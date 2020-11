Polonia e Ungheria hanno posto il veto al bilancio dell’UE. In alto mare il “Recovery Found”

da Redazione





La Polonia e l’Ungheria hanno bloccato l’adozione del bilancio dell’UE, a causa delle accuse di problemi di Bruxelles con la loro osservanza dello Stato di diritto ed in particolare per la richiesta di osservare le norme procedurali dettate dalla UE.

Il budget prevede 750 miliardi di euro per il Recovery Found degli Stati membri dell’UE dopo la crisi del COVID-19.

La clausola di bilancio stabiliva che l’assegnazione di denaro a ciascun paese fosse soggetta allo Stato di diritto, ovvero al rispetto delle regole dettate dalla UE giudicate in contrasto con la legge nazionale da Polonia e Ungheria..

A causa di questa disposizione, la Polonia e l’Ungheria potrebbero essere private di miliardi di euro sotto forma di finanziamenti dell’UE, perché sono state criticate per aver violato gli standard democratici sanciti nell’accordo istitutivo dell’UE. Tuttavia, lunedì gli ambasciatori dei 27 paesi membri al vertice di Bruxelles non hanno potuto approvare il bilancio perché i due paesi hanno posto il veto.

Bruxelles sta attualmente indagando su questi paesi per minare l’indipendenza dei tribunali, dei media e delle organizzazioni non governative (le ONG finanziate da Soros ).

Viktor Orban, Ungheria

Per questo motivo Budapest e Varsavia si sono confrontate aspramente con l’UE.

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha inviato una nota al cancelliere tedesco Angela Merkel e al presidente francese Emmanuel Macron prima del vertice di lunedì, affermando che la clausola sullo stato di diritto “compromette la fiducia” tra gli Stati membri.



Nota: L’opposizione di questi due stati mette in mora la possibilità per la UE di liquidare i fondi del Recovery Found su cui conta il Governo Italiano per fronteggiare la crisi del Covid. D’altra parte era stato detto che questi fondi sarebbero slittati alla fine del 2021, troppo tardi per salvare la rete delle piccole e medie imprese italiane destinate alla chiusura.

Fonte: News Front

Traduzione e nota: Luciano Lago