Pressioni su Biden per un attacco contro l’Iran





Dopo aver ammesso il fallimento della politica di massima pressione, ex funzionari degli Stati Uniti chiedono a Biden di “spaventare” l’Iran!!

Il sito web americano “The Intercept” ha riferito di una dichiarazione firmata da ex funzionari dell’intelligence, della sicurezza nazionale e del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, Leon Panetta, David Petraeus e Michel Flournoy, i quali hanno invitato l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden a minacciare militarmente l’Iran, a “intimidire il paese, anticipando che ” che il suo attuale percorso nucleare porterebbe all’uso della forza da parte degli Stati Uniti”

La dichiarazione, firmata anche dall’ex diplomatico Dennis Ross e dall’ex rappresentante democratico Jane Harman, chiedeva anche misure che porterebbero l’Iran a credere che “perseverare nel suo comportamento attuale e nel rifiutare una ragionevole decisione diplomatica metterà a repentaglio la sua intera infrastruttura nucleare”.

I firmatari della dichiarazione hanno anche invitato l’amministrazione Biden a “organizzare esercitazioni militari di alto livello da parte del Comando centrale degli Stati Uniti, possibilmente in coordinamento con alleati e partner, che simulino ciò che potrebbe essere fatto a terra, compreso l’addestramento in aria-a- attacchi a terra su obiettivi specifici e batterie disabilitate di missili iraniani.

È noto che i firmatari della dichiarazione sono un gruppo di sionisti di destra noti per la loro ostilità all’Iran e all’asse della resistenza e il loro sostegno a “Israele”, e ognuno di loro porta un record nero, pieno di guerre, cospirazioni e assedi, contro i paesi della regione, a cominciare da Palestina e Iraq, passando per Libia e Siria, per finire con Yemen e Libano, quindi, non stupisce che firmino oggi una dichiarazione che chiede l’uso della forza contro l’Iran, per spingerlo a rinunciare ai suoi legittimi diritti di possedere un programma nucleare pacifico e a soccombere all’arroganza americana.

Se vengono sottostimate le infinite minacce di Israele di attaccare gli impianti nucleari iraniani, i cui effetti non vanno oltre le gole dei loro promotori, dopo che gli stessi americani hanno ammesso, prima degli israeliani, che l’idea di attaccare l’Iran è diventata un sogno per i soli super falchi, e non c’è possibilità di attuarlo. Sul terreno pratico, vediamo che anche gli ultra-sionisti convinti, come quelli che hanno firmato la dichiarazione di riferimento, hanno usato la frase “intimidire” l’Iran, minacciandolo, solo per aumentare la pressione sull’Iran, ben sapendo che il tempo di minacciare l’Iran era passato.

È interessante notare che la dichiarazione era un annuncio ufficiale del fallimento della politica di massima pressione esercitata dall’America contro l’Iran, e i firmatari della dichiarazione furono tra i suoi più forti sostenitori e promotori.I sionisti americani, gente di cultura capiente, visto che, se l’opzione militare avesse potuto essere usata contro l’Iran, né l’America né la sua coda “israeliana” avrebbero ritardato un momento nel ricorrervi. Gli Stati Uniti non si sarebbero posti il problema negli ultimi anni nel minacciare il mondo e combattere incluso anche stretti alleati , per rispettare le sanzioni che ha imposto all’Iran, spingerlo ad arrendersi e ad acconsentire alle richieste dell’America e, dietro di essa, di “Israele”.

La dichiarazione di questo gruppo estremista e sionista ha anche rivelato lo sconcerto del loro movimento sionista globale all’interno dell’America, poiché non hanno la capacità di incitare l’America ad attaccare l’Iran, che è stato respinto anche dal pazzo Trump, il quale ha accusato il Primo Ministro del entità israeliana, Benjamin Netanyahu, di voler combattere l’Iran con l’ultimo soldato americano. Inoltre, lo stesso Trump non è riuscito a affamare il popolo iraniano, attraverso un’estrema pressione, quindi non vediamo altra scelta di fronte a questo gruppo arrogante, se non quella di sottomettersi alla logica di ragione, rispettare gli interessi legittimi dell’Iran e trattarlo da pari a pari, così come per l’America di smettere di svolgere il ruolo di poliziotto del mondo. Il ruolo è diventato molto al di sopra delle sue capacità.

Generale iraniano Ghulam Ali Rashid

Il maggiore generale Rashid mette in guardia contro qualsiasi avventura contro gli impianti nucleari; Colpiremo subito le vostre basi

Il comandante del quartier generale centrale di Khatam al-Anbiya, il maggiore generale Ghulam Ali Rashid, ha messo in guardia contro qualsiasi avventura contro gli impianti nucleari iraniani; Colpiremo immediatamente le vostre basi, ha detto.

Mondo – Iran

In una dichiarazione, il maggiore generale Ghulam Ali Shed, in un incontro con gli alti comandanti del Corpo della Guardia rivoluzionaria islamica durante la manovra 17 del Grande Profeta, ha dichiarato: “Qualsiasi minaccia ai centri nucleari e militari della Repubblica islamica da parte dell’entità sionista non è possibile. senza una luce verde e il supporto americano.

Ha aggiunto: Se tali minacce assumeranno un lato pratico, le forze armate della Repubblica islamica colpiranno immediatamente tutti i centri, le basi, i percorsi e gli spazi utilizzati per l’attraversamento e il luogo di lancio dell’attacco secondo i piani operativi collaudati.

Israele è avvisata delle conseguenze.

Fonte: Al Alam – The Intercept

Traduzione: Fadi Haddad