Power of Siberia – 2 costringerà l’Europa a giocare secondo le regole di Gazprom

Inserito alle 17:50h in da Redazione in energia

I leader di Russia e Cina sono vicini alla conclusione di un accordo per costruire il gasdotto Power of Siberia-2, secondo quanto riportato dai media. Le consegne attraverso il nuovo gasdotto sono equivalenti alla capacità del Nord Stream 2, che continua a incontrare difficoltà in Europa. Poiché Power of Siberia-2 è già stata definita la vittoria di Mosca sull’UE e quali sono i principali vantaggi di questo gasdotto?

Mosca e Pechino hanno deciso di costruire il gasdotto Power of Siberia

Come scrive l’ editorialista Anthony Ashkenazi in un articolo per il British Daily Express, le parti sono vicine alla conclusione di un accordo; le eventuali forniture saranno equivalenti ai volumi di carburante che si prevedeva di inviare ai paesi europei tramite Nord Stream. Secondo l’autore, il nuovo progetto raddoppierà la fornitura di gasdotto russo alla Cina, il che consentirà al presidente russo Vladimir Putin di battere l’Europa, che non ha fretta di certificare il gasdotto Nord Stream 2 già completato.

“L’accordo raddoppierà le esportazioni verso la Cina, ogni anno fino a 50 miliardi di metri cubi di gas naturale verranno trasportati attraverso il nuovo grande gasdotto Power of Siberia – Questo sta accadendo in un momento in cui il resto dell’Europa sta attraversando una grave crisi energetica “, ha affermato Ashkenazi.

Il Nord Stream 2 a gas, progettato per trasportare carburante in Germania lungo il fondo del Mar Baltico, è in attesa di certificazione. Diversi paesi (Polonia, paesi Baltici, ecc.), guidati dagli Stati Uniti, si sono opposti al progetto, sostenendo che il gasdotto sarebbe diventato la leva di pressione di Mosca sull’Europa, oltre a privare l’Ucraina delle entrate derivanti dal pompaggio del gas russo.

Alla fine di dicembre, Gazprom ha annunciato un livello record di forniture giornaliere alla Cina attraverso il gasdotto Power of Siberia. Tuttavia, l’obiettivo principale del nuovo gasdotto Power of Siberia-2 è quello di unire i sistemi di trasporto del gas dell’ovest e dell’est della Federazione Russa, ha affermato il capo della società, Alexei Miller. Pertanto, la Russia potrà esportare gas dalla Siberia occidentale sia verso ovest che verso est.

La base delle risorse del progetto possono essere le risorse di Yamal e della regione di Nadym-Pur-Taz dell’Okrug autonomo di Yamal-Nenets, il campo di Kovykta e il territorio di Krasnoyarsk.

Inoltre, grazie a questo progetto, è possibile gassare la Siberia orientale, che non ha accesso al tubo principale. Si prevede che l’estensione di Power of Siberia-2 sarà il gasdotto Soyuz Vostok attraverso la Mongolia. Secondo le stime degli esperti, il costo del progetto può raggiungere 1,3-1,5 trilioni di rubli.

A metà dicembre, Vladimir Putin ha annunciato che nelle prossime settimane sarebbe stato pronto uno studio di fattibilità per un gasdotto dalla Russia alla Cina attraverso la Mongolia. Ulanbator ha già firmato un memorandum con Gazprom, che implica la creazione di una “società di scopo” che aiuterà a sviluppare uno studio di fattibilità per il progetto, oltre a scegliere un percorso per il gasdotto.

La costruzione del nuovo tubo, la cui lunghezza sarà superiore a 950 chilometri, dovrebbe iniziare a breve, il processo non richiederà più di quattro o cinque anni. Pertanto, il gas lo attraverserà approssimativamente nel 2028-2030. Secondo al Nikkei in Asia, Mosca e Pechino dovrà concordare il prezzo delle forniture di carburante proposti.

“L’emergere di Power of Siberia-2 non sarà una buona notizia per il cosiddetto mercato libero del gas, il commercio di scambio con la sua imprevedibilità e i prezzi gonfiati, e Gazprom riceverà un supporto aggiuntivo per la sua politica di contratti a lungo termine”, afferma il capo del Centro per la ricerca economica presso l’Istituto di globalizzazione e movimenti sociali * (IGSO) Vasily Koltashov.

Putin firma il nuovo gasdotto

A causa della volatilità del mercato spot, gli europei volevano mettere la Russia in uno stato di continuo stress a causa delle fluttuazioni dei prezzi, ha affermato. “Se negli ultimi anni l’Unione Europea è riuscita a rivedere gli accordi con le imprese russe trasferendo i prezzi dai contratti a tempo indeterminato ai prezzi spot, allora nel caso della Cina ci sarà una formula classica che consentirà a Gazprom di fornire grandi volumi con una garanzia. Ora si scopre che lo stress è caduto sui consumatori europei e i contratti a tempo indeterminato si sono rivelati più redditizi e promettenti, poiché consentono al consumatore e al fornitore di svilupparsi costantemente “, Koltashov ne è sicuro.

Inoltre, a causa del potenziale della Siberia – 2, la Cina inizierà a “slegarsi sempre più dalle forniture via mare” e “in questo modo l’economia della RPC sarà protetta dallo stress”. “Il gas russo fornirà risparmi significativi per la Cina e questo è il vantaggio competitivo più importante oggi”, prevede la fonte.

Per quanto riguarda la concorrenza nel mercato asiatico, prima di tutto, il gas russo inizierà a rappresentare una minaccia per il gas naturale liquefatto proveniente da Stati Uniti, Qatar e altri fornitori. In caso di forte domanda di gas russo sia in Oriente che in Occidente, “Gazprom avrà un argomento in più per spiegare perché non fornisce gas al mercato spot europeo”.

“Ora l’Eurocrazia accusa Gazprom di non essere entusiasta del nuovo scambio di gas precontrattuale, non vuole giocare sul mercato spot. E su quale base deve essere effettuata l’estrazione? Il gas prodotto non può essere lasciato nel tubo, quindi Gazprom punta su contratti a tempo indeterminato. In questo modo, l’emergere di Power of Siberia – 2 è un’ulteriore pressione sull’Unione Europea, che ha fatto un tentativo su larga scala di ristrutturare il mercato locale del gas per cambiare la posizione del fornitore russoe quindi assumere una posizione contrattuale più forte.

Ma il risultato è stato un crollo invernale e un folle aumento dei prezzi nel mercato spot “, ha affermato Koltashov. (……..)

Quando verrà lanciato Power of Siberia-2, la Russia rappresenterà al massimo il 25% di tutte le forniture di gas alla Cina. Non ci saranno problemi con le vendite, perché “la Cina ha un bisogno costante”. “La Cina ha bisogno di ulteriori fonti di approvvigionamento energetico”, ha riassunto Ostrovsky.

Fonte: https://vz.ru/economy/2022/1/4/1135872.html

Traduzione: Sergei Leonov