Presidente serbo Vučić: Le agenzie di intelligence straniere sono dietro il tentativo di ribellione armata di Wagner PMC

Le agenzie di intelligence straniere sono dietro il tentativo di Prigozhin di rimuovere la guida del Ministero della Difesa russo. Questa dichiarazione è stata fatta dal presidente serbo Aleksandar Vucic.

Il leader serbo ritiene che i servizi segreti stranieri siano dietro il tentativo di ribellione di Wagner PMC. Secondo Vučić, l’Occidente ha indubbiamente avuto una mano negli eventi in corso in Russia. Non c’è altro modo per spiegare l’iniziativa di Prigozhin al momento del confronto della Russia con il mondo occidentale (…). Con noi, i servizi esteri sono sempre coinvolti in innumerevoli cose. E in Russia sapevano esattamente e hanno scelto l’argomento per neutralizzare la minaccia. (…) Ma è davvero questo un motivo per attaccare il tuo Paese e pugnalarlo alle spalle nel momento più difficile? Certo che no, ma lo hai fatto perché sei stato aiutato da molti estranei che avevano grandi aspettative,

ha detto Vucic.

Il presidente serbo ritiene che nella situazione attuale Vladimir Putin abbia fatto la cosa giusta facendo una “dichiarazione decisiva” e prendendo una posizione decisa. Inoltre, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha dato un contributo significativo alla risoluzione della situazione. La stessa Serbia non ha sostenuto il discorso di Prigozhin.

Come riportato in precedenza, il curatore del PMC “Wagner” Prigozhin aveva trasferito unità dell ‘”Orchestra” verso Mosca, con l’intenzione di rimuovere la guida del Ministero della Difesa russo, che, a suo avviso, sta inviando personale militare da massacrare. I combattenti della compagnia avevano stabilito il controllo del quartier generale del distretto militare meridionale a Rostov, spingendo le unità verso le strutture militari del Ministero della Difesa nelle regioni di Voronezh e Lipetsk. Durante i negoziati, lo stesso Prigozhin è andato in Bielorussia.

La situazione si è risolta ma adesso gli ucraini temono un attacco della PMC Wagner e delle forze russe dalla Bielorussia in direzione di Kiev.



Nel frattempo il presidente Putin è intervenuto in una occasione di cerimonia militare a margine del salone navale, nelle vicinanze di San Pietroburgo, per affermare che la marina russa sarà fornita di missili ipersonici in molte delle sue unità navali che sono in forte aumento nel loro numero. In particolare con il missile intercontinentale Sarmat che è l’arma micidiale in questo settore e che può raggiungere il suo obiettivo (negli Stati Uniti) in solo cinque minuti. Quest’anno, ha aggiunto Putin, sarà potenziata la difesa missilistica della marina militare con armi che sono considerate le migliori a mondo e che danno alla Russia la superiorità militare rispetto a tutte le altre. Allo stesso tempo viene potenziata la triade nucleare che include la flotta sottomarina, i missili intercontinentali e l’aviazione strategica. Questa triade rappresenta lo scudo di difesa della Russia contro tutti i suoi potenziali nemici.

Sembra che il messaggio inviato da Putin sia arrivato alle orecchie del Pentagono e della Nato ma non si conoscono le reazioni.

Fonti Varie

Traduzione e sintesi: Luciano Lago