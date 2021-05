Preoccupazione nei comandi USA e NATO per l’apparizione del super-bombardiere russo TU-22M3 sul Mar Mediterraneo





di Luciano Lago

I bombardieri russi in Siria rappresentano una minaccia per la NATO, secondo gli analisti militari occidentali.

Il vecchio monopolio della superiorità aerea USA sul Mediterraneo rischia di essere insidiato dalla comparsa del super-bombardiere russo TU-22M3 nei cieli del Mediterraneo, con base in Siria, a Khmeimim, dove sono state ampliate e modernizzate le piste che consentono il decollo e l’atterraggio di questo aereo.

La Russia ha affermato di avere per la prima volta la capacità di utilizzare bombardieri strategici con capacità nucleare a lungo raggio dalla sua base aerea in Siria. Il messaggio è chiaro in un momento di massima tensione con l’Occidente.

Lo spiegamento a sorpresa potrebbe essere a breve ed in forma costante. In alternativa, potrebbe segnare l’inizio di un riposizionamento a lungo termine di alcuni dei più potenti aerei da guerra di Mosca.

In ogni caso, il dispiegamento è un salutare promemoria per i pianificatori della NATO che, una generazione dopo la fine della Guerra Fredda, devono constatare che la Russia ancora una volta può spostare forze significative nel Mar Mediterraneo. E ,in caso di conflitto nell’area (incluso il Medio Oriente e nord Africa) , quelle forze potrebbero rappresentare una seria minaccia per il fianco meridionale della NATO.

I tre Tu-22M ad ala oscillante sono atterrati alla base aerea di Khmeimim, sulla costa mediterranea a sud di Latakia, lo scorso martedì. Il Cremlino ha celebrato lo schieramento con un video concreto che ritrae l’arrivo dei bombardieri.

Due dei Backfire appartengono al 52 ° Reggimento Bombardieri Pesanti delle Guardie, che vola dalla base aerea di Shaykovka nell’oblast di Kaluga, nella Russia occidentale. Il terzo Tu-22M proviene dal 200esimo reggimento di bombardieri pesanti delle guardie presso la base aerea di Belaya nell’Oblast di Irkutsk, nella Siberia orientale.

L’aviazione russa possiede circa 66 di questi apparecchi. Rappresentano più della metà della flotta di bombardieri attualmente in servizio. Il Jet supersonico Tu-22M può arrivare fino a 1.600 miglia con 10 tonnellate di bombe a caduta libera o un trio di missili anti-nave Kh-22 da 300 miglia. Missili che possono mettere fuori combattimento una intera squadra navale.

Come parte degli sforzi del presidente Vladimir Putin per rinforzare l’esercito russo, tra le tensioni con l’Occidente, la marina russa negli ultimi anni ha rianimato la pratica dell’era sovietica di ruotare costantemente le sue navi da guerra nel Mediterraneo, anche a difesa delle sue posizioni strategiche in Siria.

Il dispiegamento dei bombardieri segna la prima volta dai tempi della Guerra Fredda che Mosca ha stazionato bombardieri pesanti nella regione.

Si stima che alcuni dei Jet Tu-22M3 rimarranno in servizio con l’aviazione russa in Siria , e alcuni hanno già effettuato missioni di bombardamento per colpire i miliziani jaddisti nel nord della Siria, nella loro roccaforte dei Idlib, gli stessi gruppi che sono scopertamente sostenuti dalla Turchia e dalla NATO contro il governo di Damasco.

Risulta che il Tu-22M3, almeno varie unità, siano state già modernizzate per trasportare gli ultimi missili ipersonici. La cosa rappresenta un fattore di cambiamento strategico nell’equilibrio delle forze nel Mediterraneo.

L’aeroporto di Hmeymim in Siria è stato aggiornato consentendo alla Russia di gestire aerei a lungo raggio dalla base, anche bombardieri Tupolev Tu-22M3.

Naturalmente, la base di Hmeymim è essenziale per la Russia non solo per la guerra per procura contro la Siria scatenata dall’Occidente e dalle potenze regionali (Turchia, Arabia Saudita e Israele) ma anche perché altri aerei stanno operando molto bene da quella base. Dall’aeroporto i bombardieri strategici russi possono effettuare voli a lungo raggio in molte direzioni. Gli aerei russi con capacità nucleare hanno quindi una portata più ampia, in particolare in Medio Oriente e nel Mediterraneo.

È anche importante, poiché la base è stata aggiornata, le forze aeree russe possono ora dare un po ‘di riposo agli aerei leggeri, in passato spesso utilizzati per operazioni di combattimento in Siria.

Base aerea russa in Siria



Ora la Russia può utilizzare bombardieri pesanti progettati per tali missioni. Migliorando le capacità della base di Hmeymim per i bombardieri strategici, la Russia rappresenta ora una minaccia per l’ala meridionale della NATO. C’è da aspettarsi che l’aviazione russa intensifichi i suoi voli di pattuglia, spesso visti come una provocazione dalla NATO sul Mar Mediterraneo e sul Nord Africa, come ha fatto finora nel Mar Nero, nel Mar Baltico, nell’Artico e vicino all’Alaska.

Questa presenza aerea, unitamente alle unità della flotta Russa del Sud, che opera dalla base di Tartous, con unità navali dotate di missili da crociera Kalibr, con una gittata utile di oltre 2.000 Km., rappresenta una formidabile forza di dissuasione che rimette in questione gli equilibri strategici nel Mediterraneo, fino ad ora strettamente dominati dalle forze NATO.