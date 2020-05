Post recessione Covid-19: verso un’alleanza franco-italiana per distruggere l’Unione Europea?

di Marc Gabriel Draghi

Da quando l’establishment politico mondiale si è trasformato in una psicosi pandemica, qualsiasi movimento di una grande banca centrale o di un grande stato ha reso difficile leggere il quadro che sta emergendo sotto i nostri occhi.

Distinguiamo solo gli inizi di una gigantesca crisi finanziaria globale.

Anzi, in un momento in cui la Federal Reserve americana, la Bank of England o persino la Bank of Japan si stanno mettendo di fronte a “tutto”. Vale a dire, garantiscono tutti i rischi che incombono sulle economie dei rispettivi paesi, quindi temporaneamente, ma indefinitamente, sospendendo “lo spirito del capitalismo”.

All’interno dell ‘”Europa politica” assistiamo a incredibili discussioni, procrastinazione e proposte di false soluzioni, soprattutto consentendo alle nostre politiche di guadagnare tempo prima dello svelamento del disastro economico.

Naturalmente, abbiamo assistito all’abolizione delle regole “sacrosanti” della prudenza di bilancio e vediamo che i governi con promesse grandiloquenti fanno di tutto per sostenere le loro economie.

Pertanto, nell’Unione europea molto liberale, in questo periodo di chiusura delle frontiere, alcuni stanno anche iniziando a parlare della nazionalizzazione delle compagnie: le compagnie aeree in particolare, ma anche le banche che detengono crediti in sofferenza.

Il “denaro magico”, che non esiste quando si tratta di distruggere i nostri servizi pubblici, in particolare il servizio ospedaliero pubblico, non è mai stato più invocato dai nostri leader, dal momento che il Covid- 19 corre per le strade.

Christine Lagarde presidente della Banca centrale europea, anche, campione di rigore e l’austerità, fra quelli che hanno partecipato attivamente alla riduzione in schiavitù dei Greci, e dopo aver proclamato a gran voce che nessun la cancellazione del debito non è stata possibile, dopo tutto concordato, ha avviato un’operazione importante (iniezione di 750 miliardi di euro in cambio di prestiti pubblici e privati) e ha finito per trascinare un ridondante: “dobbiamo salvare l’euro “.

Dobbiamo salvare l’euro a tutti i costi : il ritorno

Ancora ?!

Questo è davvero qualcosa che sorprende gli europei, gli eurolatri, che pensavano che l’euro fosse inciso nel marmo, una volta per tutte. Questa meravigliosa moneta unica che prima, durante e dopo le crisi, richiede sempre un’attenzione costante per consentirne la sopravvivenza.

Quindi, l’erede di Mario Draghi ha posto esplicitamente il problema. La priorità dei nostri leader sarà, ancora una volta, la sopravvivenza dell’euro in questa crisi.

E quello dei popoli europei signora ex direttore dell’FMI, ci pensa? (Manco per niente)

Perché, è vero che la crisi è già lì. E liberi professionisti, piccole imprese, ecc. sono già preoccupati per la loro sopravvivenza. Ma per loro (il “Troppo piccolo per salvare”), a lungo termine, non c’è quasi nessuna illusione da avere spazio nel regime di austerità europeo post-recessione che sta prendendo forma.

Già in Francia, il Ministero dell’Economia ha annunciato una recessione del 9% per il 2020. Anche Bruno Le Maire, quindi, si riferiva logicamente alla grande crisi del 1929!

Secondo gli esperti internazionali ufficiali, possiamo già aspettarci che il PIL scenda di almeno il 10% nel 2020, o anche di più. La Banca d’Inghilterra stima persino che il PIL del Regno Unito dovrebbe scendere dal 12% al 13%. È quindi una notevole recessione che è effettivamente paragonabile solo alla grande depressione del 1929.

Ma più che paura della malattia, della miseria e della morte, il Coronavirus ha anche rivelato ancora una volta tensioni politiche tra i paesi dell’Europa settentrionale e le nazioni dell’Europa meridionale.

Il rifiuto, in linea di principio, di Germania e Paesi Bassi di eurobond (raccolta di debiti su scala europea) di fronte alla domanda italiana (sostenuta dalla Francia) ha ulteriormente illustrato l’assurdità del funzionamento dell’UE.

Pertanto, di fronte a questo categorico rifiuto tedesco, la Banca centrale europea ha semplicemente “sospeso” il famoso patto di stabilità e ha sviluppato con urgenza un programma timido, chiamato programma di acquisto di emergenza pandemica.

OMS e coronavirus

Il programma d’acquisto d’emergenza pandemico in trompe l’

oeil Quindi un programma trompe l’oeil, che serve a dare l’illusione dell’azione, quando sappiamo che “La somma dei deficit per gli stati dell’area dell’euro dovrebbe rappresentare alla fine dell’anno tra 1150 e 1300 miliardi di euro, mentre i meccanismi raggruppati nel meccanismo europeo di stabilità coprono solo 550 miliardi di euro “, come indica perfettamente l’economista Jacques Sapir in un’intervista al giornale Causeur.

Inoltre, Sapir aggiunge “che dobbiamo aspettarci un deficit a livello della zona euro di circa 450-500 miliardi per l’anno 2021 a causa della crisi causata dal Covid-19”. Gli Stati avranno quindi bisogno tra 1600 e 1850 miliardi, e questo senza nemmeno menzionare le garanzie di debito concesse al settore privato e il rifinanziamento di quest’ultimo attraverso il programma LTRO della BCE. Le esigenze di finanziamento degli Stati non sono pertanto compatibili con quanto pianificato dalle istituzioni europee.

Eurocrisi

Il problema del finanziamento è particolarmente grave per l’Italia e la Spagna, ma anche per la Francia. Il meccanismo europeo di stabilità non è adeguato per affrontarlo. Di fatto impone una condizionalità che non è più necessaria nelle circostanze attuali. Dobbiamo quindi chiederci come avremmo fatto se la BCE non esistesse.

Comprendiamo quindi che l’euro penalizzerà tre volte i paesi dell’Europa meridionale. Una prima volta perché non possiamo procedere a una perequazione dei debiti, Germania e Paesi Bassi hanno rifiutato i famosi “coronabond”. Una seconda volta, perché l’euro ci impedisce di ricorrere al finanziamento monetario, che sarebbe comunque il modo più logico e più semplice per affrontare questa crisi. Una terza volta, infine, perché l’euro – e questo è stato dimostrato dalle varie relazioni (relazioni del settore esterno) del FMI – porta a sottovalutare la valuta della Germania e sopravvalutare quella dell’Italia, Francia e Spagna La differenza tra i due movimenti, dal 25% al ​​43% a favore della Germania, spiega sia la salute insolente di questo paese, sia il motivo per cui la Francia, L’Italia e la Spagna, che avevano già avuto così tante difficoltà prima di questa crisi, non saranno in grado di superarla rimanendo nell’euro. “

Il desiderio di sacrificare l’Italia

Inoltre, l’Italia, che è uno dei paesi europei ad aver sofferto di più a causa della crisi sanitaria, sarà quindi ora la più esposta alla crisi finanziaria in arrivo.

Ormai da diversi anni, l’Italia, il paese fondatore e il terzo maggior contribuente all’UE, è stato permanentemente al “fronte”, in particolare per quanto riguarda tutte le questioni legate alla crisi migratoria, per le quali l’Unione europea non è mai di alcun aiuto.

Peggio ancora, Bruxelles non perde occasione per umiliare la patria di Dante, con ingiunzioni e dichiarazioni omicide da parte dei Commissari europei.

Pertanto, recentemente le penose scuse del presidente della Commissione europea Ursula Van Der Leyen rivolte al popolo italiano, dopo la dimostrazione di inazione europea nella crisi sanitaria di Covid-19, sono dolorose da vedere, quando sappiamo che il l’Italia per un decennio è ancora designato come il “cattivo ragazzo” del “grande” dell’Unione europea, e ha già subito una “cura di austerità” nei primi 2010s è ricordato anche rimostranze scandalose del commissario Pierre Moscovici, ma incapace di rispettare il deficit del 3% quando egli stesso era un ministro socialista dell’economia del governo francese, ma che non lo ha fatto e non ha esitato a minacciare gli italiani e il loro governo (Conte-DiMaio-Salvini) sulla non conformità ai criteri di Maastricht.

Francia-Italia: un destino comune

l’Italia e la Francia sono in realtà le prime due vittime dell’euro, che come tutti sanno, è quello di essere un interno, una “europeizzazione” del marchio tedesco.

Secondo un recente studio sulla situazione dei paesi europei in seguito all’adozione dell’euro come valuta, la Francia avrebbe addirittura perso 3,591 miliardi di euro di PIL nell’arco di poco meno di 20 anni. Ciò significa che ogni francese ha perso tra il 1999 e il 2017, 55.996 euro di potere d’acquisto. Ciò rappresenta una perdita di circa 260 euro al mese.

In effetti, in questo studio del 2019 del Center for European Policy, è stato dimostrato che dall’istituzione dell’euro, le economie francese e italiana hanno risentito maggiormente dell’adozione della moneta unica.

Ciò è spiegato, semplicemente, perché queste due grandi nazioni europee hanno perso l’uso dell’ultimo strumento di gestione economica e politica: vale a dire la svalutazione monetaria.

In effetti, a differenza della Germania e dei Paesi Bassi, due nazioni si integrarono perfettamente nel sistema finanziario anglo-americano. Dalla fine della seconda guerra mondiale, l’Italia e la Francia, attraverso le loro storie monetarie, avevano continuato a svalutare la lira o il franco, nel loro interesse.

In un momento in cui i nostri banchieri centrali (grazie alla loro lotta contro l’inflazione) e le nostre politiche sono tutti soggetti a creditori e schiavizzati dal debito, questa tecnica ha permesso (e consente ancora) di sostenere la competitività di ‘un paese.

Ma il grande perdente del passaggio all’euro rimane: la penisola italiana. In effetti, in 20 anni, ha semplicemente perso 4.325 miliardi di euro con il passaggio all’euro, che rappresenta 73.605 euro in meno per italiano nello stesso periodo. È semplicemente colossale! Potremmo riassumere il passaggio all’euro per gli italiani, con una semplice pura liquidazione della ricchezza italiana.

Ovviamente in un momento in cui i tedeschi hanno chiaramente rifiutato di prevedere prestiti mutualistici in Europa per rispondere all’impatto economico del coronavirus. E che hanno spiegato al mondo che “il rilancio dell’economia europea è possibile con strumenti molto convenzionali e già esistenti come ad esempio il bilancio dell’Unione europea e che è sufficiente concentrarsi su questi strumenti. Come indicato alla stampa, il ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz, in risposta alla richiesta, presentata dall’Italia, per prestiti mutualistici nella zona euro.

E che il ministro delle finanze olandese Wopke Hoekstra ha anche aggiunto che la creazione di “coronabonds”, eurobond, creerebbe più problemi che soluzioni per rilanciare l’economia a lungo termine, una volta che la crisi del passata epidemia di coronavirus.

Possiamo vedere chiaramente che l’Eurozona ha creato due campi, quello dei perdenti e quello dei vincitori. Tra questi, i tedeschi, strettamente legati al mondo anglosassone, divenuti nello spazio di meno di venti anni, “i creditori dell’Europa”.

Macron Merkel

Perché ancora secondo le analisi del Centro per la politica europea, la patria di Goethe ha generato da parte sua, 1.893 miliardi di euro in più per il PIL nello stesso periodo analizzato (1999-2017). Ovviamente pettinandosi i capelli con la corona di alloro del vincitore tra i grandi paesi che hanno vinto l’adozione dell’euro. Pertanto, in media, ogni tedesco ha guadagnato 23.116 euro di potere d’acquisto durante il periodo in questione. E per gli olandesi, hanno guadagnato quasi altrettanto (21.003 euro).

Quindi, lo stivale più di ogni altro, paga un prezzo pesante nel mantenimento della moneta unica: ma quali vantaggi ne trae?

In realtà, nessuno.

Abbandonata l’Italia

Come abbiamo visto con questa crisi di Covid-19, abbandonata dalle nazioni europee, l’Italia si è spostata un po ‘più vicino agli Stati Uniti, alla Cina e alla Russia, al fine di ottenere aiuto con piani sanitari e finanziari, in particolare in caso di un attacco speculativo al suo debito …

Ricordiamo, il presidente del consiglio, Conte aveva incontrato Donald Trump alla fine del 2018 e aveva ottenuto dal presidente americano che aveva riacquistato per 400 miliardi di debiti italiani se dovesse verificarsi un attacco speculativo.

Questo esempio parla di volumi, sulla fiducia che Roma ha a Bruxelles, per chiedere l’aiuto di Washington nel caso in cui un grave pericolo per il suo debito minacci …

Per diversi anni, inoltre, Roma e Pechino hanno anche concluso accordi economici molto importanti: di fronte all’inerzia dell’Unione Europea, gli italiani hanno capito rapidamente che era meglio rivolgersi alle grandi potenze emergenti, a rilanciare le loro attività, trovare nuovi mercati. Questo è, inoltre, ciò che è in gioco nei recenti accordi sino-italiani relativi alle nuove rotte della seta.

E l’episodio dell’assistenza medica russa nel mezzo della crisi di Covid-19 è anche indicativo del nuovo legame tra Roma e Mosca.

Quindi, data la situazione politica attuale e la situazione economica già molto degradata in Europa, che sarà sicuramente catastrofica tra pochi mesi,

Perché la crisi sanitaria legata al coronavirus e la crisi finanziaria che è solo all’inizio e che peggioreranno in poche settimane, riveleranno semplicemente verità già lampanti. Gli spread tra i “buoni” prestiti dalla Germania e i “cattivi” prestiti dalla Grecia e dall’Italia continueranno ad allargarsi, e vedremo una ripetizione dell’episodio “Euro Crisis” che ha avuto luogo tra il 2010 e il 2012.

Inoltre, la Banca centrale europea lo sa perfettamente ed è per questo che l’istituzione ha gestito un programma di riacquisto senza precedenti. (Frenato però dalla sentenza della Corte Costituzinale tedesca).

Ovviamente questo programma non è quello che possiamo chiamare il “colpo di grazia”, ​​poiché i tassi apparenti sul debito greco sono passati solo dal 6,5% al ​​2,5% e i tassi italiani del 2,5% al 1,5%.

E l’Eurocrazia ha saputo per diversi anni (dal 2015 e la schiavitù della Grecia) che ora è l’Italia, la nazione da “sottomettere”. Mario Monti, Matteo Renzi e altri, nonostante i loro notevoli sforzi, non sono riusciti a imporre una totale austerità agli italiani.

Pertanto, la crisi del Coronavirus sarà un’opportunità per stringere il cappio intorno alla penisola (eppure la terza più grande economia europea). Poi verrà la volta della Francia (seconda economia europea).

Perché cerchiamo di essere chiari, anche se il caso greco non è ancora definitivamente risolto. Il fallimento della Grecia sarebbe meno grave per la zona euro, a causa del peso minimo della sua economia. Mentre una massa di debito del Tesoro italiano rimane detenuta dalle banche ancora fragili della penisola.

L’Unione latina per l’uscita

L’ombra di un’uscita italiana dalla zona euro è quindi ovviamente più rilevante che mai. Per quanto riguarda la Francia, anche se in Francia i sostenitori politici di un’uscita dall’euro sono meno numerosi alla luce, dopo la debacle retorica di Marine Le Pen, durante il dibattito presidenziale, di fronte a Emmanuel Macron nel 2017. Gravi economisti tra cui Jacques Sapir (sopra citato) non immaginano per un momento che la Francia rimanga nell’Euro, senza danni sociali ed economici, senza precedenti storici.

E come tutti sanno, un’uscita italiana, come il francese, segnalerebbe la fine dell’euro e dell’Unione europea.

In Francia, la situazione è semplice. Il popolo sta aspettando solo una cosa: la fine del parto, per innescare la seconda ondata di gilet gialli ed espellere definitivamente il Golem finanziario Macron dal potere, che con il suo governo ha più che mai dimostrato la sua incapacità politica di risolvere quelli reali problemi e la sua surreale capacità di mentire per nascondere i propri fallimenti e i loro difetti.

Anche in Italia il popolo è in forte espansione e vuole riguadagnare la propria sovranità. Le elezioni del 2018 lo hanno dimostrato e anche se movimenti come il 5 stelle e la Lega, sono stati traditi o ribaltati (forzati e forzati) su questioni sociali e migratorie. Il sentimento giusto del popolo italiano esiste ancora e l’Italia sembra matura per collegare finalmente i suoi canali europei.

Consegna i mercanti del tempio

Il peso dell’oro

ma concretamente perché la Francia e l’Italia devono unirsi per lasciare l’Unione europea?

Molto semplicemente, perché la prima nazione che disegnerà un movimento di uscita unilaterale, sarà attaccata dai mercati finanziari “onnipotenti” con enormi movimenti di speculazione sul suo debito.

L’esempio della Grecia nel 2015 è significativo sul contesto politico ed economico di una possibile uscita. I paesi dell’Europa continentale non sono “liberi” come l’isolotto britannico, che è riuscito a imporre la sua Brexit, ben aiutato dal suo stato nello stato della città di Londra.

A differenza degli inglesi, la libertà italiana, come quella della Francia, non rientra nei piani dell’establishment. Pertanto, oltre a un contesto economico comune, Francia e Italia sono soprattutto due nazioni i cui titoli d’oro sulla scena internazionale sono colossali.

La Francia è semplicemente la quarta nazione mondiale che detiene l’oro, con 2436 tonnellate e l’Italia da parte sua, in vantaggio, sul podio delle nazioni, al 3 ° posto con le sue 2451 tonnellate. Questi due paesi uniti politicamente e temporaneamente con un interesse comune (Lasciando l’UE), rappresenterebbero a loro soli, la seconda potenza mondiale che detiene oro …

Fonte: Geopolitique-Profonde.com