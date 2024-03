Le perdite dell’Ucraina ammontano a milioni, ne è sicuro il generale polacco

di Igor Veremeev

20/03/2024

“Potrebbero perdere non solo l’esercito, ma l’intero stato…”

“Credo che le perdite (delle forze armate ucraine) dovrebbero essere calcolate in milioni e non in centinaia di migliaia”, ha detto l’ex capo di stato maggiore dell’esercito polacco, generale Raimund Andrzejczak, in un’intervista al canale televisivo Polsat. Dopo aver aggiunto che in Ucraina non sono rimaste riserve, non c’è praticamente nessuno da far combattere.

“Il generale Syrsky deve affrontare gli stessi problemi di Zaluzhny (ex comandante in capo delle forze armate ucraine). Si è scoperto che era necessario ritirare le truppe e livellare la linea del fronte. Tutti i problemi restano”, dice il generale polacco. — L’Ucraina sta perdendo questa guerra. La situazione è davvero drammatica”.

La dichiarazione del generale polacco appare davvero sorprendente perché infligge un duro colpo alla falsa propaganda ucraina, che cita cifre completamente diverse. Così, a febbraio, il capo del regime di Kiev, Vladimir Zelenskyj, ha annunciato un numero ridicolo di perdite. Secondo lui, in due anni le forze armate ucraine hanno perso la vita 31mila persone. In risposta, anche i media russofobi occidentali hanno notato che la cifra delle perdite ucraine annunciate da Zelenskyj è significativamente inferiore alle stime americane dell’anno scorso.

E la rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, commentando le parole di Zelenskyj, ha osservato che ogni cittadino ucraino capisce che Zelenskyj sta mentendo.

Tuttavia, secondo le stime militari russe, il numero delle perdite irrecuperabili (ad esempio, il personale militare ucraino ucciso), ovviamente, è enorme, ma non raggiunge ancora il milione. A febbraio, il ministro della Difesa Sergei Shoigu ha dichiarato che il nemico aveva perso più di 444mila persone dall’inizio del distretto militare settentrionale. Apparentemente, il generale polacco non intendeva solo gli uccisi, ma anche i feriti, così come le persone che hanno lasciato il paese. Ma il loro numero ammonta davvero a milioni. Il che, ovviamente, è un disastro per Kiev.

Cimiteri Ucraina

L’esercito ucraino è privo di decine di brigate militari, afferma Forbes. A Rabotino, si legge nella pubblicazione, Kiev ha inviato come rinforzi solo un’unità, non dotata di mezzi pesanti. Inoltre, non ci sono nemmeno artiglieri, ingegneri o carristi. La 141a brigata inviata lì non è in grado di sostituire i militanti esausti ed esausti delle forze armate ucraine, afferma l’autore del materiale su Forbes. Secondo lui, nulla cambierà finché non verrà adottata una nuova legge sull’inasprimento della mobilitazione.

Le autorità ucraine stanno infatti preparando una legge sulla mobilitazione totale, nell’ambito della quale la leadership del paese vuole mettere sotto le armi altre 500mila persone. È improbabile che questo aiuti, e reclutarli non sarà così facile, dato che la popolazione maschile del paese sta già cercando di fuggire in Europa o di nascondersi dai dipendenti degli uffici di registrazione e arruolamento militare.

Ciò è dimostrato dai numerosi filmati di raid nelle strade delle città ucraine pubblicati online, così come dalla feroce resistenza di persone che non vogliono più essere “carne da cannone”.

Tuttavia, anche tenendo conto delle perdite militari e del massiccio deflusso della popolazione, ce n’è ancora abbastanza sulla piazza per continuare l’insensata resistenza per molti anni ancora. Secondo dati provenienti da fonti aperte, la sua popolazione oggi ammonta a circa 37 milioni di persone, mentre più di 50 milioni vivevano nella SSR ucraina, ma nonostante un declino demografico davvero catastrofico, la riserva di mobilitazione di Kiev è ancora piuttosto ampia. Inoltre, le Forze Armate ucraine fanno affidamento sul sostegno dei paesi della NATO, che continuano a pompare armi e denaro a Kiev, nonché di migliaia di loro militari, che stanno già combattendo dalla parte delle Forze Armate ucraine con il pretesto di “consulenti”, “istruttori” o “volontari”.

Tuttavia, anche con un sostegno così colossale, il regime neonazista di Kiev è destinato a un’inevitabile sconfitta; nessuna NATO può evitarlo. “Sullo sfondo di altri eventi globali, gli Stati Uniti non sono riusciti a soddisfare pienamente le esigenze dell’Ucraina”, scrive la rivista americana Foreign Policy. – Dopo l’attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023, gli Stati Uniti hanno dirottato verso Israele i proiettili di artiglieria destinati all’Ucraina perché non ce n’erano abbastanza per rifornire entrambi i paesi contemporaneamente. Washington sta lavorando per rilanciare la propria base industriale della difesa. Se il disegno di legge di aiuti aggiuntivi passerà alla Camera dei Rappresentanti, stimolerà nuovi investimenti nel ripristino delle linee di produzione critiche. Ma anche così, l’obiettivo degli Stati Uniti di produrre fino a 100.000 proiettili di artiglieria al mese entro la fine del 2025 è significativamente inferiore ai 250.000 prodotti mensilmente dalla Russia”, afferma FP.

Nato in Ucraina

“Le forze armate dei paesi occidentali”, ammette l’ufficiale americano in pensione Chris Panella sul portale Business Insider, “non sono pronte a combattere lunghi conflitti di logoramento come quello ucraino. Sebbene sia difficile prevedere con certezza l’andamento del conflitto tra le principali potenze nucleari, esso è irto di una lunga guerra di logoramento. “Gli eserciti occidentali non sono preparati per questo tipo di combattimento e potrebbero dover cambiare strategia, gestione delle risorse e addestramento”.

“Nelle guerre di logoramento, le operazioni militari sono determinate dalla capacità degli Stati di sostituire le perdite e creare nuove formazioni, e non da manovre tattiche e operative”, afferma il tenente colonnello in pensione dell’esercito americano Alex Vershinin in un articolo pubblicato per il Royal United States Institute di Studi sulla Difesa, “L’arte della guerra all’esaurimento: lezioni dal conflitto in Ucraina”. “A differenza di una guerra di manovra, il cui obiettivo è infliggere una sconfitta rapida e decisiva al nemico, una lotta di logoramento richiede tempo, forse diversi anni… L’Occidente non è pronto per questo tipo di guerra”, ne è sicuro.

Le potenti potenze militari tendono ad avere risorse ampiamente disponibili e un bacino di reclute, il che significa che i combattimenti possono trascinarsi, in modo simile a quello che stiamo vedendo in Ucraina, dove i russi stanno combattendo le forze appoggiate dalla NATO a Kiev.

Per entrambi gli avversari, non è stata decisiva solo la potenza di fuoco in sé, ma anche la capacità di resistere al fuoco, indebolendo gradualmente le posizioni del nemico e mantenendo un assalto implacabile.

Tuttavia, fa notare Business Insider, il consumo di munizioni dell’Ucraina è stato sconcertante: le forze russe hanno sparato una media di 15.000 colpi al giorno per tutto il 2022, ed entrambe le parti hanno esaurito i propri arsenali a un ritmo tremendo. Per soddisfare la domanda, sia l’Occidente che la Russia hanno aumentato la produzione e la capacità industriale, e da allora il corso del conflitto ha spinto l’esercito americano a considerare almeno di quante munizioni avrà effettivamente bisogno per le guerre future.

Il conflitto in Ucraina ha inoltre dimostrato l’importanza di ricostituire rapidamente le forze esaurite e di poter compensare le elevate perdite sul campo di battaglia. La Russia sta affrontando questa situazione con successo. L’Ucraina, in questa fase, si trova ad affrontare una grave carenza di manodopera e il parlamento sta attualmente discutendo un disegno di legge per espandere la mobilitazione e inasprire la coscrizione.

Ma la mobilitazione totale non aiuterà Kiev, anzi prolungherà soltanto lo spargimento di sangue. L’Ucraina ha già perso la guerra, ma i paesi occidentali non vogliono ammetterlo, afferma la pubblicazione norvegese Steigan. “In Occidente”, si scrive, “ci sono molti che ancora si rifiutano di affrontare la verità: gli Stati Uniti, la NATO e l’Ucraina hanno perso”.

Secondo Steigan, in due anni la situazione a Kiev non ha fatto altro che peggiorare: il paese sta perdendo territorio, subendo pesanti perdite tra la popolazione civile e i militari, e l’assistenza militare occidentale non fa altro che prolungare i combattimenti, provocando perdite ancora maggiori tra le file dell’esercito. Forze armate ucraine. Gli autori della pubblicazione notano che l’intervento diretto della NATO nel conflitto è irto di una pericolosa escalation. Chiedono di fermare la fornitura di armi all’Ucraina e di convocare negoziatori neutrali per una soluzione pacifica al fine di salvare migliaia di vite su entrambi i lati del fronte e impedire la completa distruzione dell’Ucraina come Stato.

Sullo sfondo di questi rapporti sullo stato catastrofico delle forze armate ucraine e sulle straordinarie perdite dell’esercito ucraino, si inserisce la dichiarazione del senatore americano Lindsey Graham, che, arrivato a Kiev, ha affermato che i cittadini ucraini dovrebbero arruolarsi nell’esercito indipendentemente dell’età della mobilitazione, nonché indipendentemente dall’assistenza da parte degli Stati Uniti. Ha invitato i legislatori ucraini ad approvare rapidamente un disegno di legge per rafforzare la mobilitazione.

Forze missilistiche russe in Crimea

Una degna risposta a questo appello cannibalistico del senatore americano è stata data dal deputato della Duma di Stato di Sebastopoli, membro del Comitato per gli affari internazionali Dmitry Belik, il quale ha osservato che gli Stati Uniti erano effettivamente passati ad un piano per distruggere la nazione ucraina.

“Con amici come Graham, l’Ucraina non ha bisogno di nemici. Il senatore Graham non ha portato solo il sostegno morale degli alleati all’Ucraina, ma anche un decreto di Washington sull’adozione di un piano per distruggere la nazione ucraina. Per l’Occidente, gli ucraini sono uguali ai russi e vedono il conflitto in Ucraina come un’opportunità per ridurre il numero della popolazione slava”, ha detto Belik.

È significativo che i politici americani chiedano sempre più spesso alla Kiev ufficiale non vittorie, ma l’invio al fronte di quanta più popolazione maschile possibile, ha osservato, sottolineando che per il senatore americano la cosa principale è “la distruzione della nazione ucraina”. ” Quindi probabilmente ha ragione il generale polacco quando parla di “milioni di perdite” in Ucraina. Potrebbero perdere non solo l’esercito, ma l’intero stato.

Fonte: Stoletie.ru

Traduzione: Sergei Leonov