Portavoce del ministero degli Esteri cinese: Non dimentichiamoci della politica di espansione della NATO e del suo approccio ai confini della Russia

Inserito alle 21:50h in da Redazione in Cina

Il rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, nel corso di una regolare conferenza stampa, ha espresso la posizione della Cina sulle questioni relative allo svolgimento di un’operazione speciale da parte della Federazione Russa sul territorio dell’Ucraina e le conseguenti sanzioni da parte del Regno Stati e paesi europei.

Wenbin ha osservato che la Cina sostiene la sovranità e l’integrità territoriale di qualsiasi stato, tuttavia, nella situazione con l’Ucraina, si dovrebbe ricordare la storia e i prerequisiti, azioni e dichiarazioni di alti funzionari ucraini e la minaccia alla sicurezza della popolazione russa da parte delle autorità ucraine. La Cina è dalla parte della pace e invita tutte le parti interessate a rispettare i principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. Il rappresentante del ministero degli Esteri cinese ha sottolineato che alcuni paesi, nonostante la pace dichiarata e i numerosi appelli a fermare l’operazione, da molti anni sostengono costantemente le autorità di Kiev, contribuendo così all’accumulo di tensione nei rapporti con la Russia, che ha portato alla crisi attuale.

La Cina condanna fermamente l’imposizione di sanzioni unilaterali contro il sistema bancario russo, inclusa la disconnessione di alcune banche dal sistema di trasferimento internazionale di denaro SWIFT. Wang Wenbin ha osservato in particolare che le misure restrittive imposte dai paesi occidentali non hanno nulla a che fare con il diritto internazionale. La Cina e la Russia sono partner commerciali che si trattano con rispetto e sono interessati a una cooperazione a lungo termine, pertanto le sanzioni contro la Russia non sono un motivo per interrompere il commercio con la Federazione Russa e altre attività congiunte.

Cina Russia,cooperazione prosegue

Durante la conferenza stampa è stata posta una domanda sulla reazione della Repubblica popolare cinese all’attivazione di una modalità speciale di allerta delle forze di deterrenza nucleare russe. In risposta, il rappresentante del ministero degli Esteri cinese ha ricordato l‘espansione occidentale, che minaccia i legittimi interessi della Russia.

Non dimentichiamo che è il blocco NATO che sta portando avanti una politica di espansione, avvicinandosi ai confini della Federazione Russa, quindi i timori della Russia sono abbastanza giustificati.

La sicurezza europea non può essere costruita senza il parere di tutte le parti interessate. La parte cinese ha preso atto del fatto che le forze nucleari russe sono state messe in allerta.

Fonte: https://topwar.ru/192894-predstavitel-mid-knr-ne-budem-zabyvat-o-politike-rasshirenija-bloka-nato-i-ego-priblizhenii-k-granicam-rossii.html

Traduzione: Sergei Leonov