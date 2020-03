Pompeo e Netanyahu hanno aperto la strada alla guerra con l’Iran e stanno spingendo di nuovo Trump

da Redazione

Gli israeliani hanno bombardato l’Iraq specificamente per provocare alleati iraniani nell’uccidere un americano, e manipolare e spingere Trump in una guerra

di Gareth Porte

L’amministrazione del presidente Donald Trump può sfuggire al conflitto più recente con l’Iran senza guerra, tuttavia una pericolosa escalation è appena all’orizzonte. E come prima, i fattori chiave che guidano la belligeranza non sono provocati dai leader della milizia irachena o dai loro alleati in Iran, ma sono il segretario di stato di Trump, Mike Pompeo, e il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu , che da tempo hanno cercato di trascinare gli Stati Uniti in uno scontro militare con l’Iran.

Durante l’autunno del 2019, Netanyahu aveva ordinato una serie di attacchi israeliani contro gli alleati iraniani in Iraq [usando lo spazio aereo iracheno controllato dagli Stati Uniti e piste di droni nella Siria orientale occupata dagli Stati Uniti] e contro le unità libanesi di Hezbollah.

Lui e Pompeo speravano che gli attacchi avrebbero provocato una reazione all’attacco sui loro obiettivi che avrebbe potuto scatenare una vera e propria guerra aperta con l’Iran. Come ci si poteva aspettare, i media statunitensi corporativi hanno perso la storia , forse perché non sono riusciti a rafforzare la narrazione universalmente accettata di un Iran iper-aggressivo incoraggiato dall’incapacità di Trump di “dissuaderlo” a seguito dell’abbattimento da parte dell’Iran di un drone americano a giugno, e un presunto attacco iraniano alla centrale petrolifera saudita a settembre.

Pompeo e John Bolton hanno preparato il terreno per la strategia del conflitto perto con l’Iran nel maggio 2019 con una dichiarazione del consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton che cita “indicazioni e avvertimenti preoccupanti e di scala crescente”, implicando una minaccia iraniana senza fornire dettagli concreti. Quella vaga voce ha fatto eco a un precedente voto di Bolton secondo cui a “qualsiasi attacco” da parte dell’Iran o delle forze “per procura” iraniane “sugli interessi degli Stati Uniti o su quelli dei nostri alleati sarà risposto con una forza inarrestabile”.

Poi è arrivata una campagna di propaganda nei principali notiziari, suggerendo che l’Iran stava pianificando attacchi al personale militare americano. Il giorno dopo la dichiarazione di Bolton, il Wall Street Journal riferì che funzionari statunitensi senza nome citavano “intelligence degli Stati Uniti”, dimostrando che l’Iran “aveva elaborato piani per colpire le forze statunitensi in Iraq e possibilmente la Siria, per orchestrare attacchi nello stretto di Bab el-Mandeb vicino allo Yemen attraverso delegati e nel Golfo Persico con i suoi droni armati … “

L’obiettivo immediato di questa campagna era ottenere l’approvazione di Trump per i piani di emergenza per una possibile guerra con l’Iran che includeva la possibilità di inviare fino a 120.000 truppe statunitensi nella regione. Trump si oppose a tale pianificazione della guerra, tuttavia, lamentandosi privatamente che Bolton e Pompeo lo stavano spingendo in una guerra con l’Iran. In seguito all’abbattimento da parte dell’Iran del drone americano sullo Stretto di Hormuz il 20 giugno, Pompeo e Bolton hanno suggerito l’opzione di uccidere il maggiore generale Qassem Soleimani come rappresaglia. Ma Trump ha rifiutato di firmare l’assassinio del massimo generale iraniano a meno che l’Iran non abbia ucciso prima un americano, secondo l’attuale e gli ex funzionari .

Da quel momento in poi, la strategia di provocazione si è concentrata sul tentativo di innescare una reazione iraniana che avrebbe comportato una vittima statunitense. È allora che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha coinvolto se stesso e i suoi militari come protagonisti nel dramma. Dal 19 luglio al 20 agosto, l’esercito israeliano ha effettuato cinque attacchi contro le milizie irachene alleate con l’Iran, facendo esplodere quattro depositi di armi e uccidendo altrettanti miliziani sciiti e combattenti iraniani, secondo i resoconti della stampa .

Il bombardamento israeliano si è intensificato il 25 agosto , quando due attacchi al quartier generale della brigata di una milizia filo-iraniana e un convoglio della milizia hanno ucciso il comandante della brigata e altri sei miliziani, e uno attacco dei droni nel quartier generale di Hezbollah a sud di Beirut ha fatto esplodere le finestre uno degli uffici stampa di Hezbollah.

NETANYAHU E POMPEO SABOTANO I TENTATIVI DI TRUMP E DI MACRON ALLA DIPLOMAZIA

Dietro quegli attacchi c’era il senso di allarme di Netanyahu per Trump che giocava con l’idea di cercare negoziati con l’Iran. Netanyahu aveva probabilmente saputo delle mosse di Trump verso la distensione da Pompeo, che era stato a lungo il suo contatto principale nell’amministrazione. Il 26 agosto, il presidente francese Emanuel Macron ha rivelato che stava lavorando per mediare un incontro Trump-Rouhani. Netanyahu si è lamentato della prospettiva di colloqui USA-Iran “diverse volte” con il suo gabinetto di sicurezza il giorno prima di lanciare gli attacchi.

Due generali israeliani anziani in pensione, il generale Amos Yadlin e il generale Assaf Oron, hanno criticato quegli attacchi portati per aumentare la probabilità di dure rappresaglie da parte dell’Iran o di uno dei suoi partner regionali con una risposta affrettata ”e quindi porre fine alla inclinazione di Trump nel parlare con l’Iran. Questo era ovviamente vero, ma Pompeo e Netanyahu sapevano anche che, provocare un attacco da parte dell’Iran o di uno dei suoi alleati poteva causare una o più delle vittime americane ed era quello che loro cercavano. E una volta che il sangue americano fosse versato, Trump non avrebbe avuto alcun mezzo per resistere all’autorizzazione di un’escalation maggiore.

Kataib Hezbollah e altre milizie irachene filo-iraniane hanno incolpato gli Stati Uniti per l’ondata di attacchi israeliani letali contro i loro combattenti. Queste milizie hanno risposto a settembre lanciando una serie di attacchi missilistici sulle basi USA in Iraq dove erano presenti truppe statunitensi. Hanno anche colpito obiettivi nelle vicinanze dell’Ambasciata degli Stati Uniti.

Il problema per Netanyahu e Pompeo, tuttavia, era che nessuno di quegli attacchi aveva ucciso un americano. Inoltre, i funzionari dell’intelligence degli Stati Uniti sapevano dal monitoraggio della NSA delle comunicazioni tra l’IRGC e le milizie che l’ Iran aveva esplicitamente vietato attacchi diretti al personale americano.

Netanyahu stava diventando impaziente. Per diversi giorni tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, ha incontrato il suo gabinetto di sicurezza nazionale per discutere di un nuovo attacco israeliano per scatenare una possibile guerra con l’Iran , secondo i rapporti dell’ex ambasciatore israeliano Michael Oren. Oren ha accennato a come potrebbe iniziare una guerra con l’Iran. “Forse Israele calcola male”, ha suggerito, “colpendo un obiettivo particolarmente sensibile”, che, a suo avviso, potrebbe innescare “una grande guerra tra Israele e Iran”.

Ma il 27 dicembre, prima che Netanyahu potesse attuare una simile strategia, la situazione cambiò radicalmente. Una raffica di razzi si schiantò contro una base irachena vicino a Kirkuk, dove il personale militare americano era di stanza, uccidendo un appaltatore militare americano. All’improvviso, Pompeo ebbe l’apertura di cui aveva bisogno. In una riunione del giorno seguente, Pompeo portò Trump a credere che i “delegati” iraniani avessero attaccato la base, e lo spinse a “ristabilire la deterrenza” con l’Iran attuando una risposta militare.

In effetti, funzionari statunitensi e iracheni sul posto non avevano raggiunto tale conclusione e le indagini condotte dal capo dell’intelligence per la polizia federale irachena alla base erano appena iniziate lo stesso giorno. Ma Pompeo e i suoi alleati , il segretario alla Difesa Mark Esper e il presidente del generale Chief Mark.Mil A Milley, non erano interessati ad aspettare la sua conclusione.

UN ESCAMOTAGE PORTA GLI STATI UNITI E L’IRAN AL BRINK DI GUERRA

I risultati di una successiva indagine irachena hanno rivelato che la raffica di razzi era stata lanciata da un’area sunnita di Kirkuk con una forte presenza dello Stato islamico e che i combattenti dell’ISIS avevano effettuato tre attacchi non lontano dalla base sulle forze irachene di stanza lì in precedenza dieci giorni. Le intercettazioni dei segnali statunitensi non hanno trovato prove del fatto che le milizie irachene si siano spostate dalla loro politica di evitare le perdite americane a tutti i costi.

Mantenuto al buio da Pompeo su questi fatti cruciali, Trump aveva accettato di lanciare cinque attacchi aerei contro Kataib Hezbollah e un’altra milizia filo-iraniana in cinque località dell’Iraq e della Siria che hanno ucciso 25 miliziani e ferito 51. Potrebbe anche aver concordato in linea di principio con uccisione di Soleimani quando si presentasse l’occasione.

L’Iran ha risposto agli attacchi ai suoi alleati della milizia irachena approvando una violenta protesta presso l’ambasciata americana a Baghdad il 31 gennaio. I manifestanti non sono penetrati nell’edificio dell’ambasciata stessa e sono stati bruscamente fermati lo stesso giorno. Ma Pompeo era riuscìto a persuadere Trump ad autorizzare l’assassinio di Qassem Soleimani, la seconda figura più potente dell’Iran, presumibilmente martellando il tema del “ristabilire la deterrenza” con l’Iran.

Soleimani non era solo il secondo uomo più potente in Iran e la figura principale nella sua politica estera; era un personaggio idolatrato da milioni di cittadini fortemente nazionalisti del paese.

Ucciderlo in un attacco dei droni era un invito aperto allo scontro militare che Netanyahu e Pompeo cercavano così disperatamente.

Durante la settimana cruciale dal 28 dicembre al 4 gennaio, mentre Pompeo stava premendo Trump per vendicarsi contro l’Iran non solo una volta ma due volte, era chiaro che si stava coordinando da vicino con Netanyahu. Durante quella settimana, ha parlato al telefono con Netanyahu in tre diverse occasioni .

Base USA colpita in Iraq

Quello che Pompeo e Netanyahu non avrebbero potuto prevedere era che l’attacco missilistico dell’Iran contro il settore americano della tentacolare base aerea al-Asad dell’Iraq sarebbe stato così preciso da segnare colpi diretti su sei obiettivi statunitensi senza uccidere un singolo americano. (I membri del servizio americano sono stati salvati in parte perché i missili sono stati lanciati dopo che il governo iracheno aveva trasmesso un avvertimento dall’Iran per prepararsi). Poiché nessun americano è stato ucciso nell’ attacco, Trump ha deciso di nuovo di non effettuare ritorsioni.

VERSO UN’ALTRA PROVOCAZIONE

Sebbene Pompeo e Netanyahu non siano riusciti a innescare un conflitto militare con l’Iran, ci sono buone ragioni per credere che proveranno di nuovo prima che entrambi siano costretti a lasciare le loro posizioni o il potere.

In un articolo per l’Atlantico lo scorso novembre, l’ex ambasciatore israeliano Michael Oren, ha incitato Netanyahu quando ha dichiarato che sarebbe “meglio che si verificasse un conflitto [con l’Iran] durante l’attuale amministrazione [Trump], su cui si può contare per fornire a Israele le tre fonti di assistenza americana che tradizionalmente riceve in tempo di guerra “, piuttosto che” aspettare fino a dopo “.

Oren non è stato l’unico funzionario israeliano a suggerire che probabilmente Israele andrà ancora più avanti negli attacchi contro gli obiettivi degli alleati iraniani e iraniani nel 2020. Dopo aver ascoltato l’esercito israeliano il capo dello staff Aviv Kochavi, parla a fine dicembre, il corrispondente militare di Haaretz, Amos Harel, il quale ha riferito che il capo dell’esercito israeliano ha dato la chiara impressione che “un confronto più serio con l’Iran nel prossimo anno come una necessità quasi indiscutibile”. Le sue interviste con figure militari e politiche israeliane hanno inoltre indicato che Israele avrebbe “intensificato i suoi sforzi per colpire l’Iran nell’area settentrionale”.

Incredibilmente, Pompeo ha sfruttato la pandemia di Coronavirus per imporre sanzioni ancora più severe all’Iran, mentre intimidiva le imprese straniere per impedire l’ingresso nel paese di forniture mediche urgentemente necessarie. Le prossime elezioni presidenziali danno a Pompeo e Netanyahu una potente ragione per organizzare un altro attacco o una serie di scioperi volti a trascinare gli Stati Uniti in un potenziale confronto israeliano con l’Iran.

Gli attivisti e i membri del Congresso preoccupati di tenere gli Stati Uniti fuori dalla guerra con l’Iran devono essere profondamente consapevoli del pericolo e pronti a rispondere con decisione quando si andrà a verificare la provocazione.

Fonte: The Grayzone https://thegrayzone.com/2020/03/20/pompeo-netanyahu-war-iran-trump/

Traduzione: Luciano Lago