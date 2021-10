Prigione elettronica o niente?

Inserito alle 17:50h in da Redazione in Alienazione

di Dominique Muselet.

Una volta ho partecipato a un’esperienza attraverso la quale ho scoperto uno dei fondamenti di quella che si chiamava Creazione quando Dio governava le nostre vite.

L’ospite ha messo a disposizione di un gruppo di persone senza alcuna conoscenza musicale tutti i tipi di strumenti, poi ci ha chiesto di suonare insieme, ha registrato la nostra performance e l’ha suonata per noi. La cacofonia dell’inizio fu sostituita in due giorni da una bellissima armonia…

Ed è stato allora che ho capito che l’armonia è il cuore della Creazione. Mi sembra che tutto nell’universo aspiri all’armonia e che senza armonia niente funzionerebbe. O almeno ci deve essere più armonia che disordine perché funzioni.

Ebbene, credo che nessuno negherà che in questo momento l’armonia è particolarmente minata nella nostra società. La polarizzazione, il “divario” che è alla base degli affari dei commentatori stipendiati, ha raggiunto nuove vette. A livello internazionale, il conflitto si sta intensificando tra l’Occidente in declino e il blocco eurasiatico in ascesa. Minaccia di guerra nucleare. Le multinazionali finanziarizzate e i politici che hanno eletto conducono una guerra spietata contro i popoli, i ricchi contro i poveri, i covidisti contro i refrattari all’ordine politico-sanitario, i globalisti al comunitarismo e, a livello locale, le tribù appena formate , sono impegnati in crudeli guerre di territorio e di influenza…

La ricerca dell’armonia è ciò che personalmente chiamo Dio. In un ashram in India, ho letto, nella traduzione di un libro di preghiere sanscrito, che Dio è ” ciò che tiene insieme tutto “. Quando Gesù dice che Dio è amore, dice la stessa cosa. L’amore non è un sentimento, è l’atto di creare o mantenere l’armonia, l’unità, la pace. Il diavolo è l’incarnazione di tutto ciò che divide. Finora, l’universo è ancora lì e anche noi. Ciò sembra indicare che, anche se i pezzi dell’universo continuano a cadere a pezzi, Dio, la forza “che tiene tutto insieme”, trionfa ancora, forse a malapena, ma trionfa.

Questo è ciò che Gesù, Gandhi, Martin Luther King e molti altri hanno cercato di insegnarci. Purtroppo gli States, i nostri nuovi dei, non hanno a loro disposizione grandi riserve d’amore. Improvvisamente, scelgono il controllo, la minaccia, la manipolazione, la coercizione, la punizione, la prigione, per cercare di tenere tutto insieme. È vero che nemmeno il loro scopo è disinteressato come quello del Dio di Gesù, anzi cercano di mantenersi, a nostre spese se necessario.

L’attuale deriva liberticida è ben documentata da molti osservatori, anche se il campo dell’establishment cerca di metterli a tacere con tutti i mezzi. Non ci tornerò. Inoltre, ora ho deciso di ignorare questo governo e le sue follie criminali per proteggere la mia sanità mentale e la mia pace interiore. Quello che qui mi interessa è provare, dal presente, a proiettarci nel futuro.

Uno degli effetti più inaspettati dell’Operazione-Covid è stato, a mio avviso, quello di rimescolare le carte delle alleanze sul campo. Persone e gruppi hanno cambiato completamente schieramento. I socialisti, qualche ambientalista, qualche gilet giallo e tante persone che si credevano tolleranti e di buon senso hanno rivelato il loro vero volto appoggiando le misure messe in atto dagli apprendisti del Grande Fratello, o chiedendo ancora più libertà-killing. Sembra che vogliano passare dalla libera circolazione delle persone e dei capitali alla prigione elettronica per tutti (tranne loro ovviamente).

D’altra parte, persone che erano considerate alla moda come Florian Philippot, o che erano considerate capitalisti dannosi o scagnozzi della Casta, si sono dimostrate difensori della libertà. Gli irriducibili di sinistra diranno che queste persone stanno mascherando il loro pensiero per trarre profitto personalmente dalla crisi, ma tendo a credere che coloro che mettono a rischio il loro status, il loro lavoro, le loro vite, per difendere la libertà, siano sinceri almeno quanto quelli che ululano coi lupi…

E quindi non c’è dubbio che, per compiacere i censori di ogni genere, mi debba privaare delle analisi, delle esperienze e delle lezioni di chiunque.

E ricomincio, la mia discesa agli inferi con il cospiratore , Giorgio Agamben, che fa la domanda che molti fanno:

E se il pass sanitario non fosse una conseguenza, ma il fine?

Audito dal Senato italiano, il filosofo Giorgio Agamben ha prima evidenziato un’enorme contraddizione nel diritto italiano:

“ Sapete che il Governo, con apposito decreto-legge numero ddl 44/2021 denominato “scudo penale” ora convertito in legge, si è esonerato da ogni responsabilità per i danni provocati dal vaccino.

E la gravità di tale danno deriva dal fatto che l’articolo 3 del decreto in questione richiama espressamente gli articoli 589, 590 cp che si riferiscono a omicidio colposo e… a lesioni colpose (…)

Come può lo Stato accusare di irresponsabilità chi sceglie di non farsi vaccinare, quando è lo stesso Stato che declina formalmente ogni responsabilità per eventuali gravi conseguenze? “

Quindi ha risposto alla domanda sollevata sopra:

“ È stato detto da scienziati e medici che il pass sanitario non ha alcun significato medico di per sé, ma serve a costringere le persone a vaccinarsi.

Credo piuttosto che si possa dire il contrario: vale a dire che il vaccino è un mezzo per obbligare le persone ad avere un lasciapassare sanitario. Cioè un dispositivo che permette di controllare e seguire, con una misura inedita, i loro movimenti.

Gli scienziati politici sanno da tempo che le nostre società sono passate dal modello che un tempo era chiamato “società disciplinare” a quello di una “società di controllo”; della società basata su un controllo numerico pressoché illimitato dei comportamenti individuali che diventano così quantificabili in un algoritmo.

Ora ci stiamo abituando a questi controlli, ma vi chiedo: fino a che punto siamo disposti ad accettare questo controllo? “

Thales e la società di sorveglianza

Continuo con il libertario liberale Eric Verhaeghe che è anche stato appuntato dal papa del buon pensiero come ” vicino alla sfera del complotto”. “. Se il suo amore per la libertà può accecare i misfatti della proprietà privata dei mezzi di produzione, sta facendo miracoli nella lotta contro l’isteria covido-politica-sicurezza. Intervistato da Rachel Marsden, Verhaeghe ci rivela che Thalès, il trafficante d’armi, ha investito molto nell’enorme mercato futuro dell’identità digitale attraverso la sua controllata Idémia, con l’incoraggiamento dello Stato. La tessera sanitaria, di cui si suppone che le persone siano molto contente, è, secondo questa stessa azienda, il primo passo per costruire un’identità digitale attraverso un portafoglio che si concluderà con il mezzo di pagamento (che consentirà allo Stato e alle banche centrali di smaltire i nostri soldi come se fossero loro!) Nel mondo distopico ci promettono,

Secondo Eric Verhaeghe, la Brexit e tutti i movimenti sovranisti preoccupano la casta liberale occidentale globalizzata. Ha quindi deciso di neutralizzare gli effetti del suffragio universale utilizzando le tecnologie digitali per perpetuare il suo dominio sulle nostre società. La tessera sanitaria è la prima esperienza di Credito Sociale nel mondo occidentale. Punisce i dissidenti e premia gli obbedienti con il pretesto di proteggerci, argomento dei castratori di tutti i tempi. In Cina è previsto anche che i contadini, eterni cattivi pagatori, paghino le tasse attraverso il riconoscimento facciale, 80/95% effettivo.

Questa sorveglianza repressiva è già utilizzata negli affari grazie alla telemetria, secondo la Quadrature du cercle , che sfugge, non sappiamo perché, alla vendicatività di Conspiracy Watch:

“ L’ unica funzione del dipendente data-driven è quella di massimizzare le sue prestazioni e il valore aggiunto che produce a beneficio di un’azienda che aspira a un’onniscienza quasi divina (…) Amazon si distingue regolarmente in questo settore, ad esempio con il monitoraggio dei camionisti delle consegne da parte di un software di intelligenza artificiale negli Stati Uniti, l’uso di un software che traccia automaticamente l’attività di ogni persona misurando il numero di pacchi scansionati e che può decidere di licenziare automaticamente il meno produttivo o, nel 2018 , il deposito di due brevetti per un braccialetto per monitorare i movimenti delle mani dei dipendenti nei magazzini ”.

Esiste un antidoto alla deriva totalitaria delle Caste?

In linea di principio, ogni eccesso genera il suo antidoto, non sempre per il meglio. Ad esempio, la casta globalista ha rimosso i confini statali, di conseguenza i confini si sono avvicinati al punto da invadere la nostra privacy (codici di accesso, codici segreti, pass sanitari e altri pass, telecamere, sorveglianza elettronica, ecc.)

È il sociologo Michel Maffesoli , debitamente vilipeso da Street Press (nella grande famiglia di custodi del discorso concordato, condividiamo i ruoli) per i suoi cosiddetti legami con l’estrema destra, che ci porta qui elementi di risposta in un articolo intitolato: Come l’ideale democratico è stato sostituito dall’ideale comunitario .

Alla domanda di Durkheim: ” Come fa una società a sostenere che nulla trascende ma che trascende i suoi membri?” “Maffesoli risponde:” Dal sentimento condiviso. La condivisione dei sentimenti è il vero collante della società; può sfociare in una rivolta politica, in una rivolta una tantum, nella lotta all’esclusione, in uno sciopero di solidarietà, può esprimersi anche attraverso o nella banalità quotidiana. In ogni caso, costituisce un ethos che significa che contro ogni previsione, attraverso carneficine e genocidi, il popolo si mantiene tale e sopravvive alle vicissitudini politiche ”.

Secondo lui, la ” standardizzazione globale ” genera una ” accentuazione di valori particolari ” che consentono di ” riappropriarsi della propria esistenza “. Si moltiplicano le “ piccole reti che riuniscono piccoli gruppi esistenziali” . C’è un “ emergere dell’ideale comunitario che la modernità sta cercando di negare ”.

La risposta e l’antidoto alla disumanizzazione totalitaria che la Casta vuole imporci è ignorarla il più possibile e riunirsi e incontrarsi ovunque con coloro che condividono il nostro sentimento, per difendere terre, edifici, idee, realizzazioni, diritti, ideali, o per sfuggire alla schiavitù del lavoro e del consumo, dell’isolamento, della precarietà, della robotizzazione, della sorveglianza, o per sperimentare altri modi di vivere.

Naturalmente tutto questo sarà combattuto testa a piedi dalla Casta al potere, ma il movimento è irreversibile. Il pendolo è tornato indietro nella direzione opposta. Nulla impedirà la formazione di legami, la formazione di comunità e la rigenerazione della società, tanto più che il positivo è sufficiente a superare di una virgola il negativo perché il disordine (odio, invidia, divisione, sfruttamento) lascia il posto all’ordine (armonia, cooperazione, pace).

È così che, come dice Maffesoli, “ contro ogni previsione, attraverso stragi e genocidi, il popolo si mantiene tale, e sopravvive alle vicissitudini politiche ” .

fonte: https://www.mondialisation.ca

Traduzione: Gerrd Trousson