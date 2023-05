PREPARARSI ALLA GUERRA: IL BILANCIO MILITARE GLOBALE

Scritto dal dottor Binoy Kampmark

US $ 2,24 trilioni è una cifra enorme. È anche una cifra disgustosa se si considera l’oggetto di questo esercizio. La tremolante presa in giro della guerra, la promessa di spargimento di sangue e un conto da macellaio sempre più alto, sono suggestioni inevitabili da una figura del genere. Anche le scene sono chiare: media ben pagati storditi dalle teorie della prossima guerra; la politica fa il tifo per far finta di giochi di guerra. Un’enorme quantità di denaro viene investita nell’impresa e gli scettici vengono tenuti a bada.

Molte di queste notizie provengono dalle ultime scoperte dello Stockholm International Peace Research Institute secondo cui i paesi stanno spendendo il 2,2% del prodotto interno lordo mondiale in armamenti. Di tale importo, Stati Uniti, Cina e Russia rappresentano il 56% del totale. La spesa militare globale, osserva anche il rapporto SIPRI , è cresciuta del 19% nel periodo 2013-2022, aumentando ogni anno dal 2015.

L’importo è leggermente superiore rispetto all’anno precedente, quando il SIPRI ha annunciato che la spesa militare totale era aumentata dello 0,7% in termini reali nel 2021 “per raggiungere i 2113 miliardi di dollari”. I maggiori contributori all’abbuffata in quell’occasione furono Stati Uniti, Cina, India, Regno Unito e Russia. In sintesi, i cinque paesi hanno rappresentato il 62% della spesa.

Ciò si legge in modo diverso dalla valutazione più ottimistica dell’Istituto monetario internazionale del 2021: “La spesa militare mondiale, se stimata sulla base di medie nazionali non ponderate, è diminuita di quasi la metà, dal 3,6% del PIL durante il periodo della Guerra Fredda (1970-90) a 1,9 per cento del PIL negli anni successivi alla crisi finanziaria globale”. Quando si tratta di variazioni sulle cifre in questo campo, meglio restare con SIPRA.

Il 2022 si è rivelato un vantaggio per i militaristi di tutto il mondo, sebbene ci fossero regioni particolari che hanno visto una crescita maggiore di altre. In Europa, i livelli di spesa avevano raggiunto livelli mai visti dai tempi della Guerra Fredda, in aumento rispetto al 13% dei dodici mesi precedenti. Il motivo comunemente addotto: l’invasione russa dell’Ucraina. Nell’Asia orientale, la giustificazione è la sempre più ostile rivalità USA-Cina, anche se quelli all’angolo di Washington puntano sempre il dito contro le ambizioni dell’Orda Gialla a Pechino.

Il quadro in Europa è brutto, con preoccupazioni espresse in alcuni circoli strategici che non si sta facendo abbastanza per allontanarsi dalla dipendenza dall’impero degli Stati Uniti. Il Consiglio europeo per le relazioni estere (ECFR) ha persino ipotizzato che l’Europa sia vittima della “vassalizzazione” degli Stati Uniti, in particolare alla luce della guerra in Ucraina. Le visioni di autonomia strategica sono più distanti che mai.

Tali sentimenti, tuttavia, fanno ben poco per scoraggiare i militaristi: che l’Europa scelga o meno di schierarsi con Washington, i trafficanti di armi e i produttori faranno un allegro scherzetto. Per dimostrare questo punto, l’ECFR sostiene il dispiegamento di “forze dell’Europa occidentale a est in numero maggiore, offrendo in alcuni casi di sostituire le forze statunitensi”. L’unica differenza qui è l’onere condiviso, piuttosto che l’importo speso.

In termini di singoli paesi, la spesa militare della Finlandia è aumentata del 36% nel 2022, raggiungendo i 4,8 miliardi di dollari, il più grande aumento annuo del paese dal 1962. La spesa militare polacca è cresciuta dell’11%, raggiungendo i 16,6 miliardi di dollari nel corso del 2022 L’approvazione dell’Homeland Defense Act, progettato per riorganizzare le forze armate e aumentare la spesa per la difesa, promette di spingere alla fine i livelli al 4% del PIL. Varsavia non ha fatto mistero del fatto che desidera avere l’esercito più grande del continente, un esercizio sciocco e decisamente estenuante.

Le cifre sono significative anche data la natura sempre più proxy del bilancio della guerra in Ucraina. L’Ucraina, da parte sua, è passata dalla sua posizione di 36 nella classifica dei consumatori di armi a 11 nel 2022, con una cifra di 44 miliardi di dollari. Ma il SIPRI ha una modesta confessione da fare: non è in grado di fornirci “una valutazione accurata dell’ammontare totale degli aiuti finanziari militari all’Ucraina”. Ciò è in gran parte dovuto al fatto che i paesi donatori, per la maggior parte, non hanno rilasciato dati disaggregati. Viene fornita una stima approssimativa di 30 miliardi di dollari, che “include contributi finanziari, costi di addestramento e operativi, costi di sostituzione delle scorte di attrezzature militari donate all’Ucraina e pagamenti per procurarsi attrezzature militari aggiuntive per le forze armate ucraine”.

Alcuni di questi devono essere presi in considerazione nell’aumento dei budget del Regno Unito (che spende di più in Europa al 3,1%), con Germania e Francia che arrivano rispettivamente al 2,5% e al 2,4%. Dei tre, il Regno Unito ha fornito la maggior parte degli aiuti militari all’Ucraina, ed è secondo solo agli Stati Uniti, che hanno stanziato 19,9 miliardi di dollari.

Per quanto riguarda gli stessi Stati Uniti, l’amministrazione Biden ha già avanzato l’idea di aumentare il numero di truppe dispiegate in Europa da 20.000 a 100.000. La misura fa parte della European Deterrence Initiative (EDI), uno sforzo per, secondo il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, “migliorare la posizione di deterrenza degli Stati Uniti, aumentare la prontezza e la reattività delle forze statunitensi in Europa, sostenere la difesa collettiva e la sicurezza di alleati della NATO e rafforzare la sicurezza e la capacità degli alleati e dei partner degli Stati Uniti”.

Mentre la Cina, con un conto di 292 miliardi di dollari, viene addotta come scusa per l’aumento delle spese militari da parte di altre potenze, gli Stati Uniti rimangono l’indiscusso principale investitore, rappresentando uno sbalorditivo 39% del totale globale a 877 miliardi di dollari. Difficilmente il tipo di figura da sfoggiare da un pacificatore.

?Il dottor Binoy Kampmark era uno studioso del Commonwealth al Selwyn College di Cambridge. Attualmente insegna alla RMIT University. E-mail: bkampmark@gmail.com

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago