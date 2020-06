Portavoce russa: “Gli USA hanno seminato per anni il caos negli altri paesi ed oggi raccolgono il caos a casa loro”

da Redazione

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha commentato i disordini negli Stati Uniti, sottolineando che gli Stati hanno dovuto affrontare le conseguenze delle stesse tesi che loro stessi hanno promosso in tutto il mondo.

“Quello che sta accadendo in Europa e negli Stati Uniti è la risposta alla tua domanda: gli USA ottengono esattamente ciò che hanno seminato. Seminando il caos, hanno ottenuto il caos a casa loro “, ha detto la Zakharowa risponendo ad una domanda di un giornalista.

Il rappresentante del ministero degli Esteri ha osservato che gli Stati Uniti hanno promosso idee simili in tutto il mondo: “la possibilità di destabilizzare la situazione in altri paesi, la capacità di giocare su contraddizioni interne, che sono la natura di qualsiasi stato e popolo una fase che deve essere legalmente superata”.

“Tutto quello che hanno seminato nella coscienza del mondo lo stanno adesso raccogliendo”, ha riassunto Zakharova.

La portavoce del Ministero degli Esteri russo, in precedenza, aveva lamentato come questa sia “una vera tragedia, una tragedia americana” e ha chiesto a Washington di proteggere i diritti dei propri cittadini invece di trovare costantemente difetti in Russia e in altri paesi per la gestione dei diritti umani.

“Adottando misure per prevenire il saccheggio e altre azioni illegali, le autorità non dovrebbero violare i diritti degli americani di protesta pacifica”, ha detto oggi Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri.

Parlando in precedenza in un talk show televisivo, la signora Zakharova ha affermato che a causa del caos provocato, gli Stati Uniti “semplicemente non possono avere domande (sui diritti unan) per gli altri paesi nei prossimi anni”.



Il conduttore di uno spettacolo televisivo in Russia, Vladimir Solovyov, ha suggerito alla Russia di commemorare George Floyd, l’uomo nero ucciso la scorsa settimana a Minneapolis, inserendo nella lista nera funzionari americani per violazioni dei diritti umani – proprio come hanno fatto gli Stati Uniti per selezionare funzionari russi dopo la morte nel 2009 in un Prigione di Mosca di Sergei L. Magnitsky , avvocato tributario del finanziere americano William F. Browder.

Proteste negli USA



La propaganda americana contro la Russia per violazione dei diritti umani si ritorce contro gli stessi che l’anno calcata per anni.

L’incidente (‘assassinio di George Floyd ), che ha causato una protesta pubblica in relazione all’arbitrarietà delle forze dell’ordine, si è verificato a fine maggio a Minneapolis (Minnesota). La polizia ha ricevuto una chiamata da un impiegato del negozio locale lamentando che un grosso uomo nero aveva pagato con presunte false fatture, era ubriaco e stava per guidare un auto.

Da quel momento sono partite una serie di proteste che hanno sconvolto tutti gli Stati degli Stati Uniti ed hanno causato altrettante proteste anche in Europa. La violenza della polizia è continuata in molte occasioni e lo stesso Trump è parso incitare tale violenza.

Il mondo ha visto quale sia l’ipocrisia di chi ama ergersi a giudice degli altri e dimostra di essere uno dei primi paesi dove regnano la violenza ed il razzismo, hanno detto vari osservatori in Russia e in altri paesi.

Fonte: New Front:

Traduzione: Sergei Leonov