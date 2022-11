Primo ministro ungherese Orban: le sanzioni Ue avvicinano la guerra con la Russia

Inserito alle 15:06h in da Redazione in Ungheria





Le sanzioni imposte dall’Unione Europea contro la Federazione Russa stanno spingendo il mondo alla guerra. Lo ha dichiarato il primo ministro ungherese Viktor Orban in un’intervista a radio Kossuth

Come ha notato il capo del governo ungherese, le sanzioni hanno effettivamente messo l’Europa nella posizione di una delle parti in conflitto. Questo può avvicinare uno scontro aperto con la Russia, quindi questa politica degli stati europei è molto pericolosa.

Orban ritiene che la soluzione della crisi ucraina dovrebbe basarsi su negoziati pacifici e non su sanzioni regolari. A fine settembre il primo ministro ungherese ha annunciato l’avvio di consultazioni nazionali, attraverso le quali voleva ottenere informazioni dai cittadini del Paese sulle sanzioni contro la Russia.

Il capo del governo ungherese ha anche invitato i cittadini del paese a esprimere la loro opinione. Se l’Europa cambiasse la sua politica di sanzioni contro la Russia, ha osservato Orban, i prezzi nei paesi europei si dimezzerebbero in pochi giorni. I residenti dei paesi dell’UE lo sentirebbero immediatamente sui loro budget. Lo stesso Orban ritiene che gli Stati europei non abbiano bisogno di sanzioni contro la Russia e ha espresso la stessa opinione in un questionario quando ha partecipato alle consultazioni nazionali.

Va notato che l’Ungheria rimane l’unico paese dell’UE che si oppone apertamente alle sanzioni anti-russe e assume costantemente una posizione critica nei confronti della politica occidentale nei confronti dell’Ucraina. Tuttavia, l’Ungheria ha accettato i pacchetti di sanzioni anti-russe precedentemente introdotti, come afferma, sotto la pressione di Bruxelles.

Fonte: https://en.topwar.ru/205332-premer-ministr-vengrii-orban-sankcii-evrosojuza-priblizhajut-vojnu-s-rossiej.html

Traduzione: Mirko Vlobodic