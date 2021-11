Prepararsi alla guerra: i bombardieri statunitensi provocano la Russia

Le forze armate statunitensi stanno praticando la possibilità di lanciare salve di missili contro le forze della flotta del Mar Nero. La Russia deve percepire tali provocazioni come una preparazione alla guerra. L’esperto militare Konstantin Sivkov lo ha dichiarato andando in onda su OSN.

“Gli Stati Uniti stanno ora utilizzando i bombardieri strategici B-1B come vettori di missili da crociera AGM-158C. Questi missili da crociera appartengono alla categoria dei missili antinave, quindi per colpire navi di superficie. La portata di un tale missile è di 930 km. Due bombardieri sono 48 missili. Un attacco di 48 missili sulle nostre navi della flotta del Mar Nero avrebbe gravi conseguenze”, ha affermato.

Ricordiamo che la mattina del 9 novembre, due bombardieri strategici dell’aeronautica americana hanno effettuato un volo non programmato sul Mar Nero a 100 chilometri dal confine russo.

“Attualmente la Federazione Russa è pronta a condurre operazioni militari sulla scala di un singolo conflitto armato. Può creare un raggruppamento di circa 150.000 persone per risolvere un conflitto armato in suo favore. In particolare, oggi la Russia è in grado di dispiegare un raggruppamento con i numeri necessari per sconfiggere le forze armate dell’Ucraina con un colpo decisivo», ha osservato l’esperto.

Unità navali USA nel Mar Nero

Il ministero della Difesa russo ha riferito in precedenza che le navi della Marina degli Stati Uniti sono arrivate in massa nella regione per condurre esercitazioni su larga scala. Fra queste la nave ammiraglia della sesta flotta USA, la nave comando Mount Whitney della US Navy, assieme al cacciatorpediniere lanciamissili USS Porter ed altre unità di appoggio. Questo fa pensare ad una azione delle forze USA che si preparano ad appoggiare l’offensiva che l’Esercito ucraino sta conducendo contro il Donbass, dove si trovano i secessionisti filo russi.

Le forze russe della difesa costiera e navale del Mar Nero seguono e controllano attentamente i movimenti di queste unità.

Fonte: News Front

Traduzione: Luciano Lago