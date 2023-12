Possono aspettare e riposarsi, mentre Netanyahu si esaurisce – e sbaglia

di Alastair Crooke

Netanyahu è nel mezzo di una “campagna”. Questa non è una campagna elettorale, perché non ha alcuna possibilità di sopravvivere alle elezioni.

(Molto tempo fa)….In una piccola stanza poco illuminata di Gaza, abbiamo potuto distinguere prima la sedia a rotelle, pezzo da museo, poi la sagoma accartocciata e coperta del paraplegico che la occupava. All’improvviso, dalla sedia a rotelle sembrò provenire un grido acuto; l’apparecchio acustico dell’occupante era impazzito e continuava a stridere a intervalli regolari durante la mia visita. Mi chiedevo cosa potesse sentire l’occupante della poltrona con un apparecchio acustico regolato così male.

Quando ho iniziato la discussione, mi sono reso conto che, disabile o meno, il suo stato mentale era più affilato di un coltello. Era duro come il ferro, aveva un senso dell’umorismo impassibile e i suoi occhi brillavano costantemente. Si stava chiaramente divertendo, tranne quando doveva lottare contro i fischi e le urla del suo apparecchio acustico. Com’è possibile che un tale carisma si ritrovi in ​​una figura così minuta?

Quest’uomo su una sedia a rotelle e con un auricolare traballante – Sheikh Ahmad Yasin – è stato il fondatore di Hamas.

Quello che mi disse quella mattina ha scosso il mondo islamico oggi.

Quello che ha detto è stato: “Hamas non è un movimento islamico. È un movimento di liberazione e chiunque, cristiano o buddista – o anche io – può aderirvi. Siamo tutti i benvenuti”.

Perché questa semplice formula è stata così importante e legata agli avvenimenti di oggi?

All’epoca (2000-2002), l’etica di Gaza era principalmente quella dell’islamismo ideologico. La Fratellanza Musulmana egiziana era profondamente radicata lì. Non era un movimento di resistenza di per sé – era capace di violenza, ma il suo obiettivo principale era il lavoro sociale e una governance priva di corruzione. Volevano dimostrare quanto fossero capaci di governare.

Il commento di Yasin è stato rivoluzionario perché la liberazione ha prevalso sui dogmi e sulle diverse “scuole” dell’Islam politico. Questo movimento alla fine sarebbe diventato “Hamas di Gaza”, in contrapposizione alla sua leadership convenzionale residente a Doha. Sinwar e Dief sono i “figli di Yasin”.

Yasin, il fondatore di Hamas

Per farla breve, poco dopo, Yasin, che stava viaggiando su una sedia a rotelle verso la vicina moschea per la preghiera del venerdì, venne fatto saltare in aria da un missile israeliano mentre stava lasciando la moschea.

I Fratelli Musulmani di Hamas hanno avuto l’opportunità di mettere in mostra le proprie capacità di governo: hanno (relativamente) vinto le elezioni dell’Autorità Palestinese del 2006 a Gaza e hanno ottenuto la maggioranza dei seggi, anche in Cisgiordania.

Il presidente Bush e Condaleeza Rice erano inorriditi. Avevano sostenuto le elezioni… ma non avrebbero mai immaginato…

In risposta, il primo ministro Blair e il presidente Bush hanno quindi elaborato un piano segreto (di cui l’UE non era a conoscenza): i leader di Hamas – così come le ONG di sostegno sociale del movimento – dovevano essere eliminati. L’Autorità Palestinese, da parte sua, avrebbe dovuto sopprimere tutte le attività di Hamas, in stretta collaborazione con Israele.

In questo piano, la Cisgiordania doveva ricevere significativi aiuti finanziari per costruire un prospero stato in stile occidentale, incentrato sul consumo e sulla sicurezza, mentre la Striscia di Gaza doveva essere esplicitamente impoverita. Doveva “bollire nel sangue” sotto 16 anni di assedio e sguazzare nella povertà, un lager, (quello che è divenuta).

Gli israeliani hanno dato al Piano Blair la sua base empirica – calcolando esattamente quante calorie, per persona, quanto carburante e gas sarebbero stati concessi a Gaza – che avrebbe mantenuto uno standard di vita di pura sussistenza. E dopo questa iniziativa Blair-Bush, i palestinesi sono rimasti irrimediabilmente divisi, senza alcun progetto politico possibile.

Come scrive Tareq Baconi in Foreign Policy:

“Hamas era bloccato in un “equilibrio violento”, in cui la forza militare appariva come un mezzo per negoziare concessioni tra Hamas e Israele. Hamas ha utilizzato missili e altre tattiche per costringere Israele ad allentare le restrizioni del blocco, mentre Israele ha risposto con una forza schiacciante per rafforzare la deterrenza e garantire la “calma” nelle aree circostanti la Striscia di Gaza. Attraverso questa violenza, entrambe le entità hanno operato in un quadro che ha consentito ad Hamas di mantenere il suo ruolo di autorità dominante a Gaza, anche nel quadro di un blocco che esercita quotidianamente una violenza strutturale contro i palestinesi”.

È questo il paradigma dell’assedio di Gaza che è esploso il 7 ottobre:

Il cambiamento strategico è passato dall’uso limitato del lancio di razzi per negoziare con Israele a un’offensiva militare a tutto campo mirata a interrompere il suo contenimento, in particolare, e il presupposto israeliano che potrebbe mantenere impunemente un sistema di apartheid.

Hamas si è trasformato: ora è il “movimento di liberazione” predetto da Sheikh Yasin – la liberazione di tutti coloro che vivono sotto occupazione, e ancora una volta, alla maniera di Yasin, si concentra su un Islam non ideologico, sull’icona della civiltà del La moschea “Al-Aqsa” che non è né palestinese, né sciita, né sunnita, né wahhabita, né Fratellanza, né salafita.

Ed è proprio questo – il quadro di liberazione di Hamas – che corrisponde direttamente alla nuova “spinta indipendentista” globale a cui stiamo assistendo oggi, e che forse spiega le grandi marce a sostegno di Gaza, attraverso il Sud del mondo, così come in Europa e nel resto del mondo e perfino negli Stati Uniti.

Combattenti di Hamas

Il calcolo di Hamas è che la sua resistenza militare, insieme alla continua pressione internazionale derivante dai massacri di Gaza, potrebbe alla fine costringere Israele a negoziare – e alla fine raggiungere un (costoso, “tutto per tutti”) accordo sugli ostaggi con il movimento. così come un cambio di paradigma nel regno politico degli infiniti “colloqui di pace” con Israele. In breve, Hamas scommette che la sua resistenza militare probabilmente sopravvivrà all’impazienza della Casa Bianca di porre fine rapidamente all’episodio della guerra a Gaza.

Questo approccio dimostra che Hamas e i suoi “alleati dell’asse” hanno una strategia in cui le fasi dell’escalation sono coordinate e soggette al consenso, evitando reazioni impulsive a eventi che potrebbero far precipitare la regione in una guerra totale – un risultato distruttivo che nessuno dei “principali” membri dell’asse vogliono vedere realizzarsi.

In definitiva, questo cauto calcolo dell’Asse si basa sul fatto che Israele commetta errori prevedibili che gli permetteranno di salire gradualmente la scala di logoramento regionale rispetto alle sue capacità militari. La reazione eccessiva del governo israeliano al 7 ottobre faceva parte del calcolo; Ci si aspettava l’incapacità di Israele di sconfiggere Hamas a Gaza, così come l’intensificazione delle attività di insediamento in Cisgiordania e la mossa di Israele nel tentativo di cambiare lo status quo nei confronti di Hezbollah. Anche questo è previsto. (I residenti del nord di Israele si rifiuteranno di tornare a casa se lo status quo non verrà cambiato nel sud del Libano).

Tutte queste presunte escalation israeliane potrebbero materializzarsi sotto forma di una “distrazione di Gaza” concertata da Netanyahu, con l’opinione pubblica israeliana che inizia a dubitare che Hamas sia vicino alla sconfitta e si chiede se il bombardamento dei civili palestinesi non sia una pressione su Hamas affinché rilasci altri ostaggi. , come sostiene il governo, o se rischiano invece di mettere in pericolo la vita di altri ostaggi israeliani.

Anche se le forze armate israeliane dovessero continuare ad operare nella Striscia di Gaza ancora per qualche settimana, il commentatore per gli affari militari di Haaretz, Amos Harel, scrive:

Ciò potrebbe non soddisfare le aspettative del pubblico, dal momento che i leader politici hanno promesso di eliminare Hamas, restituire tutti gli ostaggi, ricostruire tutte le comunità di confine devastate ed eliminare la minaccia che grava su di loro. Sono obiettivi ambiziosi ed è già chiaro che alcuni di essi non verranno raggiunti…

I leader di Hamas, d’altro canto, sanno che i membri dell’attuale gabinetto (Levin, Smotrich e Ben Gvir) prevedono da diversi anni che una crisi – o una guerra – su vasta scala potrebbe essere necessaria per attuare il piano di pulizia etnica della Cisgiordania, della sua popolazione palestinese – che vogliono realizzare per fondare Israele sulla biblica “Terra d’Israele”.

Quindi è un’esagerazione che l’Asse della Resistenza basi il suo piano su errori strategici di Israele?

Forse non tanto quanto alcuni immaginano.

Netanyahu deve continuare la guerra (per la propria sopravvivenza), perché la fine della guerra potrebbe significare un disastro per lui (e la sua famiglia). Netanyahu è quindi nel mezzo di una “campagna”. Questa non è una campagna elettorale, perché non ha alcuna reale possibilità di sopravvivere alle elezioni.

Al contrario, è una “campagna di sopravvivenza” con due obiettivi: mantenere il suo posto per altri due anni (cosa fattibile perché i rischi di defezioni all’interno del governo sono lontani da essere garantiti) e , in secondo luogo, preservare, anzi rafforzare, l’ammirazione servile della “base”.

Solo io, Netanyahu, posso impedire che uno Stato palestinese veda la luce a Gaza, in Giudea o in Samaria”: ” Non ci sarà mai uno Stato palestinese. Sono l’unico che può gestire i rapporti con Biden. Sono l’unico che sa come manipolare la “psiche” americana.”. “Non lo permetterò”.

Io guido”… non solo in nome della storia ebraica, ma anche in nome della civiltà occidentale.

Ma a cosa serve una lunga guerra», si chiede il Corrispondente e commentatore israeliano per Haaretz, B. Michael,

Se alla fine, o anche mentre è ancora in corso, la “base” si annoia, è indifferente e delusa? Questo non è il tipo di gente di base che si precipiterà nella cabina elettorale con la scheda corretta tra i denti. Una base vuole azione. Vuole sangue. Vuole odiare, arrabbiarsi, offendersi, vendicarsi. Vuole scaricare sull’“altro” tutto ciò che la agita. (…)

“Questo è l’unico modo per comprendere l’ostinazione [di Netanyahu] ad evitare qualsiasi discussione seria su una politica di uscita dalla guerra. Questo è l’unico modo per comprendere le promesse infondate di un controllo eterno su Gaza. La Base esulta. Le speranze si stanno avverando. “Stiamo davvero attaccando agli arabi, spingendoli verso il mare. E questo è tutto Bibi.” (…)

“Non c’è la minima logica nel bombardamento massiccio di Gaza, né c’è alcun vantaggio nell’uccidere più palestinesi… Questa è palese stupidità e imbarazzante sottomissione alla base, per timore che siano delusi dal leader . Cosa accadrà agli ostaggi? La base è più importante”.

Israele lo ha già sperimentato in passato, in particolare durante la Nakba del 1948. I palestinesi furono espulsi, le loro proprietà furono saccheggiate e confiscate – “Fine della storia” (pensavamo). Il problema è stato risolto.

Ma il problema non è mai stato risolto. Quindi il 7 ottobre.

Il Primo Ministro e il suo gabinetto sono impegnati in una campagna per cogliere e amplificare il trauma popolare derivante dal 7 ottobre e adattarlo alle proprie esigenze elettorali.

Netanyahu ha ripetuto un unico messaggio: “Non fermeremo la lotta”. Dal suo punto di vista, la guerra deve continuare per sempre:

La visione di Ben-Gvir, Bezalel Smotrich e compagnia sta prendendo forma. E l’arrivo del Messia deve essere imminente. Ed è grazie a Bibi. Evviva Bibi!

La Resistenza capisce e vede tutto: come ne uscirà Israele? Rovesciare Bibi? Non sarà sufficiente. È troppo tardi. Il cappuccio viene rimosso; i geni e i demoni sono usciti.

Se il “fronte” resta coordinato, procede per consenso, evita ogni eccessiva reazione pavloviana a eventi che potrebbero far precipitare la regione in una guerra totale, allora…

“Possono aspettare e riposarsi, mentre (Netanyahu) si esaurisce” – e ha torto (Sun Tzu).

Alastair Crooke

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago