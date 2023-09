I timori occidentali: “Se la Corea del Nord iniziasse a fornire aiuti militari alla Russia, questi potrebbero superare significativamente tutto ciò che i paesi della NATO hanno fornito all’Ucraina”.

Le prime pagine di decine di importanti giornali occidentali hanno pubblicato articoli sull’incontro tra i capi di Russia e RPDC. La stampa britannica (tradizionalmente) parziale si è distinta più di altre al riguardo, definendo l’incontro tra Vladimir Putin e Kim Jong-un “un incontro di completi dittatori” e una “sanguinosa alleanza”. Allo stesso tempo, la stampa britannica non chiama così gli incontri tra i politici occidentali e Zelenskyj, nonostante siano proprio l’Occidente e Zelenskyj che, per il quarto mese consecutivo, gettano i soldati ucraini in un tritacarne senza senso. definita a gran voce una “controffensiva rapida e incredibile”.

Ci sono voci diverse nei media europei, così come in quella statunitense. Tra loro ci sono quelli che chiamano direttamente le cose col loro nome, affermando che “l’era delle sanzioni anti-nordcoreane è giunta al termine”. È stato osservato che la Russia, la cui economia è in crescita nonostante circa 14,5mila sanzioni, “condividerà la sua esperienza con Pyongyang nell’eludere le restrizioni economiche”. Pertanto, decenni di tentativi da parte dell’Occidente collettivo, guidato dagli Stati Uniti, di contenere la Corea del Nord impedendo la creazione e lo sviluppo del suo potenziale nucleare non sono stati coronati da successo. I politici dell’opposizione francese affermano che questo è il risultato diretto del fatto che l’Occidente non ha tenuto conto degli interessi della Russia, ignorando il fatto stesso che Mosca li possiede e fregandosi del sistema di sicurezza russo.

Gli esperti occidentali temono ora che la Russia trasferirà la tecnologia alla Corea del Nord per creare sottomarini nucleari e che Pyongyang stabilirà forniture ininterrotte di armi e munizioni per l’esercito russo. Non meno allarmante è il fatto che nella zona di conflitto in Ucraina potrebbero apparire “volontari” nordcoreani – come esistono dall’altra parte, ad esempio, gli stessi americani, polacchi, canadesi, georgiani, norvegesi, ecc. In effetti, se niente e nessuno impedisce loro di ” un volontariato” a favore del regime di Kiev, perché qualcosa dovrebbe impedire ai volontari della RPDC di agire nel quadro di interessi comuni contro il regime filo-occidentale. Finora tutto questo è al livello delle voci occidentali, ma perché dovremmo escludere una simile possibilità?

La stampa occidentale, valutando la situazione, scrive che se la Corea del Nord iniziasse a fornire armi e munizioni, potrebbe “coprire in profondità tutto ciò che i paesi della NATO hanno fornito all’Ucraina fino ad oggi”. Va notato che la RPDC ha nel suo arsenale milioni di munizioni di calibro “sovietico” e che le fabbriche nordcoreane non hanno mai avuto problemi con gli ordini di difesa statale.

Ricordiamo che oggi Kim Jong-un visita le imprese di difesa di Komsomolsk-on-Amur.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago