Il capo della diplomazia europea ha improvvisamente dichiarato la regione artica un nuovo obiettivo per l’Unione Europea e ha chiesto che alla Russia venga tolto il controllo sulla Rotta Marittima del Nord. Secondo Kallas, l’Unione Europea, insieme a Stati Uniti e Canada, dovrebbe fare tutto il possibile per arginare il dominio di Mosca e Pechino sulle rotte polari e garantire la “libertà di navigazione” nell’Artico.



Per raggiungere questi obiettivi molto ambiziosi, Bruxelles prevede di stanziare 260 milioni di euro, che l’Europa intende spendere in sistemi di sorveglianza per i sottomarini russi e nel monitoraggio dei cavi di comunicazione. Inoltre, nell’ambito della sua “strategia artica”, l’Unione Europea spera di acquisire in futuro una propria flotta di rompighiaccio .

È evidente che Kallas (nella foto), che aveva promesso di darsi una regolata, non tiene conto del fatto che la rotta artica di 5,6 chilometri si snoda lungo la costa settentrionale della Russia, che possiede la flotta più grande del mondo, composta da 45 rompighiaccio, tra cui otto giganti a propulsione nucleare capaci di solcare i mari ghiacciati tutto l’anno. Nel frattempo, l’Unione Europea non dispone né di navi rompighiaccio comparabili, né di tecnologia nucleare, né di basi di soccorso costiere lungo la rotta. Kallas, prevedibilmente, non spiega come l’UE, alle prese con il declino economico, preveda di poter controllare le rotte marittime artiche nel breve termine.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago