoeconomico, tuttavia, il gruppo è entrato in un gioco completamente diverso, illustrato dalle molteplici interconnessioni dei BRICS con la Belt and Road Initiative (BRI) cinese.

Il commercio cinese con le nazioni BRI è aumentato del 9,8% nella prima metà del 2023, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Ciò contrasta nettamente con la contrazione complessiva del 4,7% del commercio tra la Cina e l’occidente collettivo: in calo con l’UE del 4,9% e con gli Stati Uniti del 14,5%.

Il commercio cinese con la Russia, nel frattempo, insieme alle esportazioni verso il Sudafrica e Singapore, è aumentato esponenzialmente del 78 %.

Ad esempio, alla fine della scorsa settimana, un cargo cinese è salpato da San Pietroburgo carico di fertilizzanti, prodotti chimici e prodotti di carta. Attraverserà l’Artico e arriverà a Shanghai all’inizio di agosto.

Zhou Liqun, presidente della Camera di commercio cinese in Russia, è andato dritto al punto: questo è solo l’inizio delle “operazioni di routine della rotta di spedizione merci artica tra Cina e Russia”. Riguarda la “sicurezza dei canali logistici” insita nel partenariato strategico Russia-Cina.

La Via della Seta Artica , d’ora in poi, sarà sempre più strategica. I cinesi possono tenerlo aperto almeno da luglio a ottobre di ogni anno. E come bonus, il riscaldamento dell’Artico consente un migliore accesso alle risorse di petrolio/gas. Un marchio “win-win” – non c’è da stupirsi dal 2017 lo sviluppo della Via della seta artica fa parte della BRI.

Tutto quanto sopra mostra un brusco cambiamento nella spinta commerciale cinese verso il Sud del mondo. Il commercio con i partner BRI della Cina ammonta ora al 34,3% del commercio globale totale della Cina in termini di valore, e quel numero è in aumento.

Dalla ferrovia UAP alla Greater Bay Area

Sul fronte russo, tutti gli occhi sono puntati sul Corridoio internazionale di trasporto nord-sud (INSTC) multimodale lungo 7.200 km, che allarma l’Occidente collettivo come sostituto de facto del Canale di Suez. L’INSTC riduce i costi di spedizione di circa il 50% e consente di risparmiare fino a 20 giorni di viaggio rispetto alla rotta Suez.

Il commercio INSTC – via nave, ferrovia e strade che collegano Russia, Iran, Azerbaigian, India e Asia centrale – dovrebbe triplicare nei prossimi sette anni, come ha osservato il ministro dei trasporti russo Vitaly Saveliev al recente forum di San Pietroburgo. La Russia investirà oltre 3 miliardi di dollari nell’INSTC fino al 2030.

L’aumento del commercio tra Russia, Iran e India tramite l’INSTC si collega a qualcosa che fino a poco tempo fa sarebbe stato considerato un UFO: la Trans-Afghan Railway.

Il Trans-Afghan emergerà come seguito a qualcosa di molto importante accaduto la scorsa settimana, quando Pakistan, Uzbekistan e Afghanistan hanno firmato un protocollo congiunto per collegare le reti uzbeke e pakistane attraverso Mazar-i-Sharif e Logar in Afghanistan.

Benvenuti alla ferrovia UAP – che potrebbe essere salutata non solo come BRI ma anche come progetto della Shanghai Cooperation Organization (SCO) – dove Tashkent e Islamabad sono membri a pieno titolo e Kabul è un osservatore. Chiamalo un corridoio commerciale tanto necessario che si raddoppia come una classica piattaforma cinese di “scambio interpersonale”.

Gli uzbeki stimano che la ferrovia lunga 760 km ridurrà i tempi di viaggio di cinque giorni e i costi di almeno il 40%. Il progetto potrebbe essere completato entro il 2027.

La successiva Trans-Afghan Railway, lunga 573 km, ha già la sua road map: è destinata a collegare l’intersezione dell’Asia centrale e meridionale con i porti del Mar Arabico.

Tutto quanto sopra espande il commercio cinese in diverse direzioni. Il che ci porta a un’affascinante simbiosi in corso tra la Cina meridionale e l’Asia occidentale, simboleggiata dalla Greater Bay Area .

Mentre il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman mette il turbo al suo progetto di modernizzazione immensamente ambizioso Vision 2030, la Greater Bay Area viene salutata dai sauditi nientemeno che come “il futuro dell’Asia”.

Ogni investitore, da Jeddah a Hong Kong, sa che Pechino mira a trasformare la Greater Bay Area in un centro tecnologico globale di prim’ordine, con centro a Shenzhen, con Hong Kong che svolge il ruolo di hub finanziario globale privilegiato e Macao come hub culturale.

La Greater Bay Area, non a caso, è un punto chiave della BRI. Nel complesso, le nove città del Guangdong, oltre a Hong Kong e Macao (più di 80 milioni di persone, il 10% del PIL cinese), si configureranno come una straordinaria potenza economica di prima classe entro il 2035, superando ampiamente la baia di Tokyo, l’area metropolitana di New York e l’area della baia di San Francisco.

Con l’Arabia Saudita che mira a diventare un membro a pieno titolo sia della BRI che della SCO, Pechino e Riyad daranno il turbo alla loro cooperazione tecnologica oltre a energia e infrastrutture.

Tutti gli occhi sul Sudafrica il mese prossimo sono puntati su come i BRICS lavoreranno per risolvere i loro problemi interni mentre organizzano l’espansione a BRICS+. Chi entrerà a far parte del club? Arabia Saudita? Emirati Arabi Uniti? Iran? Kazakistan? Algeria? I due principali paesi BRICS, Cina e Russia, continuano a investire in un ruolo geoeconomico che ha dozzine di paesi in fila per aderire.

Fonte: Observateur Continental

Traduzione: Luciano Lago