Potenti esplosioni scuotono la base militare statunitense in Siria

Potenti esplosioni hanno scosso una base militare statunitense nella provincia di Al-Hasaka, nel nord-est della Siria, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa Sputnik.

Forti esplosioni si sono verificate mercoledì nella periferia settentrionale e occidentale della città ricca di petrolio di Al-Shadadi, dove si trova una delle più grandi installazioni militari statunitensi illegali ad Al-Hasaka, aggiunge il rapporto.

Elicotteri statunitensi hanno sorvolato la struttura per valutare l’attacco e le truppe di stanza lì hanno sparato un razzo in aria dopo che le esplosioni sono state udite, secondo Sputnik , aggiungendo che ci sono state segnalazioni di un attacco missilistico alla base.

Gli Stati Uniti utilizzano la base militare di Al-Shadadi per dirigere le operazioni di estrazione del petrolio e il suo trasferimento illegale in camion cisterna nel vicino Iraq.

Forze della Resistenza hanno attaccato con “diversi missili” la base americana nel nord-est della Siria. L’attacco non è stato ancora rivendicato.

Furto del petrolio siriano

Gli Stati Uniti hanno di stanza forze ed equipaggiamenti nella Siria orientale e nord-orientale, come affermato dal Dipartimento della Difesa statunitense (il Pentagono) con l’obiettivo di proteggere i giacimenti petroliferi dai terroristi Daesh, un fatto che Damasco rifiuta come pretesto per l’occupazione e il furto del petrolio siriano, accusando Washington di aver rubato greggio ai siriani.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago