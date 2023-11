Portavoce della resistenza: Abbiamo distrutto 160 veicoli militari, di cui 25 nelle ultime 48 ore

Il portavoce militare delle Brigate Al-Qassam, Abu Ubaida, annuncia la distruzione di 160 veicoli militari israeliani dall’inizio dell’aggressione di terra contro Gaza, sottolineando che la violenta resistenza all’occupazione ha costretto a cambiare il corso dell’incursione

Il portavoce militare delle Brigate Al-Qassam, Abu Ubaida, ha annunciato sabato sera che i Mujaheddin Al-Qassam sono riusciti a distruggere 160 veicoli militari israeliani, parzialmente o completamente, nelle ultime 48 ore.

Il portavoce, Abu Ubaida ha affermato, in un discorso registrato, che “i carri armati israeliani stanno affrontando una resistenza violenta e scontri feroci che li costringono a ritirarsi e a cambiare il corso dell’incursione”.

Il portavoce ha riferito che i combattenti Qassam escono da sotto terra, da sopra e da sotto le macerie, e distruggono le armature e i carri armati dell’occupazione”.

Abu Ubaida ha sottolineato che “il confronto con l’occupazione è impari, ma spaventa e terrorizza la forza più potente della regione”, rilevando che “i massacri commessi dal nemico di fronte al mondo sono la sua unica conquista in questa guerra. “

Ha spiegato che “la vendetta facile e veloce arriva per placare il fronte interno (dell’occupazione)”, sottolineando che “il grande sacrificio compiuto dalla resistenza Qassam è un preludio alla vittoria”.

Le Brigate Al-Qassam hanno annunciato oggi, sabato, che i loro combattenti della resistenza continuano a impegnarsi in feroci scontri e stanno facendo saltare in aria i veicoli di occupazione israeliani su tutti gli assi dell’avanzata dell’occupazione e nei punti a Gaza.

Le Brigate hanno pubblicato un video che documenta lo scontro dei combattenti della resistenza con i veicoli che invadono le zone di Tawam e Beit Hanoun, nel nord della Striscia di Gaza.

Le Brigate Al-Qassam hanno riferito che i suoi membri della resistenza hanno preso di mira tre veicoli israeliani nell’asse nordoccidentale di Gaza con proiettili “Al-Yassin 105”, e che le brigate hanno distrutto folle di veicoli che penetravano a ovest del sito “Erez” con proiettili di mortaio di grosso calibro.

Da parte loro, le Brigate Al-Quds hanno bombardato le folle militari israeliane nelle vicinanze del sito militare “Marte” con uno sbarramento di missili e colpi di mortaio di grosso calibro, e hanno preso di mira le folle militari che penetravano a sud del quartiere di Al-Zaytoun con un raffica di colpi di mortaio e numerosi razzi.

Le Brigate Al-Quds hanno riferito che i loro combattenti della resistenza erano impegnati in feroci scontri nelle vicinanze del complesso medico di Al-Shifa, del quartiere di Al-Nasr, del campo di Al-Shati e dell’area di Tal Al-Hawa, causando vittime dirette tra le fila dei militanti. le forze di occupazione.

In precedenza, le Brigate Al-Quds avevano preso di mira un aereo israeliano “Heron TB” (Eitan), colpendolo direttamente, e “Kissufim” con una salva missilistica concentrata.

Le “Brigate Abu Ali Mustafa” hanno annunciato di aver bombardato con attacchi missilistici la base militare israeliana “Palmachim”.

A sua volta, il Movimento Mujahideen palestinese ha annunciato oggi che “i suoi resistenti sono impegnati, insieme ai loro fratelli nella resistenza, in epopee di dignità e redenzione di fronte alla criminale macchina sionista”.

Nota: Bisogna dire che Israele mantiene occultate le sue perdite reali e i comunicati del comando israeliano non corrispondono alla realtà sul campo.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad