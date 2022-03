Prima vittoria dell’esercito russo: liquidazione totale dei QR Code a Mosca e altre restrizioni globaliste

Inserito alle 18:10h in da Redazione in Russia

di Karine Bechet-Golovko .

L’esercito russo ha ottenuto la sua prima vera vittoria interna in questa lotta contro il dominio atlantista globale, con l’ukase di oggi adottato dal sindaco di Mosca, che cancella i QR Code in tutta la capitale e inverte diverse importanti restrizioni derivanti dalla dieta globale covid. Il giorno in cui non sarà più obbligatorio indossare la mascherina, la popolazione sarà liberata. Quel giorno verrà!

La Russia ha fatto la sua scelta e ovviamente non è più di buon gusto giocare a SOS-Covid, costringere la sua popolazione in attesa del riconoscimento del vaccino russo e di poter giocare nei “grandi campionati”. Il risveglio della Russia ha portato inevitabilmente a mettere in discussione le misure globalistiche, ora ci sono altre priorità.

Prima di questo ukase , molto rapidamente, come per magia, all’inizio dell’operazione militare russa in Ucraina, era già stato annunciato che le cure ospedaliere standard, che secondo Sobyanin erano state ridotte al 40%, erano state ripristinate nella loro interezza. Ora, dal 3 marzo, nella capitale crollano i QR Code e le persone devono allontanarsi per tornare al lavoro, alla realtà.

Le persone di età superiore ai 60 anni non sono più soggette a un regime di autoisolamento e possono riprendere la normale attività. Non si applicano più restrizioni a teatri o cinema, bar e ristoranti, gli eventi sportivi e culturali non sono più soggetti ad alcuna restrizione.

Questo ukase porta di fatto alla caduta della vaccinazione obbligatoria, anch‘essa di fatto imposta.

Abbiamo scritto che questa guerra è stata lanciata, certamente in Ucraina, ma contro il dominio globalista, che impone le sue regole e il suo regime nel mondo. Ecco una delle conferme. E la Russia è obbligata, se vuole vincere questa battaglia, a ripulire le sue forze interne, molte delle quali, come si vede, hanno seguito le sirene del mondo globale e non vorranno rinunciarvi a nessun prezzo. Queste forze hanno sempre preferito sacrificare il proprio Paese alle proprie ambizioni. L’hanno già fatto due volte.

La popolazione russa sarà liberata da questo flagello, quando tutte le restrizioni ideologiche adottate sotto copertura sanitaria a causa del Covid saranno annullate. Arriverà quel giorno, la Russia non ha più scelta, dal momento che è entrata a pieno titolo nella lotta.

Karine Bechet-Golovko

Fonte: Russie Politics

Traduzione: Luciano Lago