Pompeo ha intenzionalmente oltrepassato la linea rossa della Cina a Taiwan, e ora il mondo sta aspettando di vedere come la Cina risponderà.

da Redazione

L’ultimo tentativo del segretario di Stato americano Mike Pompeo di migliorare i legami tra Stati Uniti e Taiwan ha fatto arrabbiare Pechino ed è una sfida diretta a Xi Jinping. La reazione della Cina potrebbe essere un grosso problema per Joe Biden.

Sabato, Mike Pompeo ha revocato le restrizioni tra i funzionari statunitensi e le loro controparti a Taiwan, affermando che le regole di ingaggio erano “nulle”.

Affermando che i protocolli erano autoimposti per placare Pechino, Pompeo ha detto che il Dipartimento di Stato non li avrebbe più seguiti, provocando una risposta rabbiosa da parte della Cina, che ha dichiarato che la sua decisione “ha superato la linea rossa”.

Con l’occupazione della Casa Bianca destinata a cambiare in poco più di una settimana, la mossa è ampiamente vista come una bomba sul presidente eletto Joe Biden mentre questi si prepara per prendere incarico, nel tentativo di orchestrare una crisi preventiva con Pechino. Taiwan si è subito mossa per lodare Pompeo, per di più dichiarando che la sua decisione aveva elevato il rapporto tra Washingtone e Taipei a una “partnership globale”.

Come starà reagendo la Cina adesso? Non è mai stato un segreto che Pompeo abbia cercato di opporsi alla “politica della Cina unica”, un punto fermo delle relazioni diplomatiche degli Stati Uniti con la Repubblica popolare cinese (RPC) sin dagli anni ’70.

Pechino ha costruito la sua legittimità ideologica attorno al complotto di Taiwan per raggiungere finalmente la riunificazione con Taiwan e bloccare i movimenti verso la sua indipendenza formale. Se gli Stati Uniti riuscissero successivamente a bloccare il tentativo di riunificazione senza alcuna ritorsione, questo rappresenterebbe un duro colpo per Pechino.

Nonostante la Cina miri a ricostruire le sue relazioni con gli Stati Uniti sotto Biden, non può permettere che questa mossa di Pompeo rimanga incontrollata. Logicamente, dovrà esserci una qualche forma di ritorsione, nonostante i rischi connessi. Il modo in cui andranno le cose sarà interessante e significativo per le relazioni fra USA e Cina sotto Biden.

Taiwan è una questione importante. Nella guerra civile cinese dal 1945 al 1949, il Partito Comunista vinse la conquista della Cina continentale e inviò il precedente governo del Kuomintang a fuggire nell’isola di Taiwan, dove questo ristabilì il governo della Repubblica Cinese.

La protezione navale statunitense ha impedito a Mao Zedong di riconquistare l’isola, lasciando uno status quo legalmente ambiguo di divisione. Pechino sostiene che Taiwan non ha legittimità come stato separato e che il suo territorio fa parte legalmente della Cina.

Ufficialmente, Taiwan, da parte sua, rivendica ancora formalmente tutta la Cina continentale. Tuttavia, dopo essere stati separati dalla terraferma per così tanto tempo, molti sull’isola non si identificano più con la Cina e si vedono sempre più come un’entità separata, principalmente a causa dei cambiamenti nel sistema politico attraverso della democrazia.

Nonostante tutto ciò, Pechino non può impegnarsi, poiché la Repubblica popolare cinese ha da tempo costruito la sua legittimità per ottenere la “rinascita e riunificazione della Cina”, in contrasto con il secolo precedente di umiliazione del paese, quando era sfruttata e soggiogata da potenze straniere (Gran Bretagna e Giappone) .

Dato che gli Stati Uniti hanno orchestrato la divisione del continente e la secessione Taipei, la Cina vede la situazione come un’eredità dell’imperialismo. Cedendo su questo tema, si distruggerebbe la legittimità politica e la narrativa dello stato stesso per la propria popolazione.

Xi Imping esercitazioni navali

Per Xi Jinping non ci sono se o ma: Taiwan dovrebbe essere riunita alla Cina e, se necessario, con la forza. Nessuno Stato rinuncia volontariamente alla propria integrità territoriale senza combattere, e quindi, dal 1949, ha sostenuto la One China Policy come prerequisito per le relazioni diplomatiche. Ciò significa che coloro che desiderano fare diplomazia con la Cina non possono avere relazioni ufficiali con Taiwan.

Sebbene gli Stati Uniti abbiano accettato questa politica nel 1978, hanno comunque mantenuto relazioni non ufficiali con Taipei e l’hanno sostenuta sotto forma di garanzie e assistenza militare. Nonostante tale situazione, queste relazioni non avevano mai superato la linea rossa di Pechino, nel corso di quello che è stato un periodo di legami e impegni generalmente positivi tra gli Stati Uniti e la Cina.

Tuttavia, ora che il sentimento anti-cinese è aumentato a Washington in quella che viene descritta come una “nuova guerra fredda”, il sostegno degli Stati Uniti a Taiwan è aumentato in modo significativo. Ciò si è accompagnato al successo politico dell’amministrazione di Taipei di Tsai Ing-wen, difensore dell’indipendenza formale che ha rifiutato la riunificazione con Pechino.

Poiché i legami tra Washington e Pechino si sono sgretolati, anche i legami attraverso lo stretto si sono sgretolati. La Cina ha risposto intensificando le esercitazioni militari e inviando aerei da combattimento nello spazio aereo di Taipei in quella che è stata definita “guerra nella zona grigia”.

E ora Pompeo ha ulteriormente aumentato le tensioni contro la Cina nel tentativo di bloccare Biden in una politica dura. Sebbene lui stesso non possa porre fine all’adesione di Washington alla One-China Policy, sta cercando di accelerare i legami con Taipei, qualcosa che si sa che aggraverà la situazione con Pechino.

La sua ultima mossa è burocratica, permettendo al dipartimento di stato di comunicare con Taipei a suo piacimento. Non si tratta tanto di quello che questo si concretizzerà in pratica, ma piuttosto dei problemi che causerà alla prossima amministrazione, soprattutto se Pechino reagisce e provoca una possibile crisi.

Esercitazioni militari cinesi vicino a Taiwan

Questo è senza dubbio un dilemma per Xi Jinping. Anche se l’amministrazione Biden respinge silenziosamente e sottilmente questa mossa e mantiene il protocollo esistente, il simbolismo pubblico di questa azione e la risposta di Taiwan rimarranno nel registro in un modo che è dannoso e imbarazzante per la Cina.

La politica di Pechino su Taiwan si è sempre basata sulla logica della deterrenza, utilizzando il suo potere diplomatico, economico e militare per impedire agli Stati di oltrepassare i confini che ha stabilito. Pompeo sta cercando di spostare la linea. Se Pechino non risponde, corre il rischio di perdere la faccia su questo tema. Quindi, che cosa fa?

La Cina non è così sciocca da iniziare una guerra per Taiwan, data la probabilità di coinvolgimento degli Stati Uniti. Tuttavia, deve intraprendere una linea d’azione che ora ripristinerà la linea rossa e punirà Taipei. È probabile che ciò includa esercitazioni militari più dure che spingono e provocano un po ‘più del solito, dimostrando chiaramente le possibili conseguenze.

Deve anche essere qualcosa che possa essere eseguito rapidamente, piuttosto che intensificare una grave crisi che si trascinerà nei primi giorni dell’amministrazione Biden e ti costringerà ad adottare un approccio duro, come spera Pompeo. Non si può dare per scontato che Pechino lascerà passare questa mossa. Questo è un problema che potrebbe creare o distruggere una nazione. La Cina deve rispondere e il mondo sta guardando per vedere cosa farà.

Fonte: RT.com

Traduzione: L.Lago