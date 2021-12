Primo paese dell’UE a bloccare i non vaccinati colpito da proteste di massa (VIDEO)

Decine di migliaia di manifestanti hanno marciato per le strade della capitale austriaca, Vienna, protestando contro le restrizioni contro il Covid-19 e il mandato che estende l’obbligo di vaccinazione nazionale.

Sabato, oltre 40.000 manifestanti contro le politiche del governo austriaco sul coronavirus sono scesi in piazza a Vienna, secondo le stime della polizia. Rinforzi della polizia sono stati portati da altre regioni nella capitale in previsione di potenziali disordini, con un totale di 27 manifestazioni previste per sabato, la maggior parte delle quali contro il mandato di vaccinazione.



Scontri minori scoppiati tra manifestanti e polizia, sfociati in diversi arresti. La polizia ha riferito che i manifestanti anti-mandato hanno lanciato razzi contro gli agenti e che è stato distribuito spray al peperoncino. Secondo quanto riferito, diversi manifestanti sono stati multati per non aver indossato maschere per il viso.

Start der Anti Corona Demo in Wien #Impfzwang pic.twitter.com/4AzK9AK6ZT — Georg Singer (@Georg_Singer) December 4, 2021

Uno slogan popolare visto e sentito durante le manifestazioni di sabato ha equiparato le vaccinazioni obbligatorie al “genocidio ” e il governo a una “dittatura fascista” per l’attuazione della politica. I manifestanti hanno criticato la spinta del governo per rendere obbligatoria la vaccinazione Covid per tutti i cittadini a febbraio, una decisione presa il 19 novembre dall’ex cancelliere Alexander Schallenberg, che da allora ha annunciato le sue dimissioni. Il suo successore, Karl Nehammer, dovrebbe riaffermare la stessa politica. Alla fine di novembre, l’allora ministro degli Interni Nehammer ha accusato gli “estremisti” di fomentare sentimenti anti-vaccinazione.

Polizei versucht zu blockieren aber Leute gehen https://t.co/9rTeg9PpXy Wien überschlagen sich die Ereignisse. Es gibt Hetzjagden. Polizei macht gerade dicht😡😡 pic.twitter.com/KV1o5gCLJZ — Alter_Opa_Ungeimpft_nicht_Getestet (@AlterOper) December 4, 2021

Sabato si è tenuta almeno una contro-manifestazione nel centro di Vienna. Circa 1.500 attivisti di sinistra si sono manifestati per la protesta, marciando con slogan come: “Indossate le maschere! Contro i nazisti, lo stato e il capitale!” mentre accusava il raduno rivale di essere un assortimento di estremisti di destra, anti-vaccinisti e negazionisti del Covid.

Die Demo in Richtung Schwedenplatz startet #w0412 pic.twitter.com/69rztjuuHm — Danijel Jajaja (@Danijel_Suster) December 4, 2021



Un’ondata di manifestazioni simili contro il mandato di vaccinazione ha avuto luogo in tutta l’Austria nelle ultime settimane. Alcuni dei raduni hanno attirato decine di migliaia di persone.

Il malcontento e la riellione si diffondono nel paese contro le misure del governo.

Fonte: RT News

Traduzione: Luciano Lago