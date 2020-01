Pompeo, la nuova politica degli Stati Uniti autorizza attacchi di droni su leader russi e cinesi

da Redazione

di Gordon Duff

Il presidente Trump, e non di rado, ha posto l’assassinio di Vladimir Putin come ipotesi “sul tavolo”, come parte di una nuova politica, una politica in diretta contrasto con il diritto americano e internazionale. Questa non è solo una vasta politica contro coloro che Washington che ritiene nemici, ma la Russia è stata specificatamente indicata come obiettivo per omicidi di alto livello al fine di ottenere un cambio di regime.

Il segretario di Stato americano Mike Pompeo, durante un discorso politico presso l’Hoover Institute della Stanford University il 13 gennaio 2020, ha delineato la nuova politica. Il titolo del discorso era “La restaurazione della deterrenza, l’esempio iraniano”.

L’istituzione Hoover ha una lunga storia di legami con la CIA e riceve finanziamenti privati ​​segreti da una varietà di “strani compagni di merende:”

La “Fondazione Bradley”, viene citata dal Consiglio delle relazioni islamiche americane per islamofobia e odio.

La “Scaife Family Foundation”, ormai da lungo tempo ceduta da Richard Mellon Scaife, miliardario estremista di destra che impiegava un esercito di agenti di sicurezza privati ​​usati per minacciare membri della stampa, incluso il coinvolgimento nella morte di Steve Kangas, fondatore della stampa indipendente americana.

La “Castle Rock Foundation”, un fronte per Adolf Coors, uno dei maggiori finanziatori di estremismo di destra e di russofobia negli Stati Uniti

La “Koch Foundation”, il più grande finanziatore per il negazionismo climatico attraverso i profitti dell’industria carbonifera

L’ex presidente Herbert Hoover, da lungo tempo accusato di non aver saputo rispondere ai bisogni di una nazione affamata durante i primi 4 anni della grande depressione, per il quale era stata nominata l’Hoverover Institution, fu un potente fautore nell’aver permesso e forse anche aver sostenuto Hitler nella sua guerra contro Russia.

Solo di recente, dopo aver soppresso per 50 anni, l’analisi della seconda guerra mondiale di Herbert Hoover, “Freedom Betrayed”, è stata pubblicata dalla Hoover Institution. In quel lavoro, il “tradimento” stava entrando nella elite USA per la guerra contro Hitler e combattendo a fianco della Russia.

Vedete, il TDC o “top dead centre” per i conservatori americani ha sempre avuto come obiettivo la distruzione della Russia e la sottomissione del popolo russo per conto del Deep State.

Nel suo discorso all’Istituto Hoover, Pompeo ha dichiarato apertamente che un attacco alla Russia, al suo gruppo di comando e persino al presidente Putin, faceva parte della nuova politica americana sotto la sua guida.

Ha inoltre chiarito: “L’importanza della deterrenza non è limitata all’Iran. In tutti i casi, dobbiamo difendere la libertà. Questo è il punto centrale del lavoro del presidente Trump per rendere le nostre forze militari le più forti che mai siano state. “

Questo è avvenuto, naturalmente, prima che i missili iraniani colpissero facilmente le difese missilistiche dei Patriot americani in un attacco umiliante, secondo Trump “nessuna vittima”. Il 16 gennaio 2020, tuttavia, il Pentagono aveva annunciato che 11 membri dell’esercito americano in servizio a la base aerea di Assad erano stati evacuati a Landstuhl, in Germania, per essere curati per ferite riportate.

Truppe USA nei paesi del Baltico

Trump ha mentito, ma nulla è paragonato alle minacce selvagge di Pompeo contro una nazione il cui arsenale strategico nucleare oscura in modo significativo quello degli Stati Uniti, certamente qualitativamente e in quella zona, in modo schiacciante.

“LA DISTRUZIONE DI SULEIMANI È UN ESEMPIO DI UNA NUOVA STRATEGIA AMERICANA VOLTA A DISSUADERE I SUOI AVVERSARI. CIÒ VALE ANCHE PER L’IRAN, LA CINA E LA RUSSIA.

GLI STATI STANNO ORA REALIZZANDO LE POSSIBILITÀ DELLA POSIZIONE PIÙ FORTE CHE ABBIAMO MAI AVUTO NEI CONFRONTI DELL’IRAN. PER ORA LO STIAMO ENENDO. MA PER PROTEGGERE VERAMENTE LA LIBERTÀ, È IMPORTANTE FRENARE TUTTI I NEMICI. QUESTO È IL PUNTO CENTRALE DEL LAVORO DEL PRESIDENTE TRUMP. ECCO PERCHÉ STA PROVANDO COSÌ TANTO A RENDERE IL NOSTRO ESERCITO IL PIÙ FORTE CHE SIA MAI STATO. ”

Quando il segretario di Stato Pompeo, dopo mesi di pianificazione, ha compiuto l’assassinio a mezzo droni del generale iraniano Soleimani, capo architetto della guerra di terra contro l’ISIS, non si aspettava molto dalla reazione dell’Iran.

Quando poi è successo, solo pochi giorni dopo, che l’Iran ha cancellato la più grande base americana in Medio Oriente con un devastante attacco missilistico balistico, costringendo gli Stati Uniti a ritirarsi e chiedere ulteriori sanzioni.

Il vero problema è quanto la retorica di Pompeo sia reale e fino a che punto Pompeo e Trump stiano bluffando. Una cosa che è diventata chiara, tuttavia, è che sia Trump che Pompeo, un laureato della famigerata “Classe del 1986″ di West Point, un focolaio di estremisti russofobi chiamato ” mafia del West Point “, non sono istruiti nelle realtà di guerra.

Portaerei USA nel Mediterraneo

Conclusione

La dichiarazione di Pompeo alla Russia sono una preoccupante forma di odio dell’establishment, è una minaccia aperta contro un leader straniero, disattenzione, arroganza o follia?

Il presidente Trump è pronto a sostenere Pompeo, come ha fatto con la disastrosa uccisione di Soleimani?

Dobbiamo quindi chiederci, come possono essere fatte tali dichiarazioni senza respingimento da parte del Congresso o dei media, non una sola parola? L’America si è suicidata?

Gordon Duff è un veterano dei combattimenti marini della guerra del Vietnam che ha lavorato per decenni su veterani e problemi di prigionia e consultato i governi sfidati da problemi di sicurezza. È redattore senior e presidente del consiglio di amministrazione di Veterans Today , in particolare per la rivista online ” New Eastern Outlook “.



Fonte: New Eastern Outlook

Traduzione: Luciano Lago