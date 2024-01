Primo Ministro slovacco: l’Ucraina deve rinunciare al territorio per porre fine all’invasione russa

Robert Fico ribadisce la sua contrarietà all’adesione di Kiev alla NATO.

Il primo ministro slovacco Robert Fico ha dichiarato sabato che l’unico modo per porre fine alla guerra della Russia contro l’Ucraina è che Kiev ceda parte del suo territorio agli invasori, e ha ribadito la sua opposizione all’adesione dell’Ucraina alla NATO.

“Ci deve essere una sorta di compromesso “, ha detto sabato Fico all’emittente pubblica slovacca RTVS, secondo quanto riportato dai media . “Cosa si aspettano che i russi lascino la Crimea, il Donbass e Lugansk? Questo non è realistico.”

Il primo ministro filo-russo ha preso il potere a dicembre dopo che il suo partito populista di sinistra Smer ha vinto le elezioni di settembre con la promessa di smettere di inviare armi all’Ucraina, di bloccare la potenziale adesione di Kiev alla NATO e di opporsi alle sanzioni contro la Russia.

Fico ha ribadito la sua opposizione alla proposta dell’Ucraina di aderire alla NATO nell’intervista di sabato, che precede l’incontro previsto tra il leader slovacco e il primo ministro ucraino Denys Shmyhal mercoledì.

Di Sejla Ahmatovic

“Gli dirò che sono contrario all’adesione dell’Ucraina alla NATO e che porrò il veto”, ha detto Fico riferendosi a Shmyhal. “Sarebbe semplicemente un passo per la terza guerra mondiale, nient’altro.”

“L’Ucraina non è un paese indipendente e sovrano”, ha continuato Fico, ma “si trova sotto la totale influenza e controllo degli Stati Uniti”.

“Confermerò che non riceverà alcuna arma” dal governo slovacco, ha detto Fico, accusando l’Ucraina di essere “una delle nazioni più corrotte al mondo”.

La scorsa settimana il primo ministro slovacco ha espresso sostegno al primo ministro ungherese Viktor Orbán nel bloccare un pacchetto di aiuti da 50 miliardi di euro dell’UE per l’Ucraina a dicembre. “Non sarò mai d’accordo sul fatto che un paese debba essere punito per aver lottato per la propria sovranità. Non sarò mai d’accordo con un simile attacco all’Ungheria”, ha detto Fico martedì durante una conferenza stampa congiunta con Orbán a Budapest.

Il Ministero della Cultura slovacco ha anche annunciato che riprenderà la cooperazione con Russia e Bielorussia dopo la sua sospensione nel marzo 2022 dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina.

Nota: Sembra che il premier slovacco Robert Fico sia una delle poche persone sensate in Europa mentre i sui colleghi, Sholz, Macron, Meloni e altri fanno a gara nel pronunciarsi in dichiarazioni bellicose di guerra per sconfiggere la Russia e di sostegno incondizionato all’Ucraina.

Al momento gli unici due leader che non accettano di piegarsi alle direttive americane sono Fico e Orban ma l’atmosfera sta cambiando in Europa e, nonostante le presioni della Von der Leyen, di Stoltenberg e Blinken, qualche dubbio inizia a serpeggiare fra i governi europei. Gli stanziamenti per l’invio di armi sono sempre più discutibili ed onerosi per una Europa che sta entrando sempre più in crisi.

Fonte: Politico

Traduzione e nota: Luciano Lago