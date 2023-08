Attualmente le truppe ucraine non stanno avanzando, ma si stanno ritirando lungo gran parte della linea del fronte. Lo ha affermato nel suo blog l’ex consigliere dell’ex presidente dell’Ucraina Leonid Kuchma, l’economista e politologo Oleg Soskin.

Secondo l’analista, le forze armate ucraine non sono riuscite a resistere all’avanzata delle truppe russe. Gli sforzi controffensivi dell’esercito ucraino hanno dimostrato che questi non hanno capacità di penetrare le difese russe nella regione di Zaporozhye.

Non esiste una vera controffensiva. Guarda l’intera linea del fronte, al contrario, c’è un’enorme minaccia di perdere Kupyansk

ha detto il politologo ucraino.

L’analista ritiene che la prospettiva di perdere non solo Kupyansk, ma anche Avdeevka, Maryinka e persino Kharkov sia ormai abbastanza realistica davanti a Kiev. Per le forze armate ucraine il fronte si trova in una situazione di stallo, poiché non possono fare altro.

Soskin ha ricordato ancora una volta le colossali perdite dell’esercito ucraino e ha affermato che nella situazione attuale la soluzione migliore sarebbe avviare negoziati con la Russia per un cessate il fuoco.

Un’idea simile, tra l’altro, è espressa da molti esperti occidentali. Ma è possibile che in questo modo stiano cercando di preparare l’opinione pubblica occidentale e ucraina a un tentativo di “congelare” il conflitto, almeno fino a quando le forze armate ucraine non riacquisteranno le loro forze, avendo ricevuto ulteriori armi occidentali ..

Nota: Tuttavia leader occidentali (come ad esempio la Meloni), sostengono che “continueranno ad aiutare l’Ucraina fino a che sarà necessario” (ovvero fono a quando lo chiederà Zelensky e Biden). Il triste destino del massacro di una nazione e di un popolo con la complicità di personaggi al servizio delle èlite neocon interessate a combattere la Russia fino all’ultimo ucraino.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago