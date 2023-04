Prepararsi alla guerra… I media statali occidentali svelano i “pescherecci da sabotaggio russi”

di Finian Cunningham

Quello che rende la situazione ancora più pericolosa è che i media occidentali stanno lavorando spudoratamente per promuovere l’agenda di guerra.

I pescherecci russi sono in missioni segrete per spiare le comunicazioni transatlantiche e sabotare le forniture energetiche in Europa, secondo una “indagine” coordinata dei media statali europei.

Scusate il gioco di parole, ma c’è qualcosa di putridamente sospetto in questa storia dei pescherecci russi.

La BBC di stato britannica ha riferito che i suoi omologhi in Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia stanno trasmettendo questa settimana i risultati di un’indagine congiunta (sic), che fa la spaventosa (sic) affermazione che il Cremlino ha ordinato a una flotta di navi camuffate di intercettare i cavi delle telecomunicazioni sottomarini e sabotare i parchi eolici nel Mare del Nord.

Gli standard dei media occidentali si stanno degradando ormai da molti anni. Ma questa ultima orchestrazione pubblica concertata sta raschiando il fondo. A parte nessuna prova a sostegno della storia senza fiato, è anche chiaramente ammesso che le affermazioni si basino sulle agenzie di intelligence nordiche come fonti. È ben noto dalle precedenti rivelazioni di Wikileaks e da altre fonti attendibili che l’apparato di intelligence statale nordico è un surrogato della CIA americana.

Quindi, qui abbiamo i media di proprietà del governo che bombardano le nazioni europee con propaganda palesemente intesa a suscitare la paura pubblica della Russia come minaccia.

Questo mentre gli Stati Uniti e i loro alleati della NATO dovrebbero iniziare nelle prossime settimane a condurre le più grandi manovre militari mai effettuate nella regione nordica. Questi giochi di guerra soprannominati “Defender 23” dureranno diversi mesi e comporteranno il più grande trasferimento di truppe statunitensi in Europa dalla presunta fine della Guerra Fredda più di 30 anni fa. Il dispiegamento delle forze della NATO vicino al confine occidentale della Russia è sfacciatamente pubblicizzato come una “alleanza per combattere la guerra”, riferisce con approvazione il New York Times.

Questa massiccia mobilitazione guidata da Washington di decine di migliaia di truppe, aerei da guerra e navi da guerra nel cortile di casa della Russia sta avvenendo nello stesso momento in cui gli Stati Uniti e i loro partner della NATO stanno pompando armi a un regime rabbiosamente anti-russo in Ucraina.

Sappiamo dalle recenti fughe di notizie del Pentagono che è stato confermato che le forze speciali americane e occidentali sono sul terreno in Ucraina a combattere contro la Russia. Tutto questo è in qualche modo normalizzato dai media occidentali mentre questi stessi media sono allarmati per spaventare il loro pubblico sui misteriosi pescherecci russi che presumibilmente stanno pianificando di spiare le telefonate e interrompere l’alimentazione dei parchi eolici.

L’illuminazione a gas in corso è davvero fantastica. Infatti, mentre i media occidentali cercano di spaventare il pubblico con racconti speculativi stravaganti e non verificati sui cattivi russi che presumibilmente cercano di spiare i civili europei e sabotare le forniture di energia elettrica in Europa, il mondo reale viene deliberatamente ignorato.

Le recenti fughe di notizie dal Pentagono confermano ciò che Wikileaks e l’ex analista della NSA Edward Snowden hanno rivelato molto tempo fa. Vale a dire, che le agenzie di intelligence statali statunitensi spiano regolarmente i loro alleati della NATO.

In secondo luogo, lasciamo perdere le ipotetiche intenzioni russe di far saltare in aria i parchi eolici del Mare del Nord, che dire invece dell’effettiva esplosione dei gasdotti Nord Stream sotto il Mar Baltico? Quei gasdotti, la cui costruzione ha richiesto più di un decennio a un costo di oltre 20 miliardi di dollari per fornire gas naturale a prezzi accessibili dalla Russia all’Europa, sono stati minati dagli Stati Uniti e dai complici della NATO lo scorso settembre.

Il sabotaggio degli oleodotti Nord Stream, come riportato oltre due mesi fa dal famoso giornalista investigativo Seymour Hersh, è stato ordinato personalmente dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden con l’obiettivo deliberato di tagliare l’Europa dall’energia russa. È stato un gigantesco atto di terrorismo di stato e probabilmente un atto di guerra contro la Russia. Il tradimento di Washington comporta l’impoverimento dell’Europa per renderla schiava del capitalismo americano.

I media occidentali hanno sistematicamente oscurato qualsiasi rapporto approfondito sulle indagini di Seymour Hersh. Invece di svolgere le proprie indagini di follow-up, questi bastioni della “stampa libera” hanno cercato di distrarre e confondere le acque con affermazioni fornite loro dalle agenzie di intelligence occidentali. Il New York Times, il Washington Post e i media tedeschi hanno cercato di diffondere notizie assurde su “militanti filoucraini” che avrebbero bombardato i gasdotti del Nord Stream usando uno yacht.

Secondo quanto riferito, i paesi scandinavi hanno svolto indagini preliminari sull’incidente del Nord Stream, ma si sono rifiutati di divulgare le loro scoperte e hanno anche negato alla Russia l’accesso ai dati delle loro ricerche, anche se la Russia è il principale azionista dell’infrastruttura bombardata.

Washington e i suoi alleati europei hanno ostacolato tutte le richieste fatte da Russia e Cina affinché il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite commissionasse un’indagine indipendente sul sabotaggio del Nord Stream, potenzialmente un crimine del secolo.

Incredibilmente, il rapporto della BBC di questa settimana sui “pescherecci da traino russi fantasma” che presumibilmente minacciano cavi sottomarini e parchi eolici non ha fatto una sola menzione delle accuse credibili secondo cui gli Stati Uniti e i loro partner della NATO avrebbero fatto saltare in aria gli oleodotti del Nord Stream.

La BBC, il New York Times e altri media occidentali sono diventati nient’altro che sporche lavanderie a gettoni per i servizi di intelligence occidentali con l’implacabile missione di diffamare la Russia sull’Ucraina e la Cina su Taiwan. È un’impresa di successo orwelliano in cui gli aggressori vengono trasformati in vittime e difensori. Il reportage occidentale su Russia e Cina è diventato una parodia. È una vera e propria demonizzazione senza pretese di equilibrio fattuale o contesto storico.

Viviamo in tempi pericolosi di guerra che potrebbero degenerare in una conflagrazione nucleare. Gli Stati Uniti e i loro vassalli europei imperialisti stanno spingendo la guerra come ultimo tentativo per sostenere l’egemonia unipolare in declino di Washington. Quello che rende la situazione ancora più pericolosa è che i media occidentali stanno lavorando spudoratamente per promuovere l’agenda di guerra.



Finian CUNNINGHAM

Ex editore e scrittore per le principali organizzazioni di mezzi di informazione. Ha scritto molto di affari internazionali, con articoli pubblicati in diverse lingue.

Fonte: Strategic culture

Traduzione: Luciano Lago