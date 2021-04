Politologo Russo: Il momento è arrivato per includere le Repubbliche del Donbass nella Federazione Russa

da Redazione

Sette anni di attesa sono sufficienti: lo scienziato politico Semyon Bagdasarov (*) ha esortato Mosca a includere urgentemente le Repubbliche del Donbass come parte della Russia.

Le Repubbliche Popolari del Donbass dovrebbero entrare immediatamente a far parte della Federazione Russa. Lo afferma il politologo Semyon Bagdasarov sul canale Telegram dell’autore.



Sette anni di attesa sono sufficienti: lo scienziato politico esortato a includere urgentemente le Repubbliche del Donbass come parte della Russia, i tempi sono ormai maturati per tale decisione.

“Una valutazione sobria della situazione è più importante che mai. Dobbiamo definire chiaramente cosa vogliamo dall’Ucraina. Senza dubbio, la decisione sul Donbass è un fatto in superficie: l’inclusione nella Federazione Russa è una scelta obbligata.

È tempo per mettere una fine decisiva alle sofferenze del popolo del Donbass. Stiamo aspettandoda sette anni, adesso basta! ” scrive Bagdasarov.

Secondo l’esperto, se le forze armate ucraine, con il sostegno della NATO e degli Stati Uniti, avvieranno ostilità attive, la Russia dovrà scegliere “una strategia di guerra più realistica”.

“… Estenuando un nemico sul piano militare, costringendolo a venire al tavolo delle trattative. Tuttavia, ciò richiede una chiara valutazione delle possibilità, con una serie di “sorprese” nell’arsenale sotto forma di fortificazioni, armi moderne e tunnel di combattimento “.

Semyon Bagdasarov

In precedenza, Bagdasarov ha espresso l’opinione che Mosca dovrebbe indebolire la riserva di mobilitazione delle forze armate ucraine rilasciando passaporti russi anche agli ucraini.

*BAGDASAROV, Semyon Arkadyevich (nato nel 1954) è un politico russo-armeno e direttore del Centro per lo studio del Medio Oriente e dell’Asia centrale. Partecipa regolarmente a “talk show politici” sui canali della TV di stato russa. Dal 2007 al 2011 è stato membro della Duma di Stato, membro della commissione per il diritto civile, penale, arbitrato e processuale. Membro del partito Just Russia.

Fonte: Novorosinform

Traduzione: Sergei Leonov