Prima visita del capo della diplomazia russa a Damasco in otto anni

Poco dopo l’arrivo a Damasco del vice primo ministro russo Yuri Borisov, si è presentato lì Sergey Lavrov, ministro degli affari esteri della Federazione russa. Un segnale forte poiché è la prima volta in otto anni che un ministro degli Esteri russo visita questo paese devastato da una guerra ibrida ad alta intensità dal 2011 e dove le forze russe sono state impegnate dal 2015. Ufficialmente, la delegazione russa discuterà con il governo siriano i modi per sviluppare una cooperazione economica specifica per contrastare le dure sanzioni occidentali contro la Siria.

In realtà, si tratta di un cambio di strategia volto a garantire una relativa stabilità del fronte levantino per concentrarsi sul deterioramento della situazione in Bielorussia e nei paesi baltici. Mosca certamente non vuole lasciare andare nessun fronte in quella che equivale a una guerra mondiale ibrida non così fredda come pensa la maggior parte degli osservatori. L’ultimo spettacolo di forza dei B-52H vicino alla Crimea è stato un’esca open source per una delle più significative operazioni di raccolta del segnale (SIGINT) mai condotte da Stati Uniti e Gran Bretagna negli anni venti anni passati vicino alle difese aeree russe. La parola chiave è quindi la stabilizzazione del fronte come è avvenuto in Donbass con il bonus in più,

Ma l’aspetto della guerra economica e monetaria non è l’unico punto discusso da Lavrov e dalla sua controparte siriana Al-Mouallam e dal presidente Bashar Al-Assad. Secondo fonti siriane, si tratterebbe di una nuova strategia asimmetrica che tenga conto del cambiamento fondamentale degli assetti regionali e di un nuovo riequilibrio degli equilibri strategici. Per Damasco, il Libano non esiste più come stato-nazione ed è quindi aperto non solo a qualsiasi interferenza straniera ma incapace di garantire la propria difesa. Per ironia del destino, questo punto conferma una delle tesi della Grande Siria o quella dello Sham (il Levante unificato secondo l’antica eredità di Canaan) che stabilisce che il Libano è una creazione irrazionale puramente francese che non risponde a nessuna realtà storica e che quindi anche Il Libano così come la Palestina o la Giordania appartengono alla Siria storica. Questa tesi è vecchia ma non meno plausibile della nuova strategia turca del presidente Tayep Reçep Erdogan che ha gridato forte e chiaro per la scorsa settimana la sua determinazione a “stracciate tutte le carte inique che hanno fatto molto male alla Turchia ”. Il Trattato di Sykes-Picot (1916) e quelli di Sèvres (1920) e Losanna (1922-1923) sono quindi messi in discussione da almeno due paesi della regione.

La situazione geostrategica è sempre più complicata nel Levante con un protettorato turco nella provincia siriana settentrionale di Idleb dove la valuta turca è diventata l’unica valuta in uso, il fallimento del Libano, una crisi esistenziale in Israele, la discredito totale di un’Autorità Palestinese sclerotizzata dalla corruzione e accomodante uno status quo molto vantaggioso per le sue élite, una crisi economica in Giordania e una messa in discussione dei confini del Mar Egeo.

La presenza militare statunitense si sposta dall’Iraq alla Siria orientale e fa affidamento su forze ausiliarie locali i cui leader approfittano del narcotraffico e delle reti di contrabbando. Questo dispiegamento statunitense si scontra con la presenza militare russa su entrambe le rive dell’Eufrate. In altre parole, mai dal 1923,

Il Grande Gioco comporta anche un inevitabile spostamento delle carte.

Lavrov in Siria

Il vice primo ministro russo Yuri Borisov ha confermato, durante una conferenza stampa congiunta lunedì con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il suo omologo siriano Walid al Muallim, nella capitale siriana, che Siria e Russia hanno rapporti in vari modi. campi e sono in corso lavori per rafforzarli, rilevando che la delegazione russa ha tenuto colloqui costruttivi con il nuovo primo ministro siriano, Hussein Arnus.

Come informa l’agenzia libanese Al Manar.la delegazione russa ha incontrato Assad, che ha sottolineato la “determinazione” del suo governo “a continuare a lavorare con gli alleati russi” per attuare accordi bilaterali e garantire “il successo degli investimenti russi in Siria”, secondo la presidenza siriana.

I partecipanti hanno sollevato la possibilità di nuovi accordi nell’interesse di entrambi i paesi e che allevieranno le ripercussioni delle sanzioni contro la Siria, ha aggiunto la presidenza.

La guerra non ha impedito alle aziende russe di investire nei settori petrolifero, del gas e minerario siriano negli ultimi anni. In questo modo hanno ottenuto appalti, soprattutto per la costruzione di mulini e stazioni di pompaggio dell’acqua.

Nel 2019 una società russa ha ottenuto una concessione di 49 anni per la gestione e l’ampliamento del porto commerciale di Tartús. Un anno prima aveva ottenuto una concessione di 50 anni per investire ed estrarre fosfati nella regione centrale di Palmira.

Borisov ha detto: “Mosca ha consegnato a Damasco lo scorso luglio un progetto russo sull’espansione del commercio e della cooperazione economica tra i due Paesi, indicando che il nuovo accordo tra Siria e Russia include più di 40 nuovi progetti nella ricostruzione del settore. energia, la realizzazione di una serie di centrali idroelettriche e l’estrazione di petrolio dal mare ”.

Il vice primo ministro russo ha anche indicato che “un contratto di lavoro è stato firmato con una compagnia russa per esplorare ed estrarre petrolio e gas al largo della costa siriana”, esprimendo la sua speranza di “firmare un accordo commerciale con il governo siriano durante la sua prossima visita a Damasco. “Il prossimo dicembre.

Da parte sua, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato: “La visita della delegazione russa si è concentrata sull’orizzonte della cooperazione per sviluppare le relazioni tra i due Paesi alla luce dei nuovi sviluppi nella regione”.

Lavrov ha fatto riferimento all ‘”insoddisfazione di alcune forze esterne per gli sviluppi positivi in ​​Siria” e “agli sforzi di queste forze per cercare di strangolare il popolo siriano”.

Lavrov ha sottolineato il continuo sostegno del suo paese alle operazioni per sradicare il terrorismo nei territori siriani.

Nella sua risposta alla domanda di un giornalista, il ministro degli Esteri russo ha spiegato che il Consiglio democratico siriano e la Piattaforma di Mosca esprimono nel documento firmato tra loro a Mosca il loro pieno impegno per l’indipendenza e l’integrità territoriale della Siria e ha sottolineato che la questione di Le elezioni presidenziali sono una decisione sovrana della Repubblica araba siriana.

Fonti: Strategika 51 – Al Manar

Traduzione e sintesi: Luciano Lago