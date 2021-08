Preparati al peggio”: come Bin Laden, i talebani sono un altro “progetto americano” e una “truffa statunitense contro i musulmani” – lo dice, Kadyrov leader della Cecenia

Di Jonny Tickle

La cattura dell’Afghanistan da parte dei talebani è “un’altra truffa americana contro i musulmani”. È quanto afferma Ramzan Kadyrov, il leader della regione russa della Cecenia, che ha suggerito che il gruppo terroristico sia controllato da Washington.

Parlando in un video pubblicato da uno dei suoi figli, Adam, Kadyrov ha esortato tutti a stare in guardia.

“L’America ha inventato un’altra truffa contro i musulmani. Hanno detto che non sarebbero mai usciti [dall’Afghanistan], e ora hanno abbandonato tutti e sono scappati”, ha detto Kadyrov. “Immaginate, per decenni, le persone sono morte lì. Cinque anni fa c’erano già più di due milioni di civili uccisi!”

KADYROV CON pUTIN

Secondo il leader ceceno, i talebani sono un progetto americano e non c’è da fidarsi. Ha paragonato il gruppo a Bin Laden, l’ex leader di Al-Qaeda, che Washington ha finanziato nella guerra contro l’Unione Sovietica negli anni ’80.

Quindi noi, e le nostre nazioni alleate, dobbiamo rafforzare i nostri confini, prepararci al peggio”, ha continuato, osservando che uzbeki, tagiki, kirghisi e turkmeni devono difendere bene i propri confini.

“Non è un problema per noi. Fermeremo chiunque minacci il nostro stato, la Federazione Russa, la nostra sovranità e il nostro popolo”, ha affermato.

Kadyrov, un fervente musulmano, parla regolarmente contro le organizzazioni terroristiche, come lo Stato islamico (IS, ex ISIS). Come l’ISIS, la Corte Suprema russa ha dichiarato che i talebani sono un’organizzazione terroristica il 14 febbraio 2003 e le sue attività sono vietate a livello nazionale. (………)

Fonte: RT News

Traduzione: Luciano Lago