Portavoce del ministero degli Esteri: Stati Uniti e Regno Unito avviano i colloqui di Vienna sul JCPOA per placare il regime israeliano

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Saeed Khatibzadeh afferma che Washington e Londra girano gli obiettivi dei colloqui di Vienna in corso per rilanciare l’accordo nucleare iraniano del 2015 al fine di placare il regime israeliano, che è il nemico giurato dell’accordo.

“Per placare il nemico giurato dell’aaccordo con l’Iran (JCPOA), i FM del Regno Unito e degli Stati Uniti sospingono gli obiettivi di #ViennaTalks. Deludente! ” Khatibzadeh ha scritto in un tweet giovedì, riferendosi all’accordo sul nucleare con il suo acronimo ufficiale.

La Joint Comprehensive Action (JCPOA) è stata firmata nel luglio 2015 tra l’Iran e sei potenze mondiali, tra cui Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Germania, Russia e Cina. È stato abbandonato nel maggio 2018 dall’ex amministrazione statunitense (Trump), con una mossa fortemente voluta dal regime di Tel Aviv.

I colloqui di Vienna, iniziati all’inizio di aprile, mirano a riportare gli Stati Uniti nell’accordo, sotto una nuova amministrazione che ha promesso di rientrare nell’accordo e abrogare la politica ostile di “massima pressione” di Washington contro Teheran.

The #JCPOA Participating States (without #Iran) met today with the #US delegation. We exchanged views on the current states of affairs at the Vienna talks with special emphasis on implementation aspects of a future agreement which is at an advanced stage of elaboration. pic.twitter.com/3oXvMMJfEJ — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) May 27, 2021

Khatibzadeh ha inoltre ricordato alle parti delll’accordo che il “brutale regime israeliano” ha fatto del suo meglio per silenziare tale accordo.

“Invece di erodere la tua credibilità, concentrati sul rilancio dell’accordo originale, l’UNICA soluzione sul tavolo”, ha aggiunto Khatibzadeh.

Nelle ultime settimane, Washington e Londra sono state in stretto contatto con Israele per la rinascita del JCPOA, con Israele che si oppone ancora apertamente alla mossa.

Martedì il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato in un evento stampa congiunto con il segretario di Stato americano Antony Blinken che Washington dovrebbe evitare di rientrare nel JCPOA, sostenendo che l’accordo spiana la strada all’Iran per lo sviluppo di armi nucleari, un’accusa che l’Iran ha categoricamente respinto in tutti gli anni.

Blinken, da parte sua, ha affermato che gli Stati Uniti cercheranno comunque di rientrare nel JCPOA, ma ha aggiunto che gli Stati Uniti e Israele continuano a lavorare insieme per contrastare ciò che ha affermato come “le azioni destabilizzanti dell’Iran nella regione”.

Ha anche affermato che gli Stati Uniti “si stanno consultando a stretto contatto con Israele come abbiamo fatto oggi sui negoziati in corso a Vienna per un potenziale ritorno all’accordo nucleare iraniano”.

Inoltre, martedì il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab ha visitato Israele, dove ha ribadito l’impegno di Londra per la sicurezza di Tel Aviv e ha sottolineato l’importanza di un “accordo nucleare più forte” con l’Iran, che è stato ripetutamente rifiutato da Teheran.

Nel frattempo, il rappresentante permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali a Vienna, Mikhail Ulyanov, ha affermato che gli stati partecipanti al JCPOA, escluso l’Iran, si sono incontrati all’inizio della giornata con la delegazione degli Stati Uniti per discutere della situazione attuale ai colloqui di Vienna.

“Gli Stati partecipanti #JCPOA (senza #Iran) si sono incontrati oggi con la delegazione #US”, ha twittato giovedì Ulyanov.

“Abbiamo scambiato opinioni sugli stati attuali delle cose ai colloqui di Vienna con particolare attenzione agli aspetti di attuazione di un futuro accordo che è in una fase avanzata di elaborazione”, ha aggiunto.

Teheran ha criticato l’amministrazione Joe Biden per non aver rimosso tutte le sanzioni imposte dopo l’entrata in vigore del JCPOA, dicendo che Washington sta usando le sanzioni imposte da Donald Trump come leva nei colloqui di Vienna.

Il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ha affermato lunedì che la revoca delle sanzioni di Trump non è un effetto leva negoziale, ma un obbligo legale e morale.

Rivolgendosi ai funzionari dell’amministrazione statunitense, Zarif ha affermato che le sanzioni non hanno funzionato per Trump e non funzioneranno anche per l’amministrazione Biden.

“L’eredità di Trump ha superato la sua data di scadenza. Lascia perdere, @POTUS “, ha detto, rivolgendosi direttamente al presidente degli Stati Uniti.

Missili iraniani



Nota: L’Iran richiede l’annullamento di tutte le sanzioni come condizione “sine qua non” per riprendere l’accordo.

Gli USA e la Gran Bretagna vorrebbero rinegoziare l’accordo e soltanto dopo rimuovere le sanzioni. In particolare vorrebbero che l’Iran accettasse di ridurre il suo arsenale missilistico convenzionale (questo mentre Israele sta ampliando il suo arsenale nucleare) e rinunci al sostegno delle organizzazoni del fronte della resistenza (Siria, Hezbollah, palestinesi, milizie sciite irachene, resistenza Yemenita).

L’Iran considera inaccettabili tali proposte e del tutto estranee all’accordo. Di conseguenza sono scarsi i margini di trattativa.

Israele vorrebbe colpire l’Iran con una sua azione contro le centrali ma teme la reazione dell’Iran e per questo cerca di coinvolgere Washington in una guerra con l’Iran. Nel prossimo periodo sono previste provocazioni dei servizi di intelligence (Mossad) per creare il “casus belli”.

Fonte: Press Tv

Traduzione e nota: Luciano Lago