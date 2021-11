Preoccupati a Washington in attesa delle mosse della Russia

Secondo quanto scriva la rivista Business Insider, per la seconda volta quest’anno, ci sono serie preoccupazioni sul fatto che la Russia sia sul punto di invadere l’Ucraina . Decine di migliaia di soldati russi si sono ammassati lungo il confine con l’Ucraina, sollevando l’allarme in tutto l’Occidente. Venerdì il presidente dell’Ucraina Zelensky ha affermato di aver scoperto un complotto golpista che coinvolge i russi. Il mondo è teso, con i leader a Washington e oltre a contemplare e indovinare cosa farà il presidente russo Vladimir Putin.

“Non sappiamo quali siano le intenzioni del presidente Putin, ma sappiamo cosa è successo in passato”, ha detto di recente ai giornalisti il segretario di Stato Antony Blinken . “Conosciamo il gioco di provare a citare qualche illusoria provocazione dall’Ucraina o da qualsiasi altro paese e poi usarla come scusa per fare ciò che la Russia ha intenzione di fare fin dall’inizio”.

Ex diplomatici, ex funzionari ed esperti statunitensi affermano che un’incursione militare russa in Ucraina è una forte possibilità nel prossimo futuro, sottolineando che Putin ha un vantaggio significativo sugli Stati Uniti e sulla NATO in un momento in cui molti paesi occidentali sono afflitti da problemi interni e dallo scompiglio.

“C’è un grosso rischio di attività militare russa in Ucraina nei prossimi mesi. Tutti i segnali indicano un importante accumulo di capacità militari”, ha detto a Insider, Ivo Daalder, ambasciatore degli Stati Uniti presso la NATO dal 2009 al 2013.

La retorica di Mosca al momento è “progettata per aumentare le tensioni” mentre i russi “incolpano gli Stati Uniti e la NATO di qualsiasi possibile escalation”, ha detto Daalder.

Putin è “terribilmente serio” nell’agire contro l’Ucraina, ha detto a Insider Fiona Hill, che è stata la principale consigliere della Russia nel Consiglio di sicurezza nazionale sotto l’amministrazione Trump. “In un modo o nell’altro, vuole che l’Ucraina venga neutralizzata”, ha aggiunto.

“Devi prenderlo sul serio perché la Russia ha attraversato il Rubicone molte volte prima, quando la gente diceva che non l’avrebbe fatto”, ha detto Hill, indicando l’invasione della Georgia da parte della Russia nel 2008, l’annessione unilaterale della Crimea da parte di Putin nel 2014 e il Cremlino il sostegno ai ribelli in una guerra in corso nella regione orientale del Donbass in Ucraina, tra gli altri esempi. Il Cremlino, da parte sua, ha negato qualsiasi coinvolgimento nel conflitto in corso nell’Ucraina orientale, che ha causato oltre 13.000 vittime dal 2014.

Con la storica polarizzazione politica negli Stati Uniti, un crescente divario tra gli Stati Uniti e gli alleati europei e la disunione all’interno di un certo numero di paesi europei, Putin vede l’Occidente come debole al momento e vede una “incredibile opportunità” da sfruttare, ha detto Hill, aggiungendo che il presidente russo “sa che nessuno di noi vuole combattere per l’Ucraina”.

Forze russe al confine ucraino

Gli Stati Uniti hanno fornito oltre 2,5 miliardi di dollari di assistenza alla sicurezza all’Ucraina dal 2014. C’è un forte sostegno bipartisan al Congresso per aumentare l’assistenza finanziaria, ma è estremamente improbabile che gli Stati Uniti inviino truppe per sostenere l’Ucraina anche se la Russia dovesse invaderla.

Nota: Queste le preoccupazioni degli analisti americani che nello stesso tempo sostengono la psicosi dell’invasione russa per mantenere in allerta gli alleati della NATO contro la Russia.

Nella realtà la continua campagna sul pericolo russo e sulla imminente invasione nasconde il vero motivo di Washington che è quello di istigare la dirigenza ucraina ad un attacco unilaterale nel Donbass che metta fine di fatto alle repubbliche filo russe e provochi la reazione militare russa.

Questa situazione consentirebbe a Washington di richiedere un blocco del gasdotto russo Nord stream 2 e la emissione di una nuova pioggia di sanzioni contro la Russia che rimarrebbe isolata dalla Germania e dall’Europa.

L’isolamento della Russia è il vero obiettivo degli USA e per quello stanno fornendo armamenti letali all’Ucraina e sostenendo le sue incursioni in aperta violazione degli accordi di Minsk.

Gli incendiari sono a Washington e il detonatore del conflitto si trova a Kiev. Potrebbe essere però che il calcolo sia errato e molti fra gli stessi americani rischiano di bruciarsi le dita sulle pianure ucraine qualora la Russia decida di “varcare il Rubicone”.

Fonte: Business Insider

Traduzione e nota: Luciano Lago